Il tuo monitor da gaming forse è troppo grande: ecco perché

Nel contesto dei monitor, e non solo, avere maggiore spazio a disposizione sembra essere la miglior soluzione possibile.

D’altro canto, la maggior parte delle persone preferirebbe una TV da 100 pollici a una da 50 pollici, giusto? Tuttavia, almeno per i videogiocatori PC, questo rapporto qualità-dimensioni non è sempre così lineare.

Con titoli sempre più immersivi, sembrerebbe logico optare per un numero maggiore di pollici. In realtà, uno spazio più ampio sul display ha anche dei contro da non sottovalutare. Basta chiedere a chiunque abbia deciso di utilizzare una TV da 55 pollici come monitor da gioco per PC, per capire quali sono le potenziali criticità in tal senso.

Perché queste considerazioni? Andiamo ad analizzare l’aspetto tecnico di tutto ciò.

Un monitor da gaming troppo grande? Ecco perché

Il tempi di Pacman e Super Mario sono ormai remoti. I giochi moderni sfruttano l’alta risoluzione e dunque richiedono schermi di qualità.

Anche se spesso trascurata, la densità dei pixel gioca un ruolo fondamentale nel fornire immagini nitide e chiare. Uno schermo più grande senza una maggiore risoluzione porta a una densità di pixel diluita, conferendo al tuo bellissimo gioco un effetto “mosaico” poco piacevole.

E poi c’è la questione della distanza di visione. Un monitor con dimensioni simili allo schermo di un cinema sulla tua scrivania potrebbe sembrare un’idea incredibile per impressionare i tuoi amici, ma presenta sostanziali svantaggi. Per esempio, dovrai allungherai il collo e affaticherai gli occhi senza avere abbastanza distanza per godere i contenuti proposti. In tal senso, un monitor curvo può essere utile ma, in casi estremi, anche tale design si rivela superfluo.

Vale anche la pena considerare come utilizzi questa periferica. La distanza in cui ti siedi dal monitor significa che un display più piccolo (ad esempio da 24 o 27 pollici) riempirà la stessa proporzione del tuo campo visivo di uno schermo più grande a una distanza di visione maggiore.

I grandi schermi possono rendere il gaming una tortura

Densità di pixel e distanza di visione non sono gli unici vantaggi di uno schermo dalle dimensioni più contenuti.

Ecco un colpo di scena: le dimensioni del tuo monitor potrebbero avere un impatto negativo diretto sul tuo gameplay.

Un display più grande può rallentarti in un mondo di gioco ampio, soprattutto se il titolo propone una forte componente action. Anche la gestione dell’HUD può risultare problematica quando lo spazio abbonda. Non per niente, i giocatori professionisti nel contesto eSport si affidano a monitor da 24 pollici, proprio per una gestione migliore dell’interfaccia.

Monitor da gioco ed ergonomia

Gli schermi di grandi dimensioni potrebbero non essere ottimali a livello di comfort.

Fissare un monitor troppo grande significa che i tuoi occhi e il tuo collo sono costantemente al lavoro, scansionando l’ampiezza dello schermo e cercando di focalizzare l’azione. Questo tracciamento visivo può portare a una condizione chiamata sindrome da visione artificiale, caratterizzata da affaticamento degli occhi, mal di testa, visione offuscata e persino dolore al collo e alle spalle.

Le distanze di visualizzazione improprie sono una delle cause di questo fenomeno e sedersi troppo vicino al monitor perché è troppo grande può accentuare, e non poco, questo problema.

Costo (non solo di acquisto) di un monitor troppo grande

Al di là del prezzo al momento dell’acquisto, dietro un mega monitor possono nascondersi vari costi poco visibili.

Per esempio, l’acquisto di un prodotto “premium” è per forza collegato a quello di una scheda grafica di fascia alta, per sfruttare al meglio le potenzialità video. Sia monitor che GPU, poi, hanno un peso riguardo l’elettricità necessaria per il funzionamento.

Le dimensioni materiali del dispositivo richiedono anche una quantità proporzionale di spazio sulla scrivania. Sistemare un monitor di grandi dimensioni potrebbe significare un rinnovamento non pianificato del tuo desktop, aggiungendo ulteriori costi.

Potresti anche rinunciare a vantaggi come la frequenza di aggiornamento, la qualità dell’immagine del pannello e altri fattori che hanno un impatto maggiore sulla qualità dell’immagine e sui movimenti rispetto alle dimensioni dello schermo.

A meno che tu non abbia bisogno anche di un monitor per un’enorme mole di lavoro e di relativa produttività multi-tasking, potrebbe essere meglio essere prudenti nella scelta del tuo schermo. Prendi in considerazione l’idea di utilizzare un monitor da 24 o 27 pollici per giocare da dekstop.