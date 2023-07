Monitor 1080p, 1440p o 4K: qual è la reale differenza?

I monitor da 1080p, 1440p e 4K hanno tutti i loro pro e contro. Quando intendi acquistare un prodotto di questo tipo, prima di puntare sui 4K senza pensarci, dovresti fare alcuni ragionamenti rispetto all’utilizzo che intendi fare del display.

Devi infatti sapere che un monitor 1080p ha una risoluzione di 1080 pixel verticali per 1920 pixel orizzontali. Questo è il tipo di monitor con la risoluzione più bassa, considerata come HD (High Definition). Tale soluzione, come vedremo, ha anche dei vantaggi come un prezzo che rende i prodotti di questa categoria alla portata di tutti.

Approfondiamo dunque differenze e punti di forza di ogni risoluzioni disponibile per il tuo futuro monitor.

Vantaggi dell’utilizzo di un monitor 1080p

Come già accennato, i monitor 1080p sono più economici delle loro controparti 1440p e 4K.

Sono più facili da produrre in quanto non richiedono componenti avanzati come i modelli con 1440p e 4K. Pertanto, questa scelta è ideale se il tuo budget è alquanto limitato.

Nonostante ciò, i limiti di questa tecnologia hanno anche dei vantaggi: a causa della risoluzione relativamente bassa per gli standard odierni, i monitor 1080p possono raggiungere frequenze di aggiornamento elevate. Meno pixel deve gestire un monitor, più facile è aggiornarli tutti con nuovi dati visivi.

Al giorno d’oggi, puoi trovare un monitor 1080p con frequenze di aggiornamento di 240 Hz o superiori con relativa facilità. Alienware ha persino iniziato a realizzare monitor da 500 Hz con una risoluzione di 1080p. Di fatto, una scelta economica sì, ma che ha anche un perché da non sottovalutare.

Non solo: la scelta di questa risoluzione va a influire la potenziale scelta della scheda grafica. Con soli 1080p da gestire, non è necessaria una soluzione così all’avanguardia, il che porta a un ulteriore risparmio (e se hai dato un occhio sul mercato, sai bene quanto possano costare le migliori schede grafiche in circolazione).

Vuoi altri motivi per cui scegliere uno schermo di questo tipo può essere la scelta migliore? Ecco un articolo ancora più specifico che potrebbe interessarti.

Svantaggi di un monitor 1080p

Il più grande svantaggio dell’utilizzo di un monitor 1080p è che non è in grado di visualizzare immagini di risoluzioni più elevate con la massima precisione. Ad esempio, se vuoi guardare un film 4K su uno schermo di questo tipo, lo vedrai solo in 1080p.

I monitor 1080p non hanno abbastanza pixel nei loro display per mostrare correttamente contenuti in 4K. I media di questo tipo, infatti, sono pensati per essere visualizzati su un display (o altri dispositivi di output visivo come un proiettore 4K) che ha una risoluzione di 2160 pixel verticali e 3840 pixel orizzontali. Anche con il miglior lettore Blu-Ray, non vedrai oltre la risoluzione nativa del tuo monitor.

Nota bene: “4K” si riferisce al numero orizzontale di pixel (che sono stati arrotondati per eccesso). Questo è l’opposto dei monitor 1080p e 1440p, che vengono commercializzati in base al loro numero verticale di pixel, ma ne parleremo più avanti.

Puoi comunque visualizzare il contenuto video in un modo che consenta al tuo schermo di visualizzare l’intero fotogramma, ma perderai circa la metà della qualità visiva. A livello pratico, dunque, ciò che normalmente verrebbe visualizzato su due pixel ora deve essere mostrato attraverso uno.

Vantaggi di uno schermo da 1440p

Un monitor 1440p ha una risoluzione di 1440 pixel verticali per 2560 pixel orizzontali. Questi schermi, soprattutto nei primi anni 2000, venivano definiti come monitor “2K” a causa del numero di pixel orizzontali. Con il passare degli anni, questa soluzione è diventata sempre più comune, soprattutto nella nicchia degli schermi per videogiocatori. Facendo i conti, questo tipo di display ha poco più di 1,5 volte più pixel di un monitor 1080p.

La maggiore densità di pixel può venire con immagini più belle. I tuoi contenuti 4K avranno sempre un aspetto migliore su un display 1440p che su uno da 1080p perché ci sono più pixel con cui il tuo monitor può visualizzare i dati visivi.

In caso di utilizzo nel contesto di lavoro su PC, lo spazio extra disponibile può essere molto utile, che il computer venga utilizzato per gestire più documenti, effettuare lavori di editing video o di modifica delle immagini. Anche i dispositivi da 1440p tendono a offrire una potenziale frequenza di aggiornamento elevata.

Svantaggi dei display 1440p

Purtroppo, i contenuti multimediali con risoluzione 1080p e inferiore appariranno un po’ sfocati su un display 1440p, poiché lo schermo sta rimediando a una gestione di spazio disponibile diverso.

Quando provi a riprodurre contenuti multimediali a risoluzione 1080p o inferiore su un monitor di questo tipo, il tuo schermo non ha dati per molti dei suoi pixel, quindi li riempie con le informazioni dai pixel circostanti quando espande l’immagine. Questo può essere aggirato impostando il tuo monitor 1440p su 1080p (se hai questa opzione disponibile) o attivando la funzione overscan (che dovrebbe essere disponibile sulla maggior parte dei monitor moderni).

Inoltre, gli schermi 1440p non sono ancora in grado di visualizzare contenuti multimediali 4K a piena qualità. Un prodotto di questo tipo ha lo stesso problema di quando un 1080p che tenta di visualizzare immagini 4K: semplicemente non ci sono abbastanza pixel per rappresentare accuratamente i dati video. Questo lascia i monitor 1440p in una scomoda posizione intermedia.

Detto questo, se devi per forza riprodurre un contenuto 4K, un display da 1440p offre di certo una qualità “meno disastrosa” rispetto a un 1080p.

Quando si tratta di giochi, il tuo PC avrà bisogno di una scheda grafica migliore per tenere il passo con un monitor 1440p rispetto a uno del tipo 1080p. La differenza non è enorme, ma il lavoro extra necessario può comunque comportare eventuali cali di frame e problemi di prestazioni.

Vantaggi di un monitor 4K

Un monitor 4K ha una risoluzione di 2160 pixel verticali per 3840 pixel orizzontali. Ancora una volta, nota come il marketing sia effettivamente fuorviante in quanto “4K” si riferisce al numero di pixel orizzontali di questo prodotto anziché al numero di pixel verticali.

Tuttavia, questi display hanno comunque un numero di pixel 4 volte superiore rispetto ai monitor 1080p. 1080 moltiplicato per 1920 equivale a 2.073.600 singoli pixel, mentre 2160 moltiplicato per 3840 equivale a 8.294.400 singoli pixel.

Come probabilmente già saprai, gli schermi 4K possono visualizzare contenuti 4K nel miglior modo possibile e con la massima precisione. Vedrai ogni singolo pixel nel modo corretto e ciò rende la visione di molti dei film e programmi TV più recenti un’esperienza davvero piacevole.

Inoltre, a causa dell’enorme quantità di spazio sullo schermo, si tratta di una situazione ideale se intendi acquistare un monitor per il lavoro. Francamente, in alcuni casi può anche essere eccessivo… ma avere a disposizione un desktop così ampio può essere un’esperienza positiva.

Svantaggi dell’utilizzo di un monitor 4K

Uno svantaggio dell’alta risoluzione è che i contenuti a bassa risoluzione sembreranno decisamente orribili. I media a 1080p vengono allungati in modo esagerato, rendendone praticamente impossibile la fruizione.

Se vuoi sperimentare quanto detto, per esempio, puoi provare un emulatore con un gioco di una console anni 80/90 per vedere come risoluzioni datate risultino disastrosamente allungati su un 4K.

Per “allungato” intendiamo che semplicemente non ci sono abbastanza informazioni visive nei media realizzati con una risoluzione di 1080p (o inferiore) per riempire ogni singolo pixel di un monitor con risoluzione 4K. Ciò fa sì che i media appaiano più “a blocchi” poiché, quando si esegue l’upscaling alla risoluzione 4K, la mancanza di informazioni sui pixel dei media a risoluzione inferiore diventa molto più evidente.

Inoltre, i monitor 4K sono più costosi delle loro controparti da 1080p e 1440p. Ci sono sicuramente ottimi affari qua e là per i monitor 4K, tuttavia, continueranno a costare di più rispetto alla maggior parte dei monitor a bassa risoluzione.

A causa dell’enorme numero di pixel, i monitor 4K non possono davvero raggiungere le stesse impressionanti frequenze di aggiornamento dei monitor 1080p e 1440p di fascia alta. Sotto il punto di vista del gaming, dunque, il consiglio e di dare importanza a tale parametro.

Sempre in ottica videogiochi, avrai bisogno di una scheda grafica davvero potente se intendi utilizzare un display di questo tipo. In caso contrario, il tuo PC inizierà ad avere problemi di prestazioni come frame drop, lag e altri disagi.

Come scegliere la giusta risoluzione del tuo monitor

Dovresti scegliere quale tipo di schermo scegliere in base alle tue specifiche necessità. Quanto ottieni dal tuo monitor dipende fortemente dal fatto che tu lo stia utilizzando per lavoro, intrattenimento o per entrambe le evenienze. Permettici di darti qualche consiglio su come determinare tali fattori.

Un monitor 1080p è l’ideale per le persone con un budget limitato che intendono utilizzarlo principalmente per i giochi. Anche con un PC di fascia bassa, puoi utilizzare uno schermo di questo tipo con un’elevata frequenza di aggiornamento soprattutto per un vantaggio competitivo nei giochi multiplayer più frenetici.

Uno schermo da 1440p è l’ideale per coloro che lavorano con un budget moderato e desiderano utilizzare il proprio display sia per il gioco che per il lavoro. Essere in grado di raggiungere frequenze di aggiornamento elevate senza bisogno della scheda grafica più potente possibile è un vantaggio per i giocatori, ma assicurati che il tuo PC sia in grado di gestirlo. Inoltre, lo spazio aggiuntivo sullo schermo è utile per le persone che lavorano su un computer.

Un monitor 4K è l’ideale per coloro che intendono utilizzarlo per guardare film e programmi TV o se semplicemente ti piace usare un monitor desktop ad alta risoluzione. Giocare con un monitor 4K può sembrare davvero bello, dovresti farlo solo se hai una scheda grafica e un PC potenti o stai giocando da una console. La grande quantità di spazio sullo schermo può essere piacevole quando si lavora su un computer, ad esempio quando si esegue l’editing grafico, tuttavia è un po’ esagerato in molti casi.