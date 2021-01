I 6 accessori per PS5 da acquistare assolutamente

La nona era delle console dei videogiochi è ormai iniziata e, sia Xbox Series che PS5 saranno i dispositivi a catturare maggiormente l’attenzione dei videogiocatori nei prossimi anni.

Chiunque conosce questo settore, però, sa bene come alle console vanno affiancate anche delle periferiche compatibili, in grado di esaltare le loro funzionalità. In questo articolo ci concentreremo sugli accessori per PS5 che vanno ad esaltare la console proposta sul mercato da Sony.

Quali sono i migliori accessori per PS5 attualmente sul mercato?

Come le precedenti console, anche quelle della nona era sono accompagnate da una serie di periferiche e accessori più o meno funzionali. Nonostante siamo agli albori di questa generazione, la proposta è giù varia e piuttosto intrigante.

Di seguito ti proponiamo quelli che, a nostro giudizio, sono gli accessori più validi legati a PS5.

Controller DualSense per PlayStation 5

Al momento non esiste alcun tipo di alternativa degna di nota: il nuovo controller DualSense di Sony è uno strumento indispensabile per la tua nuova console.

Nonostante un layout alquanto classico, che non si discosta più di tanto rispetto ai vecchi pad, questo è dotato anche di nuove soluzioni tecnologiche piuttosto intriganti. Basti pensare al feedback tattile e ai trigger adattivi. Il controller in questione è dotato di un microfono integrato, oltre a risultare collegabile con un jack per le cuffie da 3,5 mm. Il microfono è attivabile e disattivabile direttamente tramite l’apposito tasto, facilmente raggiungibile.

Oltre alle funzioni relative a gioco e audio, il Controller Dual Sense per PS5 è dotato anche del pulsante Crea e CONDIVIDI, che permette di catturare immagini e video durante le tue partite. La carica del pad avviene attraverso USB Type-C.

Asus ROG Strix Fusion 700 headset

Ovviamente un set di cuffie performanti non può mancare alla lista di accessori per PS5.

Le Asus ROG Strix Fusion 700 headset si rivelano ideali per i videogiocatori, soprattutto grazie all’auricolare Pulse 3D Wireless. Questo permette al suono di arricchirsi con un basso roboante, ma al contempo restituisce un ottimo feeling anche quando si vuole semplicemente ascoltare musica.

Tecnologie come il DAC ESS ES9018 e l’amplificatore SABRE9601K, contribuiscono a rendere l’audio di gioco realistico. A incrementare questa sensazione, vi è il Driver ASUS Essence dotato di una soluzione a camera stagna per un’esperienza audio ancora più coinvolgente

Sonos Arc soundbar

Per chi non si trova a proprio agio con le cuffie, esiste l’alternativa Sonos Arc soundbar.

Si tratta di una soundbar smart e compatta, ideale per TV che risulta molto valida anche se collegata a una console. Le tante opzioni disponibili, la gestione del suono e dello spazio e tante altre caratteristiche rendono questo dispositivo uno degli accessori per PlayStation 5 tra i più apprezzabili tra i tanti disponibili sul mercato.

Intrigante anche il fatto che si tratta di un dispositivo potenzialmente compatibile anche con Amazon Alexa, dunque pienamente integrabile nel contesto di una casa smart.

ASUS VG279Q 27”

L’arrivo nella tua abitazione di PS5 potrebbe anche coincidere con l’acquisto di un nuovo monitor. Tra gli accessori per PS5, dunque, va considerato anche ASUS VG279Q 27”.

Si tratta di un monitor capace di garantire un ottimo bilanciamento tra qualità e prezzo. Stiamo parlando di un 27 pollici IPS Full HD con frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz e tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync ) per eliminare lo screen tearing e problemi legati al frame rate.

La funzione Shadow Boost migliora i dettagli dell’immagine nelle aree scure dello schermo, illuminando le scene senza sovraesposizione di aree luminose. La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), poi, si rende estremamente utile per ridurre fenomeni come ghosting e motion blur.

Se vuoi far rendere la tua console al massimo, questo monitor è più che consigliato!

Sedia da gaming GANK

La sedia da gaming GANK è la postazione ideale se pensi di passare ore e ore davanti alla tua amata PS5.

Si tratta di una poltrona realizzata in pelle PU, resistente e dotata di poggiatesta rimovibile nonché di un confortevole supporto lombare. Lo schienale è alto e garantisce un perfetto allineamento di schiena e collo. Le numerose regolazioni in altezza e inclinazione, permettono alla sedia GANK di adattarsi a qualunque tipo di tavolo o scrivania.

Il sollevatore a gas classe 3 e la possibilità di supportare fino a 136 chili di peso (grazie alla qualità della struttura in metallo) completano un prodotto capace di distinguersi in un settore alquanto affollato.

Logitech G923

Spazio agli amanti di corse automobilistiche. Logitech G923 si propone come la miglior periferica èer PS5 per quanto riguarda i titoli dedicati ai motori.

Questo volante è particolarmente efficace grazie alla tecnologia Trueforce, che offre una precisione mai vista grazie alla frequenza di 4000 aggiornamenti al secondo, per offrire un feeling di guida quanto più possibile realistica. Da sottolineare anche l’apprezzabile doppia frizione programmabile, il contagiri integrato a LED e il freno progressivo.

Anche sotto il punto di vista del design, Logitech propone una periferica estremamente apprezzabile, soprattutto anche in virtù dei materiali di altissima qualità utilizzati. I controlli sul volante (la cui sensibilità è regolabile) sono la proverbiale ciliegina sulla torta di un prodotto qualitativamente esaltante.

Cavo Anker da USB-C a USB-C

Forse tra gli accessori per PS5 non è il più vistoso, ma anche un cavo Anker da USB-C a USB-C ha una sua utilità.

Se è vero che Sony ha incluso un cavo per ricaricare i controller direttamente nella confezione della console, va detto che il colosso coreano sembra aver voluto risparmiare sulla lunghezza degli stessi. In questo caso, adottare un cavo di questo tipo può rendere molto più agevoli le operazioni di caricamento. La lunghezza di 1,8 metri infatti, lascia una discreta libertà d’azione.

Your Browser Does Not Support iframes! guide e recensioni, seguici su Telegram : t.me/OutOfBitit Non perderti le nostre, seguici su

Fonte wired.co.uk