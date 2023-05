RTX vs GTX: quale scheda video scegliere?

Se sei appassionato di gaming o di grafica, sicuramente conosci le schede video NVIDIA. Questo produttore è stato presente sul mercato per molti anni, ma ha introdotto due linee di schede grafiche che probabilmente avrai incontrato: GTX e RTX. In questo articolo, esamineremo le differenze principali tra le due linee di GPU. Sarai in grado di capire quali sono le caratteristiche distintive di ogni linea e quale potrebbe essere la scelta migliore per le tue esigenze specifiche. Continua a leggere per scoprire di più sulle schede grafiche GTX e RTX di NVIDIA.

Schede video GTX

Nel 2005 NVIDIA ha lanciato le prime schede grafiche con il marchio GTX, le quali sono diventate sempre più comuni negli anni successivi. Nel 2008 NVIDIA ha completamente abbracciato il marchio GTX, con il lancio della serie GTX 200. L’acronimo “GTX” sta per “Giga Texel Shader eXtreme“, dove “texel” rappresenta l’unità fondamentale delle mappe di texture nei giochi.

Nel corso degli anni, il marchio GTX è diventato sinonimo di scheda grafica di fascia alta, anche se il termine iniziale si riferiva semplicemente alla velocità di elaborazione delle texture. NVIDIA ha utilizzato il marchio GTX insieme al marchio GT, che identificava le schede grafiche di fascia bassa, per diversi anni.

La gamma GTX ha avuto una corsa leggendaria, durata oltre un decennio. Nel 2018, NVIDIA ha smesso in gran parte di utilizzare il marchio GTX per le sue schede di fascia alta, ma ancora produce sporadicamente schede con questo marchio, come la NVIDIA GTX 1630 rilasciata nel 2022.

Schede video RTX

Dal 2018, RTX è diventato il marchio di NVIDIA per le sue schede grafiche di gioco di fascia alta e media. L’acronimo “RTX” sta per “Ray Tracing Texel eXtreme” e la principale differenza rispetto alle schede GTX è l’inclusione del ray tracing. Il ray tracing è una tecnica che simula il percorso dei raggi di luce all’interno di una scena virtuale, creando immagini più realistiche e precise.

L’aggiunta del ray tracing in tempo reale nei giochi è stato un importante passo avanti per l’industria dei videogiochi e ha giustificato l’introduzione del marchio RTX da parte di NVIDIA. Le schede grafiche RTX hanno core RT dedicati o acceleratori hardware specifici per il calcolo efficiente delle operazioni di ray tracing, cosa che le schede GTX non hanno.

In pratica, questo significa che le schede RTX sono in grado di offrire prestazioni di ray tracing significativamente migliori rispetto alle schede GTX.

RTX e GTX: quali sono le migliori

Il marchio GTX è principalmente in pensione al momento. NVIDIA ha implementato la sua tecnologia RTX su schede grafiche di fascia alta, media ed economica, come ad esempio la RTX 3050. Pertanto, se stai cercando di acquistare una nuova GPU per giocare, non c’è motivo per cui dovresti considerare le schede GTX. Se però stai cercando una GPU per attività che non richiedono prestazioni grafiche di alto livello, potresti ancora optare per una GPU GTX.

Ad esempio, la GTX 1630 o la GT 1030 potrebbero essere sufficienti per fornire una grafica di base economica per un PC da salotto o da ufficio. Se desideri giocare a giochi di base non pesanti, potresti anche considerare la GTX 1650 e la GTX 1660, poiché sono ancora delle buone GPU senza ray tracing.

In sintesi, se il tuo obiettivo è giocare ai titoli più recenti, le schede RTX sono la scelta migliore. Se, invece, hai bisogno di una GPU per attività meno esigenti dal punto di vista grafico, potresti ancora prendere in considerazione una scheda GTX.