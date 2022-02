Come spegnere la PS5, il controller DualSense ed il microfono integrato

La PlayStation 5 o, più semplicemente, PS5 è uno dei principali punti di riferimento del mondo del gaming e può contare su milioni di utenti in tutto il mondo. A disposizione dei possessori della console ci sono diverse funzionalità per la gestione completa delle impostazioni e per semplificare tutte le operazioni connesse al gioco stesso come il download dei giochi e l’accesso alle funzionalità online.

Per gli utenti ci sono varie opzioni anche per spegnere la PS5, andando a disattivare tutte le funzionalità della console oppure ad attivare la Modalità Riposo che consente alla PS5 di continuare a svolgere alcune attività in background. Lo spegnimento della console può avvenire tramite il controller oppure sfruttando i tasti fisici presenti sulla scocca. Da notare che è possibile anche spegnere la PS5 tramite app, grazie al controllo remoto.

Da notare che c’è anche la possibilità di spegnere solo il controller DualSense della PS5, lasciando accesa la console (ad esempio per completare il download di un gioco dallo store). Un’altra funzionalità a disposizione dei possessori di PS5 è quella che consente lo spegnimento del microfono integrato nel controller della console. Gestire tutti questi comandi è molto semplice, anche per chi non ha mai avuto una console PlayStation.

In caso di problemi nella gestione della console tramite il controller è possibile risincronizzare il controller PS5 oppure aggiornare il controller PS5. Di seguito, invece, andremo a vedere quali sono tutti i modi per spegnere la PS5, spegnere il controller, lasciando accesa la console, oppure spegnere solo il microfono del controller.

Come spegnere la PS5 con il controller

Il modo più semplice per spegnere la PS5 è affidarsi al controller DualSense in dotazione. Anche se l’interfaccia dei comandi da seguire a schermo è cambiata rispetto al passato, basteranno pochi passaggi per completare l’operazione nel modo più semplice possibile.

Da notare che l’utente può scegliere di spegnere completamente la console, andando ad interrompere tutte le attività, oppure attivare la modalità riposo che consente alla console di continuare a scaricare e installare giochi, patch e altri contenuti oppure di caricare i controller collegati.

Il primo modo per spegnere la PS5 con il controller è rappresentato dall’apposita opzione presente nel menu del Centro di Controllo della console. Come prima cosa, è necessario premere sul logo PlayStation presente al centro del controller DualSense. A questo punto, dopo aver selezionato l’icona del pulsante di accensione/spegnimento, sarà possibile scegliere tra tre opzioni:

La prima consente di attivare la Modalità Riposo. Questa modalità, come sottolineato in precedenza, può tornare utile per “spegnere” la PS5 senza però interrompere alcune attività, come il download dei giochi, che potrebbero richiedere diverse ore di accensione della console. Con la Modalità Riposo, in ogni caso, il consumo di energia sarà sensibilmente ridotto.

Questa modalità, come sottolineato in precedenza, può tornare utile per “spegnere” la PS5 senza però interrompere alcune attività, come il download dei giochi, che potrebbero richiedere diverse ore di accensione della console. Con la Modalità Riposo, in ogni caso, il consumo di energia sarà sensibilmente ridotto. La seconda opzione a disposizione degli utenti, invece, consente di Spegnere completamente la PS5 . In questo caso, tutte le app e i giochi verranno interrotti, così come le attività in background. Basterà, quindi, selezionare questa voce per completare lo spegnimento della console in modo corretto (successivamente allo spegnimento, sarà possibile anche staccare il filo dell’alimentazione della PS5).

. In questo caso, tutte le app e i giochi verranno interrotti, così come le attività in background. Basterà, quindi, selezionare questa voce per completare lo spegnimento della console in modo corretto (successivamente allo spegnimento, sarà possibile anche staccare il filo dell’alimentazione della PS5). La terza opzione selezionabile da questo menu permetterà all’utente di riavviare la PS5.

È importante sottolineare che scegliendo l’opzione di spegnimento della console (la seconda dell’elenco), tale procedura non sarà istantanea. Sarà necessario attendere qualche secondo, tempo necessario al sistema per chiudere nel modo corretto tutte le attività in corso, per registrare l’effettivo spegnimento della console. Una volta che l’indicatore luminoso sarà spento, al termine della breve attesa, la PS5 avrà effettivamente completato la sua procedura di spegnimento.

Come spegnere la PS5 senza il controller

C’è un altro modo per spegnere la PS5 nel modo corretto e senza interrompere la connessione con la rete elettrica. La console, infatti, può essere spenta anche senza ricorrere al controller DualSense e affidandosi a quello che è il sistema più tradizionale e l’unico utilizzabile con le prime generazioni delle console PlayStation.

Per spegnere la PS5 senza utilizzare il controller è possibile ricorrere all’apposito tasto di accensione/spegnimento situato nella parte frontale della console, sulla parte più sottile della banda nera centrale (se la console è posizionata in verticale il tasto è in basso mentre se è in orizzontale si trova sulla destra della parte frontale).

Per completare l’operazione di spegnimento della console tramite l’apposito tasto fisico è necessario tenere premuto il tasto di spegnimento per 3-5 secondi. Il tasto andrà rilasciato solo dopo che la PS5 avrà emesso due segnali acustici come conferma di spegnimento.

Nel caso in cui il tasto venga rilasciato dopo il primo segnale acustico, infatti, si attiverà la Modalità Riposo e la console non verrà spenta completamente. Dopo il secondo segnale acustico, inoltre, apparirà brevemente un messaggio a schermo per confermare l’operazione ed avvisare l’utente di scollegare il cavo di alimentazione solo dopo che l’indicatore luminoso della console si sarà spento.

Come spegnere la PlayStation 5 da remoto

Per spegnere la PS5 è possibile affidarsi anche all’app PS Remote Play, disponibile per smartphone e tablet Android, dal Google Play Store, e per iPhone ed iPad, dall’Apple AppStore. Con l’applicazione è possibile accedere a varie funzionalità della console “da remoto”. Una volta completato il download e l’installazione dell’applicazione sul proprio dispositivo mobile, è necessario effettuare l’accesso con il proprio account PSN e seguire tutti i passaggi indicati.

Dalla PS5, invece, bisognerà andare in Sistema > Riproduzione remota > Abilita Riproduzione remota. A questo punto, tornando all’app PS Remote Play, sarà necessario avviare la ricerca della console da abbinare all’applicazione per accedere alle funzionalità di controllo remoto. Basterà che lo smartphone o il tablet utilizzato e la console siano collegati ad una rete Wi-Fi.

Una volta completata l’impostazione delle funzionalità di controllo remoto, dal proprio smartphone o tablet sarà possibile accedere alle varie impostazioni della console e, eventualmente, anche completare lo spegnimento andando nel Centro di Controllo tramite il tasto virtuale Playstation che comparire all’interno dell’interfaccia dell’applicazione.

Come spegnere il controller della PS5

Se si ha la necessità di lasciare accesa la console ma senza utilizzarla attivamente, ad esempio per scaricare un gioco, potrebbe essere utile spegnere il controller DualSense della PS5. Tale scelta consente di evitare un inutile consumo di energia e prolungare l’autonomia di funzionamento del controller stesso che integra una batteria da appena 1.560 mAh.

Ci sono vari modi per spegnere il controller della PS5. Il primo passa dal Centro di Controllo della console. Come visto per il caso precedente, è sufficiente premere il tasto Playstation posto al centro del controller, tra le due levette analogiche, per accedere al menu della console. A questo punto, è necessario individuare la sezione Accessori e poi l’opzione Controller Wireless.

Una volta raggiunto questo punto, sarà sufficiente premere X per aprire un sotto menu da cui si potrà accedere alle impostazioni del controller oppure spegnere direttamente il controller. Da notare che sulla destra verrà indicato anche il livello di carica residua, un’informazione utile per verificare l’autonomia di funzionamento a disposizione per le future sessioni di gioco e per, eventualmente, decidere se sia il caso di effettuare la ricarica.

Da notare, inoltre, che, andando nella sezione delle impostazioni del controller, sarà possibile anche impostare lo spegnimento automatico del DualSense dopo un certo periodo di inutilizzo. Per sfruttare questa funzione è sufficiente andare nelle Impostazioni della PS5 (il menu è accessibile dall’icona dell’ingranaggio situata nella parte alta della schermata principale) e scegliere Sistema > Risparmio Energetico.

Le opzioni disponibili sono tre: 10 minuti, 30 minuti o 60 minuti di inattività. In base alle proprie esigenze, ogni utente può scegliere l’impostazione più comoda per lo spegnimento automatico della console. In genere, la scelta migliore (per preservare la batteria) è rappresentata dallo spegnimento automatico dopo 10 minuti di inattività ma, come detto, ogni utente è libero di scegliere l’opzione che preferisce.

Come spegnere il microfono del controller della PlayStation 5

Tra le opzioni a disposizione dei possessori di una console PS5 c’è anche quella che consente di spegnere il microfono del controller DualSense che, di default, è attivato. Anche in questo caso, gli utenti hanno la possibilità di completare questa semplice procedura in vari modi. È possibile, ad esempio, spegnere il microfono tramite l’apposito tasto dedicato sul controller, situato al di sotto del tasto Playstation.

Una volta premuto, il tasto si illuminerà di arancione per avvisare che il microfono è stato disattivato. Contestualmente, sullo schermo apparirà un’icona a ribadire il completamento dell’operazione. Da notare che quest’opzione di spegnimento non viene “memorizzata” dalla console. Si tratta di un sistema veloce per spegnere il microfono del controller della PS5. Ad ogni nuova accensione della console oppure ad ogni nuova sessione multiplayer o ad ogni cambio di gioco, infatti, sarà necessario “ricordare” alla PS5 di spegnere il microfono.

C’è anche un altro sistema per disattivare il microfono del controller della PS5. Per completare l’operazione è necessario andare nel menu Impostazioni e poi scegliere Suono > Stato del microfono all’accesso e scegliere, quindi, Disattiva. In questo modo, all’accensione della PS5, il microfono sarà spento di default e non verrà riattivato quando si cambia gioco o si inizia una nuova sessione multiplayer.

Da notare che quest’opzione non è collegata alla console ma al singolo account. Se sulla stessa PS5 si utilizzano più account, sarà necessario ripetere l’operazione più volte e impostare la disattivazione di default del microfono per ogni account. Allo stesso modo, per ripristinare l’impostazione che prevede l’accensione automatica del microfono bisognerà seguire lo stesso percorso, selezionando Attiva nell’ultimo passaggio.