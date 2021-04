Le 9 migliori estensioni di Chrome per studenti

Grazie alla tecnologia, i tempi sono completamente cambiati e molti studenti hanno dalla loro parte numerose app ed estensioni che li aiutano a completare compiti e progetti. Un esempio sono quelle disponibili su Chrome di Google, in grado di aiutare gli studenti a completare i compiti scolastici.

Noi abbiamo racconto in questo articolo le migliori estensioni di Chrome che ogni studente dovrebbe installare e utilizzare. Iniziamo!

Mercury Reader

Stai leggendo un articolo su un sito web ma è pieno di banner ed annunci pubblicitari? Una vera scocciatura nonché una fonte di distrazione per te che stai cercando di concentrarti su un determinato compito.

Per fortuna c’è Mercury Reader, uno dei migliori strumenti che ti permettono di “ripulire” un sito Web da tutti i contenuti non necessari. Per farlo, ti basterà semplicemente cliccare sull’icona dell’estensione posta nell’angolo in alto a destra: con un semplice click, la attiverai e potrai goderti la lettura dell’articolo senza distrazioni.

Mercury Reader ti permette anche di inviare l’articolo al tuo Kindle nonché di regolare le dimensioni del testo, il carattere e di scegliere un più riposante tema scuro.

Strict Workflow

È abbastanza facile per gli studenti distrarsi e sprecare ore preziose sui social media e sugli altri siti web. Se succede anche a te, allora dovresti scaricare Strict Workflow! Questa estensione ti “obbliga” a lavorare per 25 minuti in cambio di una pausa di cinque minuti. Ovviamente, durante ogni sessione di lavoro, non ti sarà consentito accedere a quei siti web che possono distrarti.

Strict Workflow viene già fornito con un elenco di siti da bloccare come, ad esempio, Facebook, YouTube, Twitter, Reddit e molti altri ancora. Puoi ovviamente aggiungere altri siti web a questo elenco in modo da personalizzare l’esperienza d’uso di questa utile estensione. Sappi, infine, che l’unico modo per poter navigare sul web mentre stai studiando è disabilitare l’estensione!

Memorize!

Memorize! è l’estensione che ti aiuta a ricordare termini e definizioni ma anche a memorizzare i tuoi compiti. Puoi usarla per creare domande e risposte che questa estensione provvederà a chiederti ad intervalli predefiniti.

Una notifica del browser interromperà ogni tua attività per chiederti la risposta a una determinata domanda. Ogni volta che dai una risposta sbagliata, potrai visualizzare un singolo carattere della soluzione, fino a quando non fornirai la risposta corretta completa.

Con Memorize! puoi definire la frequenza delle domande e anche annullare la domanda stessa nel caso in cui tu stia facendo un lavoro complesso che non puoi rimandare.

Note Board – Sticky Notes App

Prendere appunti è molto importante se stai cercando di essere produttivo e di memorizzare nozioni fondamentali. Ecco perché dovresti provare Note Board, un’estensione che ti permette di prendere appunti usando un’apposita bacheca nel tuo browser.

Con Note Board puoi scegliere di creare molteplici bacheche con scopi diversi e di aggiungere ad esse tutte le note che desideri. Puoi inoltre personalizzare al massimo l’esperienza d’uso di questa estensione. Note Board ti permette, infatti, di impostare promemoria, creare connessioni tra note, aggiungere file multimediali, disegnare, effettuare un backup su cloud e molto altro ancora.

Google Dictionary

Questa è un’estensione indispensabile per ogni studente perchè ti aiuta ad ampliare il tuo vocabolario. Una volta installato, Google Dictionary ti permette di visualizzare il significato delle parole su un pagina web semplicemente cliccando su quelle di tuo interesse.

La definizione della parola viene visualizzata in una sorta di bolla e, cliccando su “Altro”, potrai scoprire anche i sinonimi, la traduzione, l’utilizzo della parola nella frase, la sua origine e molto altro ancora.

Screencastify

Screencastify è l’estensione di Google Chrome che ti permette di registrare, modificare e condividere video che vengono archiviati direttamente in Google Drive. Con Screencastify puoi anche modificare i tuoi video utilizzando gli strumenti che l’estensione ti mette a disposizione.

Voice In Voice Typing

La digitazione vocale può tornarti molto utile se devi studiare gli appunti raccolti durante una lezione all’università. Voice in voice typing è l’estensione che fa al caso tuo: una volta installata, ti verrà richiesto di selezionare la lingua in cui desideri dettare e di concedere l’autorizzazione al microfono. Successivamente, potrai iniziare subito a dettare i tuoi appunti!

Il risultato finale offerto da Voice In Voice Typing è molto buono ma dovrai sempre ricontrollare il testo e la sua punteggiatura.

Auto Highlight

Auto Highlight è un’estensione di Google Chrome che aiuta gli studenti ad esaminare materiali di grandi dimensioni in un breve periodo di tempo. Una volta attivata, l’estensione evidenzia i paragrafi più importanti di uno specifico testo avvalendosi di un elaborato algoritmo che individua quali sono le frasi principali in base alla frequenza con cui determinati termini appaiono nel testo.

Auto Highlight non ti aiuta ad avere una visione approfondita dell’articolo ma si rivela decisamente molto utile se stai solo cercando di decidere se quel testo contiene informazioni che potresti utilizzare per il tuo lavoro o per lo studio.

My study life

My Study Life è un’app Chrome per la gestione delle attività e della pianificazione, pensata appositamente per studenti e insegnanti: puoi utilizzare quest’app per creare un programma completo di lezioni, test e compiti da svolgere. Una volta aggiunti tutti i dati, My Study Life ti fornirà una panoramica completa del tuo programma e provvederà a notificarti le lezioni o le date di scadenza imminenti.

My Study Life ti permette anche di salvare i compiti nel suo archivio cloud in modo da potervi accedere da qualsiasi luogo e in qualunque momento.

