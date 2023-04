Come organizzare il tuo Amazon Kindle: 8 consigli e trucchi

Un Amazon Kindle è uno strumento di lettura tanto avanzato quanto comodo.

Nonostante ciò, dopo aver scaricato decine e decine di libri, potrebbe diventare difficile mantenere ordine al suo interno. Sfogliare librerie con centinaia di volumi e trovare ciò che stai cercando, infatti, è tutt’altro che semplice.

Proprio per questo motivo, saper gestire il tuo Kindle nel miglior modo possibile è importante: eliminando, filtrando, ordinando e utilizzando le raccolte, puoi semplificare notevolmente la ricerca del libro che stai cercando.

In questo articolo andremo proprio ad analizzare come organizzare al meglio questo tipo di dispositivo, sfruttando al meglio le sue straordinarie potenzialità.

1- Rimuovi i libri di cui non hai più bisogno

Se ti senti sopraffatto dalla libreria quando guardi il tuo Kindle, c’è una buona possibilità che tu debba sbarazzarti di alcuni libri.

La tua libreria digitale può essere riempita nel tempo dai volumi che hai acquistato o ottenuto tramite i numerosi servizi Kindle disponibili. Poiché i tuoi libri digitali sono archiviati sull’account Amazon, puoi sempre recuperarli dopo averli rimossi dal dispositivo.

Nella schermata iniziale, tocca la scheda Libreria in basso per visualizzare un elenco dei tuoi libri. Per semplificarne l’analisi, tocca il pulsante Ordina, quello a tre righe in alto a destra, quindi scegli Elenco o Griglia a seconda delle tue preferenze. Puoi anche visualizzare i tuoi libri per Raccolte (se ne hai impostate alcune).

Dopo averlo fatto, puoi ordinare per Più recenti e Crescente per mostrare i libri più vecchi che hai, che sono probabilmente tra i candidati per una potenziale rimozione. Per filtrare i tuoi libri, tocca l’icona Filtri a sinistra. In questo modo è facile mostrare solo i libri letti, o altre opzioni che rendono più facile trovare materiale da eliminare.

Dopo aver applicato i filtri e l’ordinamento, scorri l’elenco fino a trovare un libro che desideri rimuovere. Tieni premuto sul libro o tocca il pulsante a tre punti accanto ad esso per aprire le relative opzioni disponibili.

Da lì, premi Rimuovi download per rimuovere il libro dalla libreria sul tuo Kindle. Questo lo elimina dal tuo dispositivo ma, come già accennato, puoi ripristinare lo stesso in un secondo momento.

Nota bene: non selezionare Elimina definitivamente a meno che tu non voglia cancellare completamente il libro dal tuo account. Se lo fai, dovrai acquistare di nuovo il libro per accedervi.

Nascondere e recuperare i libri Kindle rimossi

Anche dopo aver rimosso i libri dal tuo Kindle, verranno comunque visualizzati quando sfogli la tua libreria. Per nasconderli, apri il pulsante Filtri e scegli Scaricati. Questo mostrerà solo i libri che sono sul tuo dispositivo, rendendo la tua biblioteca molto più pulita e facile da gestire.

Per scaricare di nuovo un libro in futuro, rimuovi questo filtro per renderlo visibile, quindi tocca il volume che desideri ripristinare per scaricarlo.

2- Ordina saggiamente i tuoi libri Kindle

Dopo aver eliminato alcuni libri e fatta una prima pulizia, è il momento di organizzare il resto della tua libreria Kindle. Come abbiamo discusso in precedenza, la piattaforma in questione offre diverse opzioni di ordinamento che rendono il tutto piuttosto semplice da gestire.

Per facilità d’uso, ti consiglio di utilizzare la visualizzazione Elenco. Tocca Ordina (icona delle tre righe) in alto a destra nella libreria e seleziona Elenco in Opzioni di visualizzazione. Questo mostrerà i tuoi libri e i loro autori in forma di testo con una copertina più piccola, rendendo più facile identificarli.

Sempre nel menu Ordina, dovresti scegliere un metodo per sistemare i libri nella tua biblioteca. Più recenti ti mostrerà i volumi nell’ordine in cui li hai aperti l’ultima volta. È conveniente poiché mette il libro che stavi leggendo per ultimo in cima alla lista. Ma se tendi a tornare indietro per sfogliare altri titoli o leggere appunti che hai preso in passato, l’ordine diventerà un po’ confusionario.

Titolo, Autore e Data di pubblicazione sono autoesplicativi. I primi due ordinano in ordine alfabetico in base ai criteri scelti, mentre il secondo ordina per data.

Tutto cambia se decidi di lavorare con le raccolte, che consentono di cambiare radicalmente l’aspetto di una libreria. Di seguito, discutiamo su come inserire i tuoi libri in Raccolte, che sono l’equivalente Kindle delle cartelle per un comune computer. Questa visualizzazione nella tua libreria ti consente di sfogliare per raccolta, permettendoti di ottenere la massima libertà d’azione.

Nelle opzioni di visualizzazione Griglia ed Elenco, quando si ordina per Titolo, Autore, Data di pubblicazione o Più recente, qualsiasi libro presente in una Raccolta verrà comunque visualizzato nell’elenco della libreria principale. Non importa quante raccolte hai, questi metodi di ordinamento ti mostreranno sempre tutti i libri sul tuo Kindle.

L’ordinamento per Raccolte, tuttavia, è diverso. Oltre alle tue raccolte, tutti i libri che possiedi che non fanno parte di una raccolta vengono visualizzati in un elenco a parte. Se decidi di utilizzare le raccolte per organizzare i tuoi libri, il che vale il tempo speso, questa è sicuramente la vista migliore per l’organizzazione di Kindle.

3-Filtra la tua libreria Kindle per stato, tipo e altri criteri

Nella tua Libreria, vedrai anche un pulsante denominato Filtro in alto a sinistra. Ciò ti consente di mostrare solo determinati tipi di contenuto per organizzare in maniera ancora più accurata ci contenuti del tuo Kindle.

L’elenco qui ti consente di scegliere tra i vari tipi di file: libri, documenti, giornali, Audible e fumetti. Se non lo sapevi, la dicitura “documenti” include i tuoi ritagli, un elenco di tutte le annotazioni che hai fatto sul tuo Kindle. L’edicola, come avrai facilmente compreso, contiene riviste, giornali e simili.

Probabilmente non avrai bisogno di utilizzare la maggior parte di questi filtri, a meno che tu non abbia a che fare con molti tipi di contenuti diversi sul tuo Kindle. In ogni caso, questi possono essere utili se stai cercando, per esempio, alcuni fumetti che hai scaricato anni fa o vuoi nascondere tutto ciò che non è un libro.

Dopo aver selezionato una di queste categorie, puoi utilizzare i filtri Letto e Non letto per trovare i libri che non hai ancora finito, mentre Scaricato è utile per nascondere i libri che hai finito di leggere, come menzionato sopra.

Nota bene: se sei un iscritto a Prime, la sezione Prime Reading mostrerà tutti i libri che hai scaricato tramite tale sottoscrizione.

Quando hai le opzioni di filtro applicate all’interno di una raccolta, i conteggi nel menu mostrano solo i titoli in quella raccolta. Ciò rende facile vedere, ad esempio, quanti libri non letti hai nella tua raccolta di preferiti.

4- Approfitta delle raccolte Kindle (cartelle)

Uno dei modi migliori per evitare che il tuo Kindle venga riempito totalmente da libri è utilizzare le già citate Raccolte, che sono come cartelle e tag per il tuo Kindle. Mantenere i tuoi libri organizzati in Raccolte rende molto più facile trovare ciò che stai cercando.

Dovresti prima creare una nuova raccolta se non ne hai. Per fare ciò, tocca l’icona a tre punti nell’angolo in alto a destra della scheda Libreria (sotto l’icona della batteria) per aprire il menu, quindi seleziona Crea una raccolta in basso.

A questo punto digita un nome per la raccolta specifica che stai creando (potresti creare raccolte per contenere i libri che vuoi leggere in seguito, i titoli del tuo autore preferito, un certo genere o altri criteri). Tocca OK dopo aver inserito un nome per confermarlo.

Dopo aver creato la tua raccolta, il tuo Kindle ti chiederà di aggiungere libri ad essa. Seleziona le caselle accanto ai libri che desideri aggiungere; non preoccuparti di ottenere essere preciso, poiché puoi aggiungere o rimuovere libri in qualsiasi momento. Usa gli stessi menu Ordina e Filtra disponibili nella tua libreria per modificare l’ordine, quindi premi Salva in fondo quando hai finito.

Per aggiungere singoli libri a una raccolta in un secondo momento, tocca e tieni premuto sul libro o premi il pulsante a tre punti vicino ad esso, quindi seleziona Aggiungi/rimuovi dalla raccolta. Tocca la casella accanto alla raccolta a cui desideri aggiungere il libro (scegliendo più file se necessario) e premi Salva quando hai finito.

Poiché puoi aggiungere un libro a tutte le raccolte diverse che desideri, in quanto questo sistema può funzionare come etichette/tag.

Per tornare allo strumento di selezione multipla in un secondo momento, apri la Raccolta dalla tua libreria e tocca il pulsante Più/Meno (+/-) in alto a destra.

Le raccolte hanno più opzioni a cui puoi accedere premendo a lungo o toccando il pulsante con tre punti su uno quando visualizzi l’elenco di tutte le raccolte. Scegli Aggiungi o rimuovi elementi per gestire il tutto nel miglior modo possibile. Puoi anche rinominare, eliminare o contrassegnare come preferita la stessa. In particolare, le opzioni Scarica tutti gli elementi e Rimuovi tutti i download consentono di nascondere facilmente i vecchi titoli dalla libreria o di riscaricare molti volumi prima di un viaggio.

Ripeti i passaggi precedenti per creare tutte le raccolte che desideri. Il modo in cui organizzi la tua libreria Kindle dipende da te.

5- Cerca nella tua libreria Kindle

Anche quando il tuo Kindle è altamente organizzato, ci sono momenti in cui non puoi avere sott’occhio un preciso contenuto. In questi casi, la soluzione più veloce è utilizzare la barra di ricerca nella parte superiore dello schermo del tuo dispositivo. Basta iniziare a digitare il titolo o l’autore del libro e avrai a disposizione un elenco istantaneo dei risultati.

Nota bene: gli elementi contrassegnati dall’icona di un libro si trovano sul tuo Kindle, mentre i termini di ricerca con accanto un carrello della spesa cercheranno per te nel Kindle Store. Puoi anche selezionare l’opzione Cerca ovunque in basso per vedere i risultati dalla tua libreria, dallo store Kindle o Audible, da Goodreads e da altri luoghi.

6- Utilizza gli elenchi di lettura

Un altro utile strumento organizzativo del tuo Kindle è la funzione Elenchi di lettura. Anche se questo non ti aiuterà a trovare un libro che hai comprato anni fa e di cui ti sei dimenticato, è un buon modo per tenere traccia dei volumi che potresti voler leggere in futuro. Nella scheda Home tocca il pulsante con tre punti in alto a destra e scegli I tuoi elenchi di lettura per accedervi.

Poiché Amazon possiede Goodreads, qui vedrai sia la tua lista Goodreads Want to Read sia i libri Kindle dalle tue liste dei desideri di Amazon.

7- Modifica le preferenze dell’organizzazione in Impostazioni Kindle

Sebbene non sia esteso, il menu Impostazioni sul tuo Kindle ti consente di apportare alcune modifiche al layout della schermata iniziale. Tocca Impostazioni nel menu con i tre punti in alto a destra della schermata iniziale oppure tocca la freccia nella parte superiore dello schermo per aprire il menu rapido e scegli Tutte le impostazioni.

Da lì, vai su Opzioni dispositivo – Opzioni avanzate e seleziona Home e libreria.

Qui, disabilita Raggruppa serie nella libreria se preferisci che i libri di una serie siano elencati come voci separate. In Raccolte, puoi scegliere tra tre opzioni per la visualizzazione delle Raccolte:

Mostra solo nella vista Raccolte : le raccolte non appariranno altrove nella tua libreria;

: le raccolte non appariranno altrove nella tua libreria; Mostra i preferiti nella libreria : solo le raccolte che hai aggiunto a Speciali verranno visualizzate nelle altre visualizzazioni;

: solo le raccolte che hai aggiunto a verranno visualizzate nelle altre visualizzazioni; Mostra tutto nella libreria: le tue raccolte verranno visualizzate tutte nella tua libreria.

L’altra opzione è Contenuti Audible. Ciò ti consente di scegliere tra due opzioni per la visualizzazione di audiolibri sul tuo Kindle. Mostra in Libreria e su Home mostrerà gli audiolibri ovunque, proprio come normali libri.

Cambia questa voce in Mostra solo nel filtro della libreria per nasconderli dalla vista a meno che non selezioni il filtro Audible nella tua libreria.

8- Prendi in considerazione la gestione dei libri Kindle sul Web

I suggerimenti finora elencati sono tutti utilizzabili direttamente dal tuo Kindle e ti consentono di gestire la tua libreria senza interventi esterni. Tuttavia, se possiedi centinaia di libri, potresti trovare noioso eseguire questi passaggi sul tuo Kindle stesso poiché lo schermo non è ottimizzato per molti tocchi rapidi.

Per fortuna, puoi accedere al tuo account Amazon per gestire la tua libreria Kindle dal Web. Lì puoi facilmente creare nuove raccolte e spostare i libri dentro o fuori da esse. Queste modifiche verranno sincronizzate con il tuo Kindle, facendoti risparmiare tempo e fatica.

Vai alla pagina dei contenuti digitali in Gestisci i tuoi contenuti e dispositivi su Amazon per utilizzare questo strumento.

Qui puoi utilizzare delle apposite caselle di controllo per eseguire azioni come rimuovere, aggiungere alle raccolte e altre operazioni massicce sulla libreria. Infine, ricordati che un altro strumento molto utile per gestire gli eBook, non solo in contesto Kindle, è il software Calibre.

Mantieni i tuoi libri Kindle organizzati

Organizzare il tuo Kindle non è sempre facile, ma è uno sforzo utile. Non lasciare che centinaia di libri si accumulino sul tuo dispositivo, dimenticandoti di leggerli. Con l’ordinamento, i filtri e le raccolte, puoi trasformare una libreria caotica in una ben curata e in cui è facile muoverti con disinvoltura.

Tenere in ordine la tua libreria è solo una parte della padronanza del tuo Kindle. Ci sono molti altri suggerimenti che migliorano anche l’esperienza di lettura complessiva.

Se poi non ti trovi a tuo agio con il dispositivo Amazon, ricordati che non è l’unico eBook reader in commercio con cui puoi avere a che fare.