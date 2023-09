Acquistare un laptop 2 in 1: pregi, difetti e considerazioni

Sei alla ricerca di un nuovo laptop? In questa guida ti apriremo le porte del mondo dei laptop 2 in 1, illustrandoti le principali caratteristiche di questi dispositivi e mettendone in luce i vantaggi e i difetti.

Innanzitutto occorre capire cosa sia un laptop 2 in 1. Per comprendere appieno cos’è un laptop 2 in 1, è importante esaminare le diverse modalità di utilizzo offerte da questo speciale dispositivo, oggi ancora poco utilizzato. Innanzitutto, un laptop 2 in 1 può essere utilizzato come un laptop tradizionale con il classico design a conchiglia. Tuttavia, ciò che lo distingue e lo rende speciale, è la sua capacità di assumere altre forme: la più diffusa, è indubbiamente quella del tablet, ma puoi scegliere diverse modalità e adottare quella che ti è più comoda. La sua versatilità lo rende il dispositivo ideale per chi lavora spesso fuori casa, sui treni o in ambienti dove l’adattabilità è tutto. Il fatto di poter cambiare la forma al computer è un fattore da tenere assolutamente in considerazione, soprattutto se ci si ritrova spesso a essere scomodi durante il lavoro. Alcuni modelli in commercio consentono addirittura di separare lo schermo dalla tastiera o dal dock inferiore, trasformando essenzialmente il computer in un tablet a tutti gli effetti.

Tra i laptop 2 in 1 più famosi spiccano indubbiamente i dispositivi Microsoft Surface Pro. Questi offrono un design sottile e portatile come i tablet tradizionali, ma sono dotati di un sistema operativo Windows completo e di una tastiera che può essere comodamente collegata nella parte inferiore del dispositivo. Oggi, le opzioni disponibili sono davvero tante, e in questa guida ti aiuteremo a scegliere il modello che più si avvicina ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Dai anche un’occhiata alla nostra selezione dei migliori notebook e chromebook.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di acquistare un laptop 2 in 1?

I laptop convertibili sono dispositivi molto particolari e versatili. Per questo motivo, potrebbero davvero svoltare la vita a tantissimi lavoratori che si trovano a dover lavorare spesso fuori casa, o agli studenti che desiderano studiare sul treno al ritorno da scuola. Tuttavia, la loro particolarità li rende anche poco indicati per alcune categorie di utenti. Diamo allora un’occhiata a tutti i vantaggi e gli svantaggi dei laptop 2 in 1, in modo che tu possa compiere un acquisto mirato.

Vantaggi

Versatilità : il principale vantaggio di un laptop 2 in 1 è la sua versatilità. Puoi utilizzarlo in diverse configurazioni a seconda delle tue esigenze. Può fungere da laptop tradizionale quando hai bisogno di una tastiera e un trackpad, ma puoi anche utilizzarlo come tablet per un’esperienza mobile o per attività come il disegno. Le modalità tenda e stand offrono ulteriori opzioni per goderti film, sfruttare i comandi touch e molto altro. In poche parole, i laptop convertibili si adattano perfettamente alle tue esigenze del momento.



Più metodi di input: grazie alle diverse forme che possono assumere, i laptop 2 in 1 sono più propensi a supportare vari metodi di input. La maggior parte di essi è dotata di touchscreen, tastiera fisica e trackpad. Inoltre, spesso supportano lo stilo o la penna digitale, che li rende ideali per attività creative come il disegno o per prendere appunti.

Maggiore portabilità: i laptop 2 in 1 tendono a essere più sottili e leggeri rispetto ai laptop tradizionali. Molte volte, le tastiere si collegano magneticamente, occupando pochissimo spazio. Questi dispositivi sono la scelta ideale per chi desidera optare per una soluzione altamente portatile e leggera.

Durata della batteria migliore: nonostante abbiano batterie più piccole, i laptop 2 in 1 sono progettati per la mobilità e spesso utilizzano componenti ottimizzati per il risparmio energetico. Gli sviluppatori si concentrano sulla durata della batteria perché sanno che gli utenti desiderano utilizzarli in modalità tablet o durante gli spostamenti. Di conseguenza, questi dispositivi tendono a offrire una migliore autonomia rispetto ai laptop tradizionali, che spesso sono meno orientati alla mobilità.

Svantaggi

Di solito hanno schermi più piccoli: se sei un fan degli schermi più grandi, potresti voler optare per l'acquisto di un laptop tradizionale. I laptop 2 in 1 sono pensati per essere più portatili, e quindi più piccoli.



Spesso offrono specifiche inferiori ai normali laptop: ancora una volta, a causa dell'attenzione alla mobilità, i laptop 2 in 1 possono avere specifiche più focalizzate sui dispositivi mobili. Ciò può rendere meno performanti alcune funzionalità.



Si surriscaldano più facilmente: i laptop 2 in 1 hanno meno spazio su cui lavorare, soprattutto quelli staccabili. Ciò può significare che è più probabile che si verifichino problemi di surriscaldamento. Tuttavia, i dispositivi più moderni gestiscono meglio il calore e sono costruiti con sistemi di ventilazione migliori.



: i laptop 2 in 1 hanno meno spazio su cui lavorare, soprattutto quelli staccabili. Ciò può significare che è più probabile che si verifichino problemi di surriscaldamento. Tuttavia, i dispositivi più moderni gestiscono meglio il calore e sono costruiti con sistemi di ventilazione migliori.. Avrai a tua disposizione meno porte USB: essendo più piccoli dei laptop tradizionali, questi dispositivi offrono spesso pochissime porte USB.

Dovresti acquistare un laptop 2 in 1?

La scelta di un laptop convertibile si riduce unicamente alle tue preferenze e alle tue esigenze personali. Nonostante ci siano alcune limitazioni, la capacità di utilizzare un computer in diverse modalità può avere un valore inestimabile. Questo tipo di dispositivo può essere estremamente utile per le persone che amano disegnare, progettare o creare contenuti. Inoltre, è ideale per sollevare lo schermo per guardare video o per utilizzarlo in modalità tablet mentre sei in movimento e hai bisogno di lavorare in modo flessibile.

Tuttavia, non tutti hanno effettivamente bisogno di queste funzionalità aggiuntive. Alcune persone potrebbero accontentarsi di un laptop tradizionale o di uno dei migliori tablet per lavorare, per studiare e disegnare. Potresti già possedere un iPad o un tablet Android che è in grado di svolgere perfettamente queste attività specializzate.

I migliori laptop 2 in 1 sul mercato

Se invece hai deciso che un laptop 2 in 1 è la scelta giusta per te, ci sono numerose opzioni tra cui scegliere. Sappiamo che la vastità di scelte può diventare stressante: ecco perchè abbiamo selezionato per te alcuni dei migliori modelli sul mercato, ordinati per fascia di prezzo.