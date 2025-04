Roblox introduce pubblicità innovative che premiano i giocatori con valute e potenziamenti

Roblox, la nota piattaforma di gioco online, ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo tipo di pubblicità che mira a coinvolgere maggiormente i giocatori. Questi spot pubblicitari, definiti “Rewarded Video ads”, promettono di ricompensare gli utenti con valute di gioco e potenziamenti per il solo fatto di essere visualizzati. Un’iniziativa che mostra come il mondo del gaming stia evolvendo, incorporando strategie di monetizzazione sempre più interattive.

Dettagli sulle nuove pubblicità a schermo intero

Le nuove pubblicità sono video a schermo intero e possono durare fino a 30 secondi. Secondo le informazioni fornite da Roblox, gli inserzionisti potranno acquistare questi spazi pubblicitari tramite le soluzioni pubblicitarie di Google, sia in modo programmatico che attraverso acquisti diretti. L’azienda ha confermato che queste opzioni saranno disponibili nelle prossime settimane, aprendo nuove possibilità per i marketer desiderosi di raggiungere un pubblico giovane e dinamico.

È importante notare che solo gli sviluppatori di esperienze Roblox che hanno almeno 18 anni possono visualizzare gli annunci, e che solo le esperienze pubbliche saranno idonee. Inoltre, Roblox ha specificato che gli spot pubblicitari saranno mostrati esclusivamente ai giocatori di età pari o superiore ai 13 anni, garantendo così una protezione adeguata per il pubblico più giovane.

L’integrazione delle pubblicità nel gioco

Questo nuovo formato pubblicitario fa parte di un’espansione del concetto di “Immersive Ads” di Google. In un comunicato stampa separato, Google ha descritto come queste pubblicità possano apparire in vari contesti all’interno del gioco, come per esempio “un cartellone pubblicitario che si vede mentre si guida in una città virtuale o un annuncio sul grande schermo durante una partita di calcio virtuale”. L’intento è quello di creare un’esperienza pubblicitaria che si integri in modo naturale nell’ambiente di gioco, evitando interruzioni fastidiose per l’esperienza del giocatore.

Questa evoluzione segnala un passo avanti significativo nel modo in cui i giochi online e la pubblicità possono coesistere e interagire, creando un interesse reciproco per le aziende e per gli utenti. La promessa di premi, come valute virtuali, non solo incentiva le persone a guardare le pubblicità, ma potrebbe anche aumentare il tempo speso nella piattaforma, introducendo così una dinamica interessante per i marketer.

Nuove opportunità pubblicitarie in arrivo

Oltre alle “Rewarded Video ads”, Roblox ha in programma di lanciare ulteriori formati pubblicitari tramite la piattaforma di Google nei prossimi mesi. Tra questi ci saranno cartelloni pubblicitari e intere colonne sulla home page di Roblox. Questa diversificazione delle opzioni pubblicitarie avrà un impatto notevole nel modo in cui le aziende possono comunicare con i propri clienti potenziali e attuali, aumentando la visibilità e l’interazione con i brand sul popolare sito di gioco.

Con queste molteplici iniziative, Roblox si posiziona come un attore innovativo nel panorama del gaming e della pubblicità, accogliendo un’evoluzione che non solo arricchisce l’esperienza dei giocatori, ma offre anche nuove opportunità per le aziende che cercano di entrare in contatto con un pubblico giovane e tecnologicamente avanzato.