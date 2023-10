Estensioni Chrome: ecco i pericoli nascosti che non dovresti sottovalutare

È molto probabile che tu abbia almeno un’estensione installata sul browser. Esistono molti tipi di plugin che puoi aggiungere a Chrome o Firefox e, sulla carta, questi possono esserti davvero utili.

Ti consentono di organizzare meglio le schede, gestire i download dei video, di migliorare la sicurezza e persino di influenzare positivamente i tuoi studi.

Detto ciò, devi però sapere che questi elementi aggiuntivi nascondono un lato oscuro che, troppo spesso, viene sottovalutato dagli utenti.

Questo software, infatti, può essere utilizzato per rubare password, dati o introdurre virus sui tuoi dispositivi. Ne parleremo e vi daremo alcuni consigli per tutelarvi.

Possiamo definire un’estensione del browser come un piccolo programma, con una funzione specifica, che installi su Chrome o Firefox (ma non solo). Il problema sostanziale è che molti di questi componenti non sono affidabili.

In molti casi il problema nasce dal fatto che dei cybercriminali ti hanno spinto a un download malevolo, da un sito non ufficiale e contraffatto. In alti, più semplicemente, l’estensione è datata e non aggiornata da anni: eventuali falle e bug, dunque, possono essere sfruttate dagli hacker per diffondere malware e infezioni varie.

In questo articolo andremo ad approfondire ogni aspetto delle estensioni Chrome sotto il punto div ista della sicurezza.

Estensioni Chrome: ecco i potenziali rischi

Uno dei rischi evidenti è che l’elemento aggiunto al browser potrebbe rubare i tuoi dati. Potrebbero aver progettato quel software in modo apposito per raccogliere informazioni sulla tua navigazione, quali siti visiti o anche per rubarti le password che utilizzi abitualmente con il tuo browser.

Inoltre, potrebbero utilizzare l’estensione per mostrarti costantemente annunci ingannevoli e molesta (attraverso i famosi Adware). Possono essere banner che appaiono nella parte superiore di Chrome o Firefox, finestre pop-up che vengono costantemente visualizzate durante la navigazione, messaggi che appaiono quando accedi a un sito Web.

Nota bene: tutto ciò non è solo fastidioso. Con un clic involontario, infatti, potresti scaricare un virus sul tuo computer.

Proprio il tema malware è un altro dei rischi legati alle estensioni dei browser. Un componente aggiuntivo di questo tipo potrebbe aprire la strada ai temibili trojan e non solo.

Dei cybercriminali con un po’ di esperienza, possono persino “dirottare” il tuo browser, con un’operazione nota come hijacking.

In questo modo i cybercriminali otterranno il controllo su quale sarà la home page che appare quando apri il software, quale browser è impostato come predefinito. Inoltre arriveranno a dirigerti verso siti Web sconosciuti nonché pericolosi e persino ad installare nuove estensioni.

Come evitare disastri?

Cosa puoi fare per evitare tutti questi problemi? Una cosa molto importante è che, quando vuoi installare un’estensione Chrome (e non solo) devi affidarti a siti ufficiali. Ad esempio, puoi utilizzare il Chrome Store per andare abbastanza sul sicuro. Ciò non significa che tutti i contenuti qui presenti siano affidabili al 100%, poiché ci sarà sempre un rischio minimo, ma almeno sai che Google ha fatto un controllo prima di accettare tali componenti aggiuntivi.

È anche conveniente controllare i plugin che hai già installato. Forse uno ha cambiato nome, funzioni o è obsoleto. Situazioni di questo genere possono essere sintomo di rischi che non dovresti correre.

Inoltre, anche proteggere il browser stesso sarà fondamentale. È importante che tu lo abbia aggiornato, proprio come il sistema operativo. Inoltre, dovresti sempre disporre di un buon software antivirus ti aiuterà a rilevare minacce di questo tipo.

Tuttavia, il nostro consiglio è di evitare di avere troppo estensioni installate. Scegli solo quelle di cui avrai veramente bisogno e che utilizzerai di frequente. In questo modo ridurrai il rischio, ma eviterai anche che potenziali problemi o rallentamenti del browser stesso.

In breve, come puoi vedere, puoi essere truffato tramite le estensioni del browser, come Chrome o Firefox. Sebbene esistano plug-in del browser per prevenire il phishing e altri attacchi, la verità è che molti possono rappresentare un vero problema. È fondamentale che tu adotti misure per proteggerti.