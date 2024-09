Cosa fare se la sincronizzazione di iCloud Foto non funziona

Foto di iCloud è uno strumento conosciuto e apprezzato da chi frequenta l’ambiente macOS. L’app in questione è utile per sincronizzare immagini e video sui vari dispositivi collegati allo stesso ID Apple abilitato.

Quando il software sincronizza i file, non è però detto che tutto fili liscio. Nel caso l’app non sembri voler copiare correttamente i file o presenti altri problemi, il primo passo che dovresti compiere e cercare di capire cosa sta succedendo.

A tal proposito, una buona pratica potrebbe essere uscire da Foto e riavviare l’app tenendo premuti i tasti Comando e Opzione. Fatto ciò, seleziona la voce Ripara e verifica se, una volta compiuta la procedura Foto torna a funzionare.

iCloud Foto: il secondo metodo per riattivare la sincronizzazione

Se la precedente azione non ha risolto i tuoi problemi, c'è una procedura più lunga che potrebbe aiutarti a sincronizzare i tuoi contenuti:

Esci dall’app Foto e rinomina la libreria di Foto (in genere si trova nella cartella Immagini della tua directory Home.

Nota bene: se non hai spazio per conservare la libreria completa e una nuova versione sincronizzata, copia l'originale su un supporto esterno.

A questo punto tieni premuto Opzione mentre avvii Foto. Dunque fai clic su Crea nuovo e segui le istruzioni per creare e salvare una nuova libreria. Vai in Foto - Impostazioni/Preferenze - Generali, fai clic su Usa come libreria di foto di sistema. Ora vai su Foto - Impostazioni/Preferenze - iCloud e seleziona Foto di iCloud.

Completati tutti i passaggi la sincronizzazione dovrebbe iniziare e la tua libreria di foto andrà a popolarsi del contenuto presente sul tuo account iCloud.

Se nella libreria di foto rinominata sono presenti foto o video desiderati, dopo il completamento corretto della sincronizzazione, procurati una copia di PowerPhotos (l’app costa poco meno di 30 dollari), poiché è l'unico modo per unire le librerie di foto.

Puoi selezionare quella corrente che si sincronizza correttamente e quella archiviata e utilizzare l'app per unire i contenuti in una sola libreria Una volta unite, le foto appena aggiunte dall'unione verranno sincronizzate con iCloud.