5 laptop stand per MacBook: il comfort non è mai stato così cool!

Perché dovresti acquistare un laptop stand per MacBook? Anche se a prima vista un supporto di questo genere ha funzioni semplicemente estetiche, in realtà non è così. Questo genere di sostegno infatti, può risultare pressoché indispensabile per chi utilizza molto il proprio computer, a prescindere dal modello di MacBook di cui si è in possesso.

Spesso infatti, ci dimentichiamo dell’importanza di mantenere una posizione corretta durante l’utilizzo del computer. In particolari condizioni infatti, si rivela necessario avere una inclinazione del portatile per poter utilizzarlo al meglio senza avere, sul lungo periodo, problemi a braccia, mani e schiena. In questo senso, i laptop stand permettono di gestire al meglio l’inclinazione del dispositivo, personalizzando la propria postura.

Laptop stand per MacBook? Ecco i 5 modelli più interessanti sul mercato

Consci di questa necessità, i produttori di gadget hanno sviluppato una serie di prodotti che, come vedremo, risultano particolarmente interessanti. Nonostante i laptop stand per MacBook, così come per quanto riguarda i portatili comuni, siano oggetti apparentemente simili l’un l’altro, scopriremo come essi si differenziano notevolmente di modello in modello.

Dunque, passiamo direttamente alla lista di prodotti.

Just Mobile Lazy Couch

Just Mobile Lazy Couch è un prodotto facente parte di questa categoria, in grado di offrire un design essenziale, efficace e pratico alla propria postazione di lavoro.

Si tratta infatti di due semplici e pratici supporti che eleveano il laptop in una posizione più ergonomica, utile dunque per l’utilizzo anche intensivo. Allo stesso tempo, lo spazio creato tra il tavolo/scrivania e il dispositivo, permette la circolazione dei flussi d’aria favorendo il raffreddamento del dispositivo.

I materiali utilizzati per la realizzazione di Just Mobile Lazy Couch sono alluminio e gomma soffice e, per sua natura, risulta essere un supporto altamente adattabile e facile da trasportare.

Bestand

Con Bestand, facciamo riferimento a un supporto per MacBook (valido anche per i comuni laptop) di altissimo livello. Al di là di un design altamente elegante, spicca lo spazio sotto il supporto che lo rende adatto a integrare una tastiera esterna al computer.

Bestand propone dei cuscinetti anti-scivolo, ottimi per rendere il laptop stand estremamente stabile su qualunque tipo di superficie. Il materiale impiegato per la realizzazione è alluminio, mentre le finiture eleganti e il color argento rendono particolarmente piacevole alla vista la piattaforma. Un apposito anello consente, infine, di gestire al meglio qualunque tipo di cavo sia collegato con il MacBook.

Unico grande limite di questo laptop stand è il prezzo che, rispetto alla concorrenza, risulta un po’ troppo elevato.

Supporto PC Portatile BoYata

Un altro laptop stand per MacBook di alto livello, è senza ombra di dubbio il supporto PC Portatile BoYata. La piattaforma lavora in maniera eccellente con qualunque portatile di grandezza compresa tra i 10” e i 17” fornendo altezza e inclinazione adatta a qualunque tipo di necessità.

La struttura in alluminio infatti offre l’opportunità di sistemare il MacBook con angolazioni da 0 a 90 gradi. I 4 cuscinetti antiscivolo in silicone aiutano a mantenere il supporto stabile sul tavolo. Il prodotto BoYata dispone anche di un gancio protettivo su ogni braccio per evitare che il portatile scivoli verso l’utente durante l’uso.

Il design a forma di Z risulta ergonomico, ideale per chi effettua lunghe ed estenuanti sessioni di lavoro. Ovviamente, il laptop stand è stato ideato anche per fare in modo che il computer si liberi facilmente dal calore, grazie a fori che favoriscono il flusso d’aria.

Supporto SEA or STAR

Il supporto SEA or STAR entra in questa particolare lista per una peculiarità che lo rende unico nel settore: esso infatti, propone anche uno stand per il proprio dispositivo mobile. Al di là di questo particolare, il prodotto comunque propone diverse altre caratteristiche interessanti.

Esso risulta compatibile con tutti i modelli di notebook che misurino tra i 10” e i 15.6”. Il design, oltre che piacevole alla vista, risulta interessante sotto il punto di vista dell’ergonomia, concedendo all’utente la possibilità di impostare altezza e angolazione del supporto. D’altronde, la progettazione dietro questo laptop stand, dimostra come si è voluto realizzare un prodotto in grado anche di gestire al meglio il calore causato dal lavoro del computer.

Altra peculiarità del prodotto di SEA or STAR è la resistenza, che lo rende capace di reggere sino a 20 chili, e la possibilità di ripiegare facilmente il supporto per un eventuale. La parte inferiore del supporto permette di girare facilmente lo stand di 360 gradi, rendendosi utile per chi deve mostrare spesso il proprio lavoro ad amici e colleghi.

AmazonBasics Supporto ventilato e regolabile per laptop

Anche Amazon ha voluto offrire un proprio prodotto in questo settore, proponendo ai propri clienti AmazonBasics. Si tratta, per molti versi, di un supporto piuttosto basilare, disponibile a un prezzo contenuto ma al contempo piuttosto funzionale.

Il laptop stand per MacBook, adatto comunque anche a qualunque altro tipo di portatile, si presenta con dimensioni pari a 33 x 28 x 16,5 centimetri. Dotato di una rete metallica, ideale per liberare il calore del computer posizionato sopra di esso, propone una regolazione che varia dai 12 ai 35 gradi, per facilitare l’utilizzo del laptop. L’organizzatore dei cavi poi, propone 6 spazi per poter evitare ingombranti grovigli di fili che spesso caratterizzano nel nostre scrivanie.

Una soluzione semplice ed efficace, ideale per chi non vuole spendere molto ma, al contempo, ha necessità di uno stand funzionale.