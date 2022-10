I migliori MacBook nel 2022: guida all’acquisto

Cosa cercare nei migliori MacBook nel 2022

La seconda generazione di Apple Silicon è finalmente arrivata sotto forma di chip M2, una versione migliorata dell’M1 sia in termini di velocità complessiva, che di conteggio dei core della GPU e delle operazioni di editing video. Anche se i chip M1 Pro e M1 Max visti nel MacBook Pro sono attualmente i migliori in commercio, i chip M1 e M2 sono più che sufficienti per offrire prestazioni di altissima qualità. I nuovi Mac con processore Apple Silicon sono ancora in grado di eseguire correttamente software meno recenti pensati per funzionare su Mac Intel utilizzando un “transpiler” chiamato Rosetta 2. Tuttavia, i nuovi chip funzionano sicuramente meglio quando si eseguono software ottimizzati appositamente per Mac M1. I MacBook con chip Intel funzionano ancora alla perfezione e questo rimarrà invariato ancora per molti anni. Tuttavia, è sempre meglio orientare il proprio acquisto verso i modelli più nuovi, poiché in grado di offrire una vasta gamma di vantaggi esclusivi. Per esempio, oltre a ottenere prestazioni decisamente migliori, i migliori MacBook Silicon offrono un’efficienza energetica e termica senza pari e notevolmente migliorata rispetto alle versioni precedenti. Allo stesso tempo, la batteria è in grado di offrire prestazioni migliori e la RAM e la core GPU sono nettamente più veloci rispetto ai modelli precedenti. Ciò che invece non potrai fare con i nuovi MacBook sarà utilizzare Boot Camp per eseguire Windows, ma potrai ottenere lo stesso risultato virtualizzando il sistema operativo Microsoft con applicazioni come Parallels. La versione di Windows 11 che otterrai sarà però soggetta a diverse limitazioni, quindi se il tuo obiettivo principale è quello di utilizzare Windows ti consigliamo di mettere da parte il MacBook e optare per l’acquisto di un laptop diverso. Vediamo ora quali sono i migliori MacBook in commercio.

I migliori MacBook in commercio

Come già accennato, oggi è possibile scegliere tra tantissimi diversi modelli di MacBook. Potrai infatti optare per i modelli della linea Air, leggeri, compatti e semplici da trasportare, o i modelli Pro, decisamente più adatti a chi utilizza il laptop per scopi professionali. Inoltre potrai optare per diversi tipi di processore a seconda delle tue esigenze. Vediamo quali sono i migliori MacBook e come scegliere il più adatto alle tue esigenze.

MacBook Air M2, 2022

Se stai valutando l’acquisto di uno dei migliori MacBook per ottenere un laptop affidabile ma che non costi troppo, MacBook Air M2 2022 è la scelta che fa al caso tuo. Si tratta di un MacBook piatto e molto sottile, con le classiche linee che da tanti anni caratterizzano la linea Air. Il nuovo system-on-chip M2 offre una GPU a 8 core, prestazioni incredibili e migliori rispetto alla versione precedente. La RAM dei modelli M2 può essere espansa fino a 24 GB. Ma parliamo dello schermo. Questo modello rientra tra i migliori MacBook del 2022 grazie al display Liquid Retina con cornici sottili e un design moderno ed elegante. Questo modello è anche caratterizzato dall’alimentatore MacSafe 3 con aggancio e sgancio rapido. Le porte USB-C possono essere utilzizate per caricare il MacBook o per collegare altri dispositivi, come per esempio un secondo monitor 4K, 5K o 6K. Oltre a questi interessanti miglioramenti, MacBook Air M2 2022 offre un set di altoparlanti molto potenti e una nuova modalità dark chiamata Midnight.

MacBook Air M1, 2020

Se invece stai optando per la scelta più economica ma non vuoi rinunciare alla qualità, MacBook Air da 13 pollici con un chip M1 rientra tra i migliori MacBook per il 2022. Si tratta di un modello base venduto a un prezzo decisamente più economico rispetto ai modelli successivi, ma comunque in grado di offrire ottime prestazioni. Perfetto per gli studenti e per chi lavora col computer, MacBook Air M1 presenta gli stessi 8 core CPU presenti sui modelli di fascia alta ma con solo 7 core GPU. Acquistare questo computer è un ottimo modo per risparmiare, soprattutto per chi non necessita di utilizzare applicazioni pesanti come programmi di editing video o videogiochi. Se invece hai bisogno di un modello più potente ti consigliamo di optare per la versione successiva, di cui parleremo a breve. MacBook Air è molto silenzioso perché privo di ventole: tuttavia, questa funzionalità lo rende meno adatto a programmi pesanti. Se invece stai optando per l’acquisto di questo modello per navigare sul web e utilizzare app poco impegnative stai sicuramente facendo la scelta giusta. MacBook Air M1 è dotato di una batteria in grado di offrire prestazioni incredibili e un’autonomia di oltre 18 ore con un’unica ricarica. Dotato di un display Retina da 13,3 pollici, il modello M1 è in grado di offrire un’ottima qualità visiva. A differenza del modello M2, questo MacBook non presenta la Touch Bar sopra la tastiera.

MacBook Pro 16 pollici M1 Max, 2021

Ecco la scelta migliore in assoluto per gli appassionati di videogiochi e per chi lavora nel campo del video editing e della grafica. Il MacBook Pro 16 pollici M1 Max 2021 è un dispositivo estremamente potente, dotato del chip Apple più veloce in assoluto. Si tratta di un modello caratterizzato da una CPU a 10 core e una GPU a 32 core, oltre a 32 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Potrai anche espandere la memoria fino a 8 TB.

MacBook Pro 14 pollici M1 Pro, 2021

Se sei alla ricerca di uno dei migliori MacBook che sia potente, compatto e leggero ma caratterizzato da uno schermo di medie dimensioni, questo modello è ciò che fa al caso tuo. Infatti, questa versione offre le stesse identiche prestazioni del modello da 16 pollici. Potrai anche decidere di eseguire l’aggiornamento a un chip M1 Max per ottenere fino a 24 o 32 core GPU, una codifica video aggiuntiva e motori di codifica e decodifica ProRes nei chip con specifiche superiori. Tuttavia, il chip M1 Pro già presente è ottimo per chi necessita di lavorare col computer. Infatti, se non necessiti di una particolare potenza grafica e sei semplicemente alla ricerca di un computer potente e performante, il modello M1 Pro da 14 pollici andrà benissimo. Questo modello è inoltre dotato di una funzionalità di raffreddamento attivo in grado di gestire carichi più elevati rispetto ai suoi omologhi MacBook Air. L’eccellente display Liquid Retina XDR a 120 Hz offre una qualità visiva incredibile, mentre le quattro porte Thunderbolt/USB potranno essere utilizzate per collegare un secondo schermo, dock e altri dispositivi. Potrai anche utilizzare la porta HDMI 2.0 e lo slot SDXC. Infine, MacBook Pro 14 pollici M1 Pro 2021 è caratterizzato da un set di sei altoparlenti incredibili, un grande trackpad e una Magic Keyboard.