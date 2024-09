Come aggirare i paywall dei quotidiani online

Al giorno d'oggi, sempre più quotidiani stanno adottando i paywall al fine di spingere gli utenti ad abbonarsi ai loro contenuti. Questi "muri a pagamento" di norma consentono la visione di un paio di articoli senza alcuna restrizione, per poi mostrare, una volta raggiunto il limite, un enorme banner che oscura l'articolo di interesse fino a quando l'utente non deciderà di abbonarsi.

La maggior parte dei paywall è facilmente aggirabile per natura stessa della tecnologia adottata, visto che le aziende scelgono volontariamente di mostrare i contenuti gratuitamente per un certo numero di volte. Tutte le soluzioni che ti mostrerò hanno lo scopo ultimo di resettare il contatore interno delle visualizzazioni gratuite già erogate, al fine di non incappare mai più nel temuto paywall.

PS: l'articolo ha unicamente scopo dimostrativo e menziona tecnologie largamente utilizzate al giorno d'oggi. Non vuole in alcun modo promuovere il consumo di contenuti nelle modalità non previste dai detentori dei diritti e si invitano i lettori a documentarsi sulle pagine dedicate dei vari siti web. Lo staff di OutOfBit non si assume alcuna responsabilità di usi impropri delle informazioni contenute in questo articolo.

Bypass Paywalls

Su questo repository GitHub è presente il codice sorgente per installare Bypass Paywalls sui browser Chrome-based (Google Chrome, MS Edge, Brave). Per chi ha giustamente scelto di utilizzare Firefox, invece, è possibile installare l'estensione dal repository Bypass Paywall Firefox.

Per motivi collegati al DMCA (la legge sul copyright digitale digitale), i repository originali sono stati bloccati da GitHub ma ogni giorno diversi temerari ricaricano il codice sorgente su nuovi repository personali (i cosiddetti fork), pertanto qualora i link proposti non funzionassero più vi basterà cercare "bypass paywalls chrome" e bypass paywalls firefox" sul vostro motore di ricerca preferito.

12ft, la soluzione più semplice per aggirare i paywall

La soluzione più radicale e semplice da usare, che non è colpita (almeno per ora) da notifiche DCMA, è 12ft.io. Questo sito web rappresenta, a mio modo di vedere, come dovrebbero funzionare i siti web: servizio chiaro, UI minimal ed esperienza utente senza fronzoli su qualsiasi dispositivo, dall'ultimo Macbook all'iPhone più recente, passando per dispositivi Android e mini PC.

Come funziona? Una volta che incappi in un paywall ti basta copiare l'URL, ovvero l'indirizzo completo della pagina, nel box di testo che vedi sul portale. Successivamente, una volta premuto il pulsante Clean Webpage, 12ft farà la sua magia: una volta rimossi tutti i codici JavaScript inutili, potrai accedere al tuo articolo di interesse senza alcun paywall e senza alcun banner pubblicitario, come se utilizzasi uno dei migliori adblocker presenti sul mercato.

La funzionalità che personalmente mi piace di più è che in realtà puoi aggirare i paywall tramite 12ft senza dover accedere alla loro homepage ogni volta. Infatti, se stai visitando il sito "https://google.com" e vuoi utilizzare 12ft.io ti basterà scrivere nella barra di ricerca del tuo browser la frase "https://12ft.io/" (lo slash finale è fondamentale!) davanti all'indirizzo web della pagina. Pertanto, una volta che l'indirizzo visualizzato sul tuo smartphone/PC sarà "https://12ft.io/https://google.com" ti basterà premere invio per accedere al contenuto di tuo interesse senza paywall.

