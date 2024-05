Perché Firefox è il miglior browser per navigare in sicurezza?

Fino a qualche anno fa, il dominio per il settore dei browser non vedeva Chrome come dominatore incontrastato. A dare filo da torcere, e non poco, alla “creatura” di Google era infatti Mozilla Firefox, oggi relegato a un ruolo secondario in questo settore.

Sebbene snobbato dalla maggior parte degli utenti, in realtà si tratta di una soluzione che, in molti, dovrebbero rivalutare. Nel complesso, infatti, Firefox è da considerarsi come un browser molto sicuro, forse anche più del tanto osannato Google.

Facciamo una doverosa precisazione: tutto non vuol dire che gli altri browser non offrano garanzie lato sicurezza informatica. Chrome può contare sull’esperienza dell’azienda che ha alle spalle ma, al contempo, è un obiettivo ambito dai cybercriminali visto l’enorme bacino d’utenza da cui possono attingere potenziali vittime.

Allo stesso tempo, altri browser di nicchia possono offrire funzioni interessanti, ma sono comunque distanti anni luce sotto altri aspetti rispetto a Chrome e Firefox.

Firefox e sicurezza: la scelta giusta?

Il software di Mozilla offre un compromesso che potrebbe risultarti molto convincente.

Oltre a tante possibilità per quanto concerne le estensioni, cosa difficile da ottenere da alcuni competitor, Firefox riesce comunque a fornire piccole funzioni che, sebbene non rivoluzionarie, contribuiscono a rendere questo ambiente di navigazione apprezzabile.

Andiamo ad analizzare singolarmente gli aspetti per cui puoi considerare questo browser come relativamente sicuro.

Protezione anti-phishing e malware

Al giorno d’oggi, qualunque browser offre degli strumenti più o meno avanzati per contrastare attacchi informatici come phishing e malware. Firefox, come avrai già intuito, offre adeguate soluzioni in tal senso.

Prova alla mano, il browser si dimostra all’altezza della situazione quando si tratta di affrontare queste due minacce. Quando tenti di visitare una pagina considerata a rischio phishing, Firefox ti avverte e ti blocca prima di potenziali disastri.

Le funzionalità integrate ti proteggono in modo efficace da siti ingannevoli, malware e altro software indesiderato. Queste funzionalità sono abilitate per impostazione predefinita e, se vuoi darci un’occhiata da vicino, si trovano in Impostazioni - Privacy e sicurezza - Sicurezza.

Se abbini queste misure al fatto che difficilmente, come già spiegato, i cybercriminali creano strategie appositamente per il solo Firefox, possiamo dire che questa soluzione di navigazione offre adeguate certezze.

Blocco automatico dei tracker

Se parliamo di sistemi per bloccare i tracker, pochi altri programmi possono competere con Firefox.

Stiamo parlando di sistemi di tracciamento che si basano su elementi come cookie e pixel di tracciamento che, una volta scaricati durante la navigazione da un sito, raccolgono informazioni sulle tue attività online.

Sebbene questi dati siano utilizzati spesso per semplice pubblicità, potrebbero essere venduti a società terze o utilizzate persino in contesti illegali. Se ciò non ti avesse ancora allarmato, sappi che tutti i principali social network (e non solo) utilizzano sistemi di tracciamento simili.

Firefox ti offre protezione e, allo stesso tempo, la possibilità di personalizzare il modo in cui intendi affrontare la questione tracker.

A tal proposito, il browser offre tre possibili soluzioni, ovvero Standard, Rigida o Personalizzata.

Tieni presente che, anche solo affidandoti alla prima modalità, potrai avvalerti di un sistema efficace, capace di fermare i cookie che lavorano su più siti, il tracking durante la navigazione in incognito, i cryptominer e tanti altri contesti potenzialmente pericolosi.

Con Rigida o Personalizzata puoi andare anche oltre, sebbene a un costo da non sottovalutare. L’opzione Rigida infatti, potrebbe rendere pressoché inaccessibili alcuni siti e piattaforme. Un buon compromesso, come può essere facile capire dal nome, è la modalità Personalizzata.

Allo stato attuale è difficile che tu possa trovare un browser altrettanto personalizzabile per quanto riguarda il blocco dei tracker.

Raccolta dati minima

Un altro aspetto delicato per quanto riguarda privacy e sicurezza è la raccolta dati.

Sebbene quasi tutti i browser raccolgano più o meno informazioni rispetto agli utenti, Firefox consente di definire cosa può ottenere e cosa no. In questo senso, ti consigliamo di dare un’occhiata alla sezione Privacy e sicurezza - Raccolta e utilizzo dei dati di Firefox.

Qui troverai anche la seguente dichiarazione: “Ci impegniamo a fornirti scelte e raccogliamo solo ciò di cui abbiamo bisogno per fornire e migliorare Firefox per tutti. Chiediamo sempre il permesso prima di ricevere informazioni personali”.

Poco sotto troverai quattro caselle, tre delle quali sono selezionate per impostazione predefinita. Da qui, puoi agire scegliendo come gestire la raccolta dati e, volendo, puoi anche deselezionare tutte le voci.

Nota bene: tieni comunque presente che, le informazioni raccolte, oltre a essere anonime vengono eliminate dai server di Mozilla dopo 13 mesi, come da legge.

Se vuoi approfondire la tua conoscenza di come l’azienda in questione gestisce i dati degli utenti del browser, ti invitiamo a dare uno sguardo alla documentazione ufficiale di Firefox.

Navigazione crittografata DNS su HTTPS (DoH)

Cosa significa? Quando navighi online tutte le tue query DNS sono crittografate per aumentare la tua privacy e sicurezza, impedendo l'intercettazione del traffico di rete.

Tradotto in termini ancora più semplici, chiunque cerca di dare uno sguardo alle tue attività online avrà grandi difficoltà a capire cosa stai facendo.

Firefox abilita DNS su HTTPS per impostazione predefinita utilizzando Cloudflare come provider. Puoi anche aggiungere eccezioni per i siti che potrebbero caricarsi lentamente o non funzionare con questo tipo di restrizione: puoi intervenire da Privacy e sicurezza - DNS su HTTPS.

Anche in questo caso hai quattro opzioni a disposizione, per poter eventualmente personalizzare le restrizioni del caso.

Supporto per estensioni di sicurezza proprietarie e di terze parti

Se disponi di estensioni di sicurezza di terze parti a cui ti affidi su Chrome, devi sapere che troverai la maggior parte anche su Firefox.

Soluzioni come uBlock Origin, AdGuard AdBlocker, Ghostery o simili, infatti, offrono una versione anche per l’app creata da Mozilla.

Anche se Chrome offre un catalogo più ampio di estensioni per privacy e sicurezza, per molti gli add-on di Firefox hanno un impatto molto maggiore sull'utilizzo quotidiano. Oltre a ciò, il processo di verifica delle estensioni di questo browser è molto più severo di quello di Chrome.

Quando accedi alla pagina di un'estensione in Firefox, vedrai tutte quelle consigliate e anche quelle che non sono attivamente monitorate da Mozilla. Se trovi un'estensione che non è monitorata attivamente, a meno di rari casi, ti conviene di trovare un’alternativa più sicura.