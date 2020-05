5 migliori monitor da gaming per PS4 e PS4 Pro

La scelta di un monitor da gaming per PS4 e PS4 Pro è estremamente delicata. Per poter valorizzare tutta la tecnologia di queste console così moderne infatti, è assolutamente scegliere un display che sia degno di tale nome.

Il gaming infatti, negli ultimi decenni ha conquistato una sempre più vasta fetta d’utenza, rendendo questi dispositivi molto diffusi ed apprezzati. I moderni videogiochi fanno dell’impatto visivo la loro principale caratteristica e, dunque trovare un monitor in grado di rendere sotto questo punto di vista è a dir poco essenziale. In questo articolo andremo ad analizzare proprio questa periferica così importante, cercando di definirne le caratteristiche prioritarie per poi focalizzarci direttamente sui principali modelli specifici.

Monitor da gaming per PS4 e PS4 Pro: una scelta tutt’altro che semplice

Ancor prima di scendere nei dettagli, è bene fare alcune premesse. Innanzi tutto, qual è la principale differenza tra PS4 e PS4 Pro? La versione “base” è dotata di un processore AMD Jaguar octa-core da 1.6GHz, GPU AMD Radeon Liverpool 1.84 TFLOPS, 8 GB di RAM a 177GB/s, 500GB o 1 TB di memoria interna, 2 porte USB 3.1, una HDMI, una AUX, una porta ottica, lettore DVD e Blu-ray, connettività Bluetooth, Ethernet e WiFi.

Nella versione Pro invece, queste specifiche tecniche vanno ad affinarsi ulteriormente. Le differenze riguardano principalmente il processore AMD Jaguar octa-core da 2.1GHz, GPU Radeon 4.20 TFLOPS, 8 GB di RAM da 218GB/s, memoria interna da 1 TB, 3 porte USB . Ovviamente, con questa seconda versione, i consumi energetici sono leggermente maggiori.

Le caratteristiche da prediligere

Ad accompagnare le specifiche tecniche della console di Sony, è bene che vi sia un monitor adeguato alla situazione. Prima di effettuare l’acquisto dunque, è bene ricorrere ad alcune considerazioni degne di nota. Il gaming ad alti livelli infatti, richiede particolari requisiti a livello visivo.

Se gli smartphone per il gaming richiedono un minimo di attenzione in tal senso, con le console questa viene amplificata ulteriormente. Così come per un PC gaming definitivo, il monitor da gaming è assolutamente importantissimo ai fini della resa video e dunque, dell’esperienza di gioco.

Vediamo quali sono i principali elementi e aspetti tecnici da valutare nella scelta di un monitor per PS4 e PS4 Pro. Alcuni elementi hanno valutazioni soggettive e dipendono sia dal budget a disposizione, sia dal tipo di giochi che si prediligono, sia da aspetti puramente personali di preferenza. Tra questi rientra il discorso sulle dimensioni; in alcuni casi la differenza è molto sottile, per cui non necessariamente lo schermo più grande è migliore di quello più piccolo.

Ampiezza dello schermo

Per ovvie ragioni, uno schermo più ampio è preferibile. Sotto questo punto di vista però va anche tenuto conto dello spazio disponibile. Generalmente, un monitor da gaming per PS4 è considerabile degno di nota dai 23 pollici in su. Se invece non si hanno particolari problemi a livello di collocazione, ci si può spingere anche verso i 27 pollici.

Altro parametro da considerare in tal senso è il formato, con i 16:9 che sono ormai uno standard piuttosto consolidato. Non mancano i formati 4:3 e 21:9 che, per diverse ragioni, sono però considerate di nicchia.

Risoluzione

L’ampiezza conta poco se non è accompagnata da una risoluzione degna di nota. Sotto questo punto di vista, lo standard più diffuso è quello del Full-HD, ovvero la risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Nell’ottica dei monitor per gaming inoltre, sta prendendo piede anche la UHD che si va a riferire alle risoluzioni con una base di pixel che si aggira intorno ai 4.000. Nell’ambito dei monitor da gaming per PS4, così come in ambito PC o Xbox, questo parametro è di primaria importanza.

Tecnologia pannelli e tempi di risposta

La tecnologia dei pannelli prevede ormai in maniera piuttosto diffusa l’impiego dei LED. Nonostante ciò, esistono diverse tecnologie attualmente presenti che, a seconda del caso favoriscono una risposta più rapida a livello di immagini. Quando si parla di sessioni di gaming piuttosto frenetiche, per esempio, i tempi di risposta risultano essenziali.

In parole povere questa caratteristica va a definire la rapidità con cui un pixel può cambiare il proprio colore. Chi intende giocare a un certo livello, è necessario per forza di cose rimanere sotto il valore di 5 ms di risposta. Per i pro del settore, questo valore necessita di scendere ulteriormente attorno ai 2 ms.

Luminosità

La luminosità è un parametro che presenta una forte componente soggettiva. Solitamente lo standard attuale pone la media attorno alle 250/300 candele per metro quadro. Questo valore permette di visualizzare ottimamente l’immagine e, al contempo, di non appesantire la vista.

Va tenuto conto che, al di là della resa visiva infatti, il gamer passa più ore al giorno davanti al monitor e preservare la vista deve comunque essere una priorità assoluta.

Refresh Rate

Il Refresh Rate (indicato in MHz) è il numero di frame massimo che il pannello può mostrare ogni secondo. Fino a qualche anno fa andavano per la maggiore i monitor da 60 Hz, ma oggi è preferibile orientarsi verso quelli da 75 o 144 Hz, di ultimissima generazione.

Un altro aspetto importante è verificare la presenza della tecnologia G-sync e V-sync, ovvero quelle in grado di gestire in maniera ottimale le prestazioni della GPU della console (ma anche dell’eventuale PC) e di riducendo l’effetto tearing.

Porte disponibili

Lo standard più diffuso per quanto concerne le porte è ormai l’HDMI, qualitativamente e tecnologicamente avanzato. Nel giro degli ultimi anni, esso ha soppiantato del tutto le porte DVI e VGA, anche se quest’ultima viene ancora utilizzata nell’ambito PC.

Calcolando che stiamo intendendo il monitor in ottica di console relativamente nuove, la presa HDMI è pressoché obbligatoria.

I migliori monitor da gaming per PS4 e PS4 Pro attualmente sul mercato

Dopo aver affrontato alcuni tecnicismi indispensabili per valutare un monitor, è possibile andare nello specifico individuando quali sono i prodotti più interessanti attualmente presenti sul mercato.

Asus ROG Swift PG248Q

Una soluzione più che interessante nell’ambito dei monitor da 24 pollici è costituita da Asus ROG Swift PG248Q. Il dispositivo in questione presenta un formato da 16:9, con tanto di risoluzione da 1920 x 1080 pixel. La luminosità è pari a 350 cd/m2, mentre il tempo di risposta di 1 ms lo rende assolutamente adatto agli FPS e ad altri giochi altamente frenetici. Sotto questo punto di vista dunque, vi è anche da considerare l’ottimo refresh rate da 180 Hz e la tecnologia G-sync.

Il monitor proposto da Asus viene fornito con i filtri ASUS Ultra Low Blue Light, una tecnologia finalizzata a preservare la vista del videogiocatore. A ciò va aggiunta l’interessante tecnologia Flicker-Free, che riduce lo sfarfallio e che dunque tende ad affaticare meno l’occhio. Infine, è bene sottolineare come Asus ROG Swift PG248Q utilizzi un dissipatore di dimensioni doppie per assicurare che il monitor non si surriscaldi anche dopo sessioni di gioco lunghe ed estenuanti. Il raffreddamento è anche aiutato da un design Smart Air Venting che utilizza correnti convettive per generare un flusso d’aria che rinfresca l’hardware senza utilizzare ventole rumorose.

Samsung Monitor C27F396

Per chi ha poco spazio a disposizione ma non vuole rinunciare a un monitor per PS4 di qualità, consigliamo Samsung Monitor C27F396. Si tratta di un monitor curvo da 27 pollici, in grado di garantire un alto comfort visivo.

Va sottolineata l’ottima gestione dei neri scuri, nonché la dispersione della luce ridotta grazie a un pannello VA e al rapporto di contrasto 3000:1. L’adozione di soluzioni come AMD FreeSync e Samsung Eco-Saving (per ridurre i consumi) testimoniano la cura del colosso coreano nella realizzazione di questo prodotto. Il pannello ultra sottile (un profilo di appena 11,9 mm) conferma un design poco ingombrante, adatto anche alle scrivanie meno spaziose.

La risoluzione è di 1920 x 1080 Pixel, con aspect ratio 16:9 e luminosità da 250 cd/m2. La frequenza di aggiornamento è invece di 60 Hz, leggermente meno la media attuale del mercato.

BenQ EX3501R

Salendo leggermente di livello, possiamo citare BenQ EX3501R come la soluzione ideale per chi non ha particolari problemi di spazio. Stiamo parlando infatti di un monitor da 35 pollici, forte di una risoluzione da 3440 x 1440 pixel, di una luminosità di 300 cd/m2, e di 4 ms per quanto concerne i tempi di risposta. Si tratta dunque, di una soluzione ideale per chi vuole godersi dei titoli videoludici dal tratto tipicamente cinematografico.

Da sottolineare come l’alto livello di connettività, grazie alla presa USB-C che consente il trasferimento di dati via USB SuperSpeed e di video in 2K. Altra caratteristica da considerare è la possibilità di regolare il monitor sia in altezza che in inclinazione, oltre alla presenza della tecnologia Brightness Intelligence Plus. Presente anche la soluzione AMD FreeSync, in grado di offrire un’esperienza di gioco senza tearing improvviso e altri problemi relativi ai frame.

Nonostante il menu interno un po’ ostico, questo monitor è di assoluto valore e, visto il rapporto ampiezza/prezzo, risulta uno dei più appetibili sul mercato

Alienware AW3418DW

Alienware AW3418DW è un altro dispositivo alquanto interessante. Si tratta di un monitor da 34 pollici, forte di una risoluzione da 3440 x 1440 pixel, di una luminosità 300 cd/m2, e di 4 ms per quanto concerne il tempo di risposta. Il formato video da 21:9 ultra-wide rende ancora più accattivante la proposta Alienware, tanto più che essa si avvale di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz di grande impatto visivo.

Piuttosto interessante è anche il lato connettività, con una porta HDMI, una USB 3.1, una porta audio e una per le cuffie. La classe di efficienza energetica segnalata dal produttore è B, mentre la garanzia è di 3 anni. Complessivamente si tratta di un dispositivo di grande affidamento, come da prassi per il brand Alienware.

Samsung C49HG90

Quando si parla di Samsung C49HG90, si fa riferimento a un monitor da gaming per PS4 di altissimo profilo. Si tratta di un enorme schermo curvo, impressionante sia per prestazioni che per costo.

Oltre agli esaltanti 49 pollici proposti all’acquirente, vi è un aspect ratio da 32:9, una risoluzione da 3840 x 1080 pixel, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e una qualità dell’immagine pressoché impeccabile . Di alto livello, risulta anche essere la fedeltà nella riproduzione dei colori.

L’elenco elle caratteristiche tecniche giustificano ampiamente il prezzo, che seppur decisamente elevato, risulta pienamente in linea con la qualità dell’immagine e con l’esperienza di gioco trasmessa dal monitor in questione.