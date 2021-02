Come risincronizzare un controller DualSense PS5

Il controller DualSense PS5 rappresenta al meglio la filosofia dell’ultima console Sony, con un design curato e una serie di nuove funzioni estremamente interessanti. È senza ombra di dubbio uno degli accessori per PS5 più interessanti tra i tanti disponibili.

Nonostante ciò, questa periferica non è esente da problemi. Molti utenti infatti, provano la frustrante esperienza della disconnessione del controller che va a minare fortemente l’esperienza di gioco. Per fortuna, come vedremo, ripristinare la sincronizzazione tra la periferica e la console è qualcosa di molto rapido.

Come ricollegare il controller DualSense PS5 alla console

L’operazione è talmente semplice che, una volta assimilata, sarai in grado di svolgerla quasi senza pensarci su. In tal senso, avendo PlayStation 5 devi effettuare questi passaggi:

Collega il controller con un cavo USB-C ;

; Premi il pulsante PS per accendere il controller DualSense;

per accendere il controller DualSense; Assicurati che lo stesso abbia batteria sufficiente per funzionare regolarmente (puoi controllare la durata della batteria nella sezione Accessori);

Una volta che la carica è stata effettuata, scollega il cavo USB-C.

Il controller dovrebbe ora rimanere connesso in modalità wireless alla tua PS5 senza problemi. Se non rimarrà connesso una volta scollegato il cavo USB-C, dovrai ripristinare il controller.

Per ripristinare completamente il DualSense è necessario:

Spegnere la console;

Assicurarsi che il controller DualSense PS5 sia spento;

Trovare e utilizzare il piccolo pulsante sul retro del controller per il ripristino (va premuto per 5 secondi).

Completata questa procedura, prova a connettere nuovamente la periferica a PlayStation 5. Nel caso il problema si presentasse nuovamente, è consigliabile rivolgerti direttamente a Sony per ottenere assistenza tecnica nonché, eventualmente, una possibile sostituzione.

Fonte androidcentral.com