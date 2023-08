Le migliori estensioni Chrome per scaricare video

Se è vero che l’accesso alla rete viene dato spesso per scontato, la possibilità di scaricare video in locale può ancora avere i suoi vantaggi.

Le piattaforme di streaming, infatti, possono andare incontro a guasti tecnici e, almeno potenzialmente, chiudere. Inoltre, potresti avere necessità di conservare banda per altre attività o traffico dati.

Insomma, in diversi contesti, poter scaricare filmati e fruirne localmente può essere una bella comodità. Per effettuare il download, poi, al giorno d’oggi basta una semplice estensione di Chrome.

Nonostante alcune di queste soluzioni possano arrivare ai confini della legalità, se li utilizzi in maniera lecita possono risultare molto utili. Google, infatti, cerca di bloccare il download di video YouTube tramite estensioni, dunque dovresti evitare di infrangere qualunque tipo di regola.

A rendere tutto più difficile, come vedrai te stesso, sono i nomi dei componenti aggiuntivi, spesso molto simili tra loro.

Fatte queste premesse, non ci resta che dare uno sguardo alle principali alternative disponibili allo stato attuale.

Downloader Video for Chrome

Questa estensione supporta siti come Facebook, Twitter, Dailymotion, Vimeo e Instagram. Quando hai trovato un video, fai semplicemente clic sull’icona dell’estensione per aprire le opzioni di scaricamento, incluse risoluzioni fino a 4K (ove disponibili). Puoi anche salvare in diversi formati di file, il che è un vantaggio non da poco.

L’estensione è gratuita, ma il successo non è garantito. Deve setacciare una pagina web per i collegamenti ai file video e, se sono in qualche modo oscurati, potresti ricevere un messaggio del tipo “video non trovato” e restare a bocca asciutta.

Tuttavia, tieni presente questo è un potenziale problema con qualsiasi downloader di questa lista (e non solo).

Video Downloader Pro

Video Downloader Pro è gratuito e si dice che funzioni con pagine Web di musica e video con una percentuale di successo del 98%.

Forse è un po’ esagerata come percentuale, ma risulta comunque un componente aggiuntivo efficace. Un altro punto in suo favore è la varietà di formati output, tra cui possiamo citare:

ASF

AVI

FLV

MP3

MP4

MPEG

e tanti altri.

Video Downloader Plus

Video Downloader Plus è una delle estensioni meglio recensite dell’intero Chrome Web Store e, come Video Downloader per Chrome, supporta esplicitamente siti come Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo e Dailymotion. I formati di salvataggio includono estensioni come:

ASF

AVI

FLV

MOV

MP4

MPG

WEBM

e tante altre.

Al di fuori del Chrome Web Store, lo sviluppatore dell’estensione rivendica il supporto per siti come YouTube, Twitch e Vevo. Ciò probabilmente lo renderebbe l’opzione principale di questo elenco se non fosse per un upgrade a pagamento: mentre la maggior parte dei download è gratuita, dovrai mettere mano al portafoglio se desideri scaricare con risoluzione 4K.

Video Downloader Professional

Numeri (e utenti) alla mano, Video Downloader Professional è una delle estensioni più popolari in questa nicchia.

Tra i punti di forza del componente aggiuntivo vi è la semplicità di utilizzo: basta un clic sull’apposita icona per avviare lo scaricamento dei filmati. Altro punto in favore la possibilità di agire su piattaforme streaming non supportate dalle altre estensioni, e la possibilità di ottenere filmati anche in 4K.

Molto utile anche la funzione della lista video, che ti consente di salvare i filmati in una lista e di procedere gradualmente con i download senza dover salvare gli indirizzi tra i preferiti.

Easy Video Downloader

Completiamo la lista di estensioni Chrome per scaricare filmati con Easy Video Downloader.

Easy Video Downloader è un’altra estensione molto utile per scaricare video gratuitamente online con un semplice clic sull’apposita icona.

Rispetto a tanti altri componenti aggiuntivi, questa estensione non ha particolari restrizioni: dunque, stai attento a cosa scarichi ed evita di violare qualunque tipo di copyright. Al di là di questa precauzione, poi Easy Video Downloader offre un altro vantaggio tutt’altro che comune.

L’estensione infatti è in grado di agire anche su tracce audio e immagini, rendendolo di fatto un “downloader universale”.