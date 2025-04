Cessazione dell’app Zelle: cosa significa per gli utenti e quali opzioni rimangono

Dal 2025, gli utenti di Zelle devono fare attenzione ai cambiamenti nel metodo di invio di denaro digitale. Infatti, l’app standalone di Zelle non sarà più disponibile per le transazioni. Questo non significa che gli utenti debbano allarmarsi, poiché ci sono ancora modi per utilizzare il servizio. Tuttavia, è fondamentale comprendere come questa modifica influenzerà le operazioni quotidiane di chi si affida a Zelle per trasferire fondi.

La chiusura dell’app Zelle e le sue ragioni

Zelle è stata lanciata nel 2017, inizialmente fornita da circa 60 istituti finanziari negli Stati Uniti. Negli anni, il servizio ha visto un’enorme crescita, con oltre 2.200 istituzioni aderenti. Nonostante questo successo, le transazioni attraverso l’app standalone di Zelle hanno rappresentato meno del 2% del totale. Nell’ottobre 2024, Zelle ha avviato l’interruzione delle transazioni tramite la sua app mobile, portando alla decisione di chiudere completamente il servizio.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

In un comunicato stampa, Zelle ha spiegato che la maggior parte degli utenti ora utilizza il servizio attraverso le app bancarie o i sistemi di online banking delle rispettive istituzioni finanziarie. La compagnia ha dichiarato che questa modalità è considerata più sicura e conveniente per gli utenti che desiderano effettuare transazioni. Inoltre, la chiusura dell’app è arrivata in un periodo in cui l’azienda era già sotto la lente d’ingrandimento per questioni relative alla sicurezza e ai frequenti furti che affliggevano la sua rete di pagamento peer-to-peer.

Nel mese di dicembre scorso, Zelle ha anche fatto notizia a seguito di una causa intentata dal Consumer Financial Protection Bureau, che accusava l’azienda e tre tra le maggiori banche statunitensi di non proteggere adeguatamente i consumatori dalle frodi. Fortunatamente, la causa è stata successivamente archiviata, ma ha messo in luce le problematiche di sicurezza legate al servizio.

Opzioni alternative per inviare denaro digitalmente

Anche se l’app Zelle non sarà più disponibile, gli utenti possono continuare a utilizzare Zelle tramite le app delle banche che fanno parte della rete Zelle. Oltre a questo, ci sono diverse altre applicazioni sicure e conosciute che gli utenti possono considerare per inviare fondi ai propri amici e familiari. Alcune delle più popolari includono:

Venmo : Conosciuta per la sua interfaccia intuitiva e le funzionalità social, Venmo è una scelta comune per le transazioni di piccole dimensioni tra conoscenti.

PayPal : Questa piattaforma offre un’ampia varietà di opzioni di pagamento e la protezione per gli acquirenti, rendendola una scelta solida per transazioni più grandi.

Apple Wallet : Gli utenti di dispositivi Apple possono sfruttare questa app per inviare denaro in modo semplice e veloce.

Cash App: Un’altra app diffusa che permette di inviare denaro rapidamente e in modo diretto.

È importante adottare precauzioni quando si utilizza qualsiasi servizio di pagamento digitale. Data la crescente attenzione dei truffatori verso questi strumenti, è consigliabile inviare denaro solo a persone fidate e prestare attenzione a segnali di allerta, come messaggi urgenti che fingono di provenire dalla propria banca o offerte invitanti che sembrano troppo belle per essere vere.