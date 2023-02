MacBook Air da 15,5'', lancio ad aprile? I fan di Apple sperano

Dopo la 'sbornia' Samsung e il lancio sul mercato dei Galaxy S23 in molti ora provano a capire quale sarà la risposta di Apple nel prossimo futuro. L'impressione è che uno dei primi prodotti della Mela che catalizzerà davvero l'attenzione dei fan (e non solo) sarà il nuovo MacBook Air.

Proprio questo mese, stando a quanto riferito dall'affidabilissimo analista Ross Young, sarebbe stata avviata la produzione dei pannelli di display del nuovo MacBook Air da 15,5 pollici. In un tweet condiviso ieri con i suoi abbonati, Young ha affermato di aspettarsi che il nuovo MacBook Air venga lanciato "all'inizio di aprile" dato che la produzione del display è attualmente in corso: non è da escludere che l'annuncio avvenga prima. Apple organizza spesso un evento primaverile per annunciare nuovi prodotti: nel 2022 era avvenuto a marzo, mentre l'anno precedente ad aprile.

Se confermato, sarebbe il MacBook Air con lo schermo più ampio fin qui realizzato da Apple, anche se per ora non sono emersi ulteriori dettagli su questo prodotto. Ross Young non ha specificato se sarà alimentato con un chip M2 o un chip M3 di nuova generazione basato su un processo a 3 nm, anche perché la società del CEO Tim Cook deve ancora annunciare questa novità: il partner di Apple per la produzione di chip, TSMC, ha iniziato la produzione di massa di chip a 3 nm a dicembre, ma non è chiaro se il processore M3 sarà effettivamente pronto entro aprile.

Come accennato, di Ross Young ci si può fidare, dato che stiamo parlando del CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC). In passato ha rivelato nel dettaglio che i modelli di iPhone 13 Pro e MacBook Pro di fascia alta sarebbero stati dotati di ProMotion, ma anche che l'iPad mini di sesta generazione sarebbe stato dotato di un display da 8,3 pollici e che l'attuale MacBook Air sarebbe arrivato sul mercato con un display da 13,6 pollici.