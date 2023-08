TN vs IPS vs VA: qual è il miglior pannello per monitor?

Quando si vuole acquistare un nuovo monitor, l’importanza di scegliere la tecnologia del pannello adeguato non può essere sottovalutato. Oltre alla considerazione delle dimensioni e della risoluzione dello schermo, la scelta della tecnologia del pannello influisce significativamente sull’esperienza visiva complessiva. Pertanto, è essenziale comprendere come selezionare la tecnologia del pannello più adatta alle proprie esigenze. Continua a leggere per scoprire una panoramica completa sulle tecnologie di visualizzazione disponibili e per determinare quale tecnologia si adatta meglio alle tue esigenze.

Come funzionano i monitor

Prima di esaminare le diverse tecnologie di visualizzazione, è fondamentale comprendere il funzionamento dei monitor e il motivo per cui le varie tecnologie dei pannelli offrono esperienze utente differenti. Un monitor LCD è costituito da diversi strati, tra cui polarizzatori, cristalli liquidi e retroilluminazione. Questi strati collaborano per modificare colore e luminosità dei singoli pixel che compongono il display.

La retroilluminazione del monitor proietta la luce, che colpisce il primo polarizzatore. La funzione principale di questo polarizzatore è polarizzare la luce proveniente dalla retroilluminazione, consentendole di vibrare su un singolo piano dopo aver superato il polarizzatore. Questa vibrazione unidirezionale della luce permette agli strati successivi di cambiare la direzione di vibrazione, contribuendo alla creazione dei diversi colori sullo schermo.

Dopo il cambio di direzione della vibrazione luminosa, essa attraversa il secondo strato di polarizzatori e raggiunge i filtri colorati. I filtri colorati costituiscono i milioni di pixel presenti sul monitor. La modifica della quantità di luce che penetra in ciascun filtro colore consente di regolare il colore e la luminosità di ogni pixel. I due strati di polarizzatori sono posizionati a 90 gradi l’uno rispetto all’altro.

Ciò implica che la luce che passa attraverso il primo polarizzatore non può attraversare il secondo polarizzatore direttamente. Pertanto, se la luce deve superare il secondo polarizzatore, deve subire una rotazione. Se la luce viene ruotata di 90 gradi, tutta la luce raggiungerà i filtri colorati. Al contrario, se viene ruotata di un’angolazione diversa, solo una percentuale della luce raggiungerà il filtro colore, generando così colori diversi nei pixel del monitor.

Come funzionano i cristalli liquidi

Ora che abbiamo compreso come la rotazione della luce tra i polarizzatori permette al monitor di generare colori diversi sullo schermo, possiamo approfondire la conoscenza dei cristalli liquidi. I cristalli liquidi sono composti di natura speciale che modificano il loro orientamento quando viene applicata una tensione elettrica. Questo cambiamento di orientamento influenza il piano di vibrazione della luce.

TN, IPS e VA: le diverse tecnologie dei pannelli per monitor

I monitor possono impiegare diversi tipi di cristalli liquidi e è proprio questa variazione nei cristalli liquidi e nel loro modo di rotazione che genera le diverse tecnologie di visualizzazione. Di seguito è riportato un elenco dei tre principali tipi di tecnologie di visualizzazione, accompagnato da una breve spiegazione del loro funzionamento.

Twisted Nematic (TN): Questa tecnologia a cristalli liquidi è stata la prima ad essere introdotta sul mercato. I cristalli liquidi di tipo TN presentano un orientamento elicoidale quando non è applicata tensione, consentendo alla luce di ruotare e passare attraverso i polarizzatori. Quando viene applicata una tensione, i cristalli liquidi perdono la loro struttura elicoidale, impedendo alla luce di raggiungere i filtri colorati. In-Plane Switching (IPS): A differenza dei cristalli liquidi TN, i pannelli con tecnologia IPS non adottano un design elicoidale né un meccanismo di torsione. Invece, i cristalli liquidi IPS si basano su un meccanismo di rotazione. La quantità di rotazione dei cristalli liquidi determina la quantità di luce che attraversa i polarizzatori, influenzando così la visualizzazione dei colori. Vertical Alignment (VA): Questa tecnologia utilizza pannelli che non torcono o ruotano i cristalli liquidi. Invece, i pannelli VA sfruttano l’inclinazione dei cristalli liquidi per modificare la direzione della luce, influenzando la visualizzazione dei colori.

Ogni tecnologia presenta vantaggi e svantaggi in termini di angoli di visione, tempi di risposta, contrasto e fedeltà cromatica. La scelta della tecnologia del pannello dipende quindi dalle preferenze individuali e dall’uso previsto del monitor.

TN e IPS e VA: Rapporto di contrasto

A causa delle diverse modalità di rotazione della luce da parte dei cristalli liquidi, ogni tecnologia del pannello offre un’esperienza visiva distinta. Pertanto, è cruciale comprendere le caratteristiche offerte da ciascuna tecnologia di pannello, poiché ognuna è più adatta a diversi scenari d’uso. Il rapporto di contrasto di un monitor indica la differenza tra la tonalità più luminosa e quella più scura che il monitor può produrre. Un elevato rapporto di contrasto significa neri più profondi e una migliore qualità visiva complessiva. Poiché l’occhio umano è più sensibile ai cambiamenti di luminosità che al colore, un pannello con un migliore rapporto di contrasto offre un’immagine di migliore qualità complessiva.

Quando si tratta dei rapporti di contrasto, i pannelli VA con cristalli liquidi offrono i migliori risultati. Tipicamente, i pannelli VA presentano rapporti di contrasto compresi tra 2500:1 e 6000:1. Al contrario, i pannelli IPS presentano rapporti di contrasto inferiori, solitamente tra 700:1 e 1500:1. È importante notare che i pannelli IPS possono essere soggetti al cosiddetto “bagliore IPS” (IPS glow), che si manifesta come una luminosità irregolare sullo schermo quando viene visualizzato un oggetto luminoso su uno sfondo nero. Pertanto, se si opta per un monitor IPS, è consigliabile cercare informazioni sull’IPS glow e considerarlo nell’acquisto.

Per quanto riguarda i pannelli TN, i rapporti di contrasto sono all’estremità inferiore dello spettro a causa del meccanismo di rotazione utilizzato dai cristalli liquidi. Di solito, i pannelli TN offrono rapporti di contrasto compresi tra 1200:1 e 600:1, inferiori rispetto alle altre tecnologie menzionate. Quindi, i pannelli VA offrono i migliori rapporti di contrasto, mentre i pannelli TN presentano i rapporti di contrasto più bassi.

Angolo di visualizzazione di un monitor

L’angolo di visualizzazione di un monitor determina gli angoli da cui il monitor è in grado di riprodurre accuratamente i colori. Un monitor con un buon angolo di visualizzazione dovrebbe mantenere colori coerenti anche quando osservato da diverse angolazioni. Quando si tratta degli angoli di visualizzazione, i pannelli IPS offrono le migliori prestazioni, poiché i colori e il contrasto rimangono stabili anche da diverse angolazioni. In altre parole, un monitor IPS garantisce una fedeltà cromatica uniforme indipendentemente dal punto di osservazione. I monitor VA offrono una buona gamma di angoli di visualizzazione, ma è possibile osservare cambiamenti nei rapporti di contrasto quando il display viene visualizzato da diverse angolazioni.

Ciò significa che, pur mantenendo una buona resa cromatica, potrebbero essere rilevabili variazioni nel contrasto dell’immagine. I pannelli TN, al contrario, presentano angoli di visione meno impressionanti. I cambiamenti di colore diventano evidenti quando si osserva il display da angolazioni diverse rispetto al punto centrale di visione. Tali cambiamenti possono essere rilevati anche nel caso dei pannelli TN. I pannelli IPS offrono gli angoli di visione più ampi e stabili, mantenendo una resa cromatica coerente da diverse angolazioni.

I pannelli VA garantiscono una buona resa cromatica, ma possono manifestare variazioni nei rapporti di contrasto da diverse angolazioni. I pannelli TN hanno gli angoli di visione più limitati, con cambiamenti di colore facilmente rilevabili da angolazioni diverse.

Riproduzione del colore

L’occhio umano è in grado di percepire una vasta gamma di colori, stimata intorno a un miliardo. Nessun monitor può riprodurre tutti i colori con una precisione del 100%. Ogni monitor ha una gamma di colori specifica, definita dalla sua capacità di riproduzione cromatica. La maggior parte dei monitor attuali è in grado di visualizzare i colori nello spazio colore sRGB senza problemi. Diventa più difficile per i monitor coprire spazi colore più ampi, come Adobe RGB, DCI-P3 e Rec-2020. Questi spazi colore estesi offrono una gamma di colori più ampia e saturata rispetto allo spazio sRGB.

Quando si confrontano le tecnologie di visualizzazione per la riproduzione del colore, i pannelli IPS sono in grado di coprire circa il 95% delle gamme di colori più ampie, come Adobe RGB, DCI-P3 e Rec-2020. I pannelli VA si posizionano a metà strada, coprendo dal 80% al 90% di queste ampie gamme di colori. Al contrario, i pannelli TN sono limitati allo spazio sRGB e non sono in grado di coprire le gamme di colori più ampie menzionate in precedenza.

È importante tenere conto della capacità di riproduzione cromatica del monitor in base alle esigenze specifiche, ad esempio per lavori di grafica, editing fotografico o visualizzazione di contenuti multimediali che richiedono una maggiore precisione nel colore.

Tempo di risposta

I cristalli liquidi presenti nei pannelli dei monitor richiedono un certo tempo per reagire alla tensione applicata. Di conseguenza, si verifica un ritardo tra i dati dell’immagine che raggiungono il monitor e la loro visualizzazione effettiva sullo schermo. Questo ritardo è comunemente indicato come tempo di risposta del display. Tale ritardo può generare difetti visivi e un fenomeno noto come “ghosting” sul monitor, in cui le immagini in movimento possono apparire sfocate o lasciare una traccia residua.

Quando si considerano i diversi tipi di display, i pannelli TN sono generalmente i più veloci, offrendo tempi di risposta estremamente rapidi. Nella maggior parte dei casi, il tempo di risposta di un pannello TN è inferiore a un millisecondo, consentendo una rapida transizione tra i fotogrammi. I display IPS seguono con tempi di risposta di solito compresi tra 1 e 2 millisecondi.

Pur essendo più lenti rispetto ai pannelli TN, mantengono comunque una buona capacità di risposta per la maggior parte degli utilizzi, compresi i giochi e la riproduzione di contenuti multimediali. I pannelli VA sono generalmente più lenti in termini di tempo di risposta, con valori che si collocano solitamente nell’intervallo tra 2 e 3 millisecondi.

Ciò può comportare una minore reattività durante l’esposizione di immagini in rapido movimento, portando potenzialmente a un leggero effetto di sfocatura o ghosting. La scelta del tempo di risposta dipende dall’uso specifico che si intende fare del monitor. Per applicazioni che richiedono una rapida risposta e una minima sfocatura delle immagini in movimento, come il gaming competitivo, i pannelli TN possono essere preferibili.

Per una qualità visiva complessiva più elevata e una migliore riproduzione del colore, i pannelli IPS sono spesso la scelta consigliata. I pannelli VA, sebbene più lenti, possono offrire un buon compromesso tra tempi di risposta e qualità visiva, adatti a molte situazioni d’uso.

Quale pannello scegliere per il nostro monitor

La scelta del pannello migliore dipende dalle esigenze e dalle preferenze individuali. Ecco un riassunto delle raccomandazioni in base alle diverse situazioni d’uso:

Giocatori con un budget limitato: Se ti piacciono i giochi FPS e cerchi un display veloce, i pannelli TN sono spesso un’opzione conveniente. Offrono tempi di risposta più rapidi, che sono importanti per ridurre l’effetto di sfocatura durante l’azione veloce. Tieni presente che i pannelli TN possono avere angoli di visualizzazione più limitati e una riproduzione del colore inferiore rispetto ad altri tipi di pannelli. Creatori professionali: Se sei un creatore di contenuti e il tuo lavoro richiede una precisione del colore, i pannelli IPS sono spesso la scelta preferita. Offrono ampi angoli di visualizzazione e una riproduzione del colore accurata, rendendoli ideali per il lavoro di correzione del colore e la grafica professionale. Gioco coinvolgente a frequenza di aggiornamento elevata: Se il budget non è un problema e desideri un’esperienza di gioco coinvolgente con una frequenza di aggiornamento elevata, potresti voler considerare i pannelli IPS di fascia alta. Questi pannelli offrono frequenze di aggiornamento elevate, angoli di visualizzazione ampi e una buona riproduzione del colore, consentendo un’esperienza di gioco fluida e immersiva. Uso quotidiano: Se stai cercando un monitor per un uso quotidiano generale, come navigazione web, streaming di contenuti o lavoro d’ufficio, i pannelli VA sono spesso una scelta eccellente. Offrono ottimi rapporti di contrasto, che si traducono in neri più profondi e una migliore resa delle immagini. Offrono anche angoli di visualizzazione ragionevoli e una buona riproduzione del colore.

Ricorda che queste raccomandazioni sono solo linee guida generali e potrebbe essere necessario considerare anche altri fattori come la dimensione e la risoluzione dello schermo, il budget e le preferenze personali. Prima di acquistare un monitor, è sempre consigliabile fare ricerche specifiche sui modelli disponibili sul mercato per trovare la migliore combinazione di caratteristiche per le tue esigenze.

La tecnologia del pannello del nostro monitor è molto importante

La tecnologia di visualizzazione di un monitor è un aspetto fondamentale da considerare durante l’acquisto, poiché influenza l’esperienza visiva complessiva. Come abbiamo discusso in precedenza, le diverse tecnologie di pannello, come TN, IPS e VA, offrono caratteristiche e prestazioni uniche. La tecnologia del display determina vari aspetti, tra cui:

Angoli di visualizzazione: I pannelli IPS offrono gli angoli di visualizzazione più ampi, consentendo una visione accurata dei colori anche quando si guarda lo schermo da angolazioni diverse. I pannelli VA hanno anche una buona gamma di angoli di visualizzazione, mentre i pannelli TN hanno angoli di visualizzazione più limitati, con cambiamenti di colore evidenti quando si guarda lo schermo da posizioni laterali o verticali. Rapporti di contrasto: I pannelli VA spesso offrono i migliori rapporti di contrasto, con neri più profondi e una maggiore gamma di luminosità. Questo contribuisce a una migliore resa delle immagini, specialmente nelle scene scure. I pannelli IPS hanno rapporti di contrasto inferiori rispetto ai pannelli VA, mentre i pannelli TN hanno rapporti di contrasto ancora inferiori. Riproduzione del colore: I pannelli IPS sono noti per la loro accurata riproduzione del colore e la capacità di coprire una vasta gamma di spazi colore, come sRGB. Sono spesso preferiti da professionisti creativi che necessitano di una rappresentazione precisa dei colori. I pannelli VA offrono una buona riproduzione del colore, ma potrebbero non essere altrettanto precisi come i pannelli IPS. I pannelli TN hanno solitamente una riproduzione del colore inferiore rispetto agli altri due tipi di pannelli. Tempi di risposta: I pannelli TN sono noti per i tempi di risposta più rapidi, che li rendono adatti per il gaming, riducendo l’effetto di sfocatura durante l’azione veloce. I pannelli IPS e VA hanno tempi di risposta leggermente più lenti, ma i pannelli IPS di fascia alta possono comunque offrire tempi di risposta adeguati per la maggior parte dei giocatori.

Tenendo conto di queste considerazioni e delle tue esigenze specifiche, puoi selezionare la tecnologia di visualizzazione più adatta alle tue preferenze, in modo da poi poter selezionare il prodotto più adatto alle tue esigenze. Ad esempio, potresti partire dal nostro articolo sui migliori monitor ultrawide e sfruttare i concetti appresi in questo approfondimento per scegliere il prodotto più adatto.