I modi migliori per fare backup automatici delle foto sul tuo smartphone

Al giorno d'oggi, il comparto fotografico degli smartphone è una priorità per molti utenti.

I dispositivi del settore sono diventati ormai dei veri e propri device polivalenti, in grado (almeno al di fuori del contesto professionale) di soppiantare le classiche macchine fotografiche.

Grazie agli obiettivi sempre più avanzati e, di recente, alla massiccia introduzione dell'Intelligenza Artificiale, il tuo telefono è ormai diventato lo strumento ideale per scattare foto, ma anche di modificarle e archiviarle.

Se selfie e panoramiche sono ormai all'ordine del giorno, ottenere backup automatici delle foto è ormai una necessità impellente. Il rischio, in caso contrario, è di perdere decine (o persino centinaia) di scatti preziosi. Un errore o un guasto alla memoria del dispositivo, potrebbe infatti causare la perdita irrimediabile della libreria fotografica.

In questo articolo andremo proprio ad affrontare questo aspetto, individuando come è possibile eseguire copie automatizzate dei tuoi scatti con minimo, se non nullo, impegno da parte tua.

Backup automatici delle foto? Un'esigenza concreta

Effettuare un backup manuale delle foto è qualcosa di molto semplice. Ti basta un qualunque supporto, sia essa una penna USB o una memoria SSD esterna, per evitare di perdere questi dati.

C'è un piccolo problema: sei sicuro di ricordarti periodicamente di effettuare la copia dei file? A meno che tu non sia molto propenso a una rigida routine, molto probabilmente salterai molti appuntamenti con il backup. Il risultato è che, ovviamente, in caso di necessità andrai a perdere proprio quello scatto di cui avevi bisogno.

Niente paura, di seguito ti mostreremo le tecniche più comuni per gestire le copie di riserva senza alcun tipo di intervento manuale.

Dropbox

Dropbox è un servizio che non necessita di particolari presentazioni. Si tratta di uno dei servizi cloud storage più diffusi e apprezzati, utilizzato da molte persone per effettuare anche i backup automatici delle foto (e non solo).

Nello specifico, quanto offerto da Dropbox è un servizio funzionale e senza fronzoli: per fare una copia di riserva delle fotografie su smartphone, dovrai aprire l'app e attivare, dal menu Impostazioni, l'opzione Caricamenti fotocamera. La piattaforma creerà un'apposita cartella al suo interno e le foto verranno direzionate verso la stessa, appena disponibile una connessione.

Dopo aver fatto ciò, potrai caricare foto e video dal tuo smartphone allo spazio cloud in modo del tutto automatico, con limiti in base al tipo di sottoscrizione che hai con Dropbox. Quella gratuita ti offre comunque 5 GB di spazio, il che non è di certo poco a meno che tu non intenda effettuare il backup anche di video.

Amazon Photos

Se stai cercando un modo per effettuare backup automatici delle foto e sei già abbonato ad Amazon Prime, abbiamo ottime notizie per te. Lo strumento Amazon Photos ti permette infatti di ottenere copie automatiche dei tuoi scatti.

Una volta avviata l'applicazione, segui questa procedura per attivare i backup automatizzati:

Tocca l' icona a forma di sorriso nell'angolo in alto a sinistra del display;

nell'angolo in alto a sinistra del display; Seleziona l'icona Impostazioni (in alto a destra);

(in alto a destra); Tocca Impostazioni caricamento ;

; Attiva (o nel caso disattiva) la voce Salva per foto e video dal menu Salvataggio automatico.

Unico svantaggio di questo servizio? Puoi agire in questo modo solo per le foto e non per i video.

iCloud (solo per iOS)

Gli utenti iOS hanno anche un'altra opzione disponibile. Anche iCloud, infatti, offre la possibilità di automatizzare il backup di foto, video e ovviamente di altri file.

Anche in questo caso, avrai a disposizione 5 GB di spazio disponibile con l'account base. In ogni caso, iCloud ti permette di sottoscrivere abbonamenti avanzati ottenendo 50, 200 GB e persino 2 TB.

Per attivare il backup automatico delle foto, devi andare in Impostazioni - iCloud - Foto e attiva la voce Foto di iCloud. Eventualmente puoi anche scegliere la voce Ottimizza spazio iPhone, che permette di ridurre la qualità degli scatti per poter facilitare la conservazione di molti più scatti.

Non dimenticare il backup manuale

Se non hai particolari esigenze o se sei un tipo molto preciso, ricordati sempre che puoi anche affidarti al classico backup manuale.

Per eseguire una copia di riserva delle tue foto, in questo caso, non hai necessità di alcun tipo di servizio o piattaforma. Ti basterà infatti aprire l'app Google Foto dal telefono e procedere in questo modo:

Accedi al tuo account Google ;

; Seleziona l' immagine del profilo , in alto a destra;

, in alto a destra; Vai sulle impostazioni di Foto e poi Backup ;

e poi ; Scegli le cartelle di cui vuoi creare una copia di riserva.

Ora puoi rilassarti: le tue foto sono al sicuro.