Come fare il backup di foto e video su Google Foto | Guida

I video e le foto che hai sul tuo smartphone immortalano i momenti più importanti della tua vita. Proprio per questo motivo, perderli è un'evenienza a cui probabilmente non vuoi nemmeno pensare.

Eppure, che si tratti di errore o di guasto tecnico, questo guaio potrebbe verificarsi. Per evitare il rischio, esiste una sola via che puoi percorrere: il backup di foto e video su cloud. Ciò è possibile attraverso i tanti servizi gratuiti che hai a disposizione anche se, per comodità, il mio preferito è Google Foto.

Stiamo parlando di una piattaforma integrata all'ecosistema di Google che, tra le altre cose, ti permette anche di effettuare backup automatici dei tuoi dati.

In ogni caso, tieni conto che hai ampio margine di scelta. I vari servizi come Dropbox e Google One, offrono comunque un lavoro simile. Se sei un tipo molto prudente, dopo aver effettuato una copia di riserva su Google Foto, potresti scegliere una piattaforma secondaria per un ulteriore backup di sicurezza.

Perché fare il backup di foto e video su cloud

Per tutti noi, lo smartphone non è un semplice accessorio. Possiamo definirlo come un "fidato compagno di viaggio", oltre che una macchina fotografia che ci permette di immortalare qualunque momento della nostra vita.

Ma dovresti anche essere realista: la possibilità di perdere o rompere il tuo telefono (con annessa perdita del contenuto) non è un'eventualità così remota. Il sistema di backup automatico proposto da Google Foto è dunque la soluzione ideale per evitare dei veri e propri disastri.

Grazie a questa fantastica app è possibile far eseguire automaticamente il backup di foto e video e sincronizzarli con il proprio account Google. Una volta che hai impostato a dovere il tutto, potrai accedere alla tua libreria fotografica da qualunque dispositivo. Il tutto senza dover salvare manualmente, a intervalli di tempo prestabiliti, il contenuto del tuo telefono.

Nella guida ti oggi ti spiegheremo come usare Google Foto e come impostare il backup automatico di foto e video nel cloud.

Perché dovresti usare Google Foto

Google Foto è utilizzabile su tutte le piattaforme

In passato ti abbiamo già spiegato cos'è e come funziona Google Foto, ovvero uno dei servizi più utili legati ad Android (e non solo).

Questa app ti permetterà di liberare memoria sul tuo smartphone. Questo infatti, già carico di applicazioni di vario tipo, potrebbe facilmente riempirsi se cominci a caricare immagini e video come se non ci fosse un domani. Avere una copia sul cloud, dunque, non è un aspetto legato solo alla sicurezza, ma anche un modo per preservare spazio disposizione per altri file.

Google Foto è una delle migliori app utilizzabili per la gestione di foto e video, sia su Android che su iOS, in grado di offrirti 15 GB di spazio per l'archiviazione cloud. A meno che tu non giri video con costanza o non scatti decine di foto al giorno, i GB offerti dal piano gratuito dovrebbero bastarti. In caso contrario, esistono sottoscrizioni a pagamento per ampliare lo stesso.

Non solo: Google ha realizzato, grazie al machine learning, alcune funzioni che ti permettono di diminuire le spazio occupato da foto e video mantenendo una resa visiva elevata. Tutto ciò ti permette di salvare immagini in grande quantità senza doverti preoccupare del loro peso. Se hai uno smartphone Google Pixel, inoltre, potrai avere spazio illimitato e mantenere il backup delle foto in risoluzione originale.

Oltre al grande quantitativo di memoria, Google Foto offre un assistente virtuale in grado di aiutarti a gestire il meglio le tue foto. L’assistente è in grado di suggerirti i filtri migliori per i tuoi scatti, senza però modificare le foto originali, di fare collage e mini video delle tue giornate e delle tue vacanze, tutto in maniera automatica e senza la necessità del tuo intervento.

Su Google Foto è presente anche il riconoscimento facciale che ti permette di ricercare le foto dei tuoi parenti ed amici. Tieni anche presente che questo strumento sta giovando di diverse implementazioni per quanto riguarda l'Intelligenza Artificiale. Ciò significa che, nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente vedrai nuove ed entusiasmanti novità relative a Google Foto.

Come impostare il backup automatico delle foto su Google Foto

Alcune delle funzioni disponibili su Google Foto

Il tuo smartphone Android dovrebbe avere Google Foto preinstallato, se non hai l’app puoi sempre scaricarla dal Play Store (o dall’App Store). Apri l’app e segui questi semplici passaggi per impostare il backup automatico di foto e video sul tuo account Google.

Effettua il login con i dati del tuo account Google; Alla prima apertura potrai scegliere se salvare le foto in alta qualità o in risoluzione originale. Un'altra scelta possibile è tra l’upload delle foto usando solamente le reti Wi-Fi o anche traffico cellulare (il nostro consiglio è quello di fare il caricamento in alta definizione e solo su rete Wi-Fi, in questo modo risparmierai traffico dati e potrai avere spazio illimitato di archiviazione); Il gioco è fatto! In questo modo hai attivato il backup automatico su Google Foto.

Se desideri controllare le impostazioni tocca il pulsante in alto a sinistra (quello con tre linee) e vai su Impostazioni. Da questo menu potrai settare al meglio l'upload e qualunque aspetto relativo a Google Foto.

Tra le diverse funzioni disponibili, una delle più interessanti è senza dubbio quella chiamata Libera Spazio. Con questa voce puoi eliminare automaticamente dallo smartphone le foto ed i video che sono già stati sincronizzati con il cloud. Tutto ciò, soprattutto se il tuo telefono è in difficoltà con lo spazio disponibile, può rivelarsi molto utile.