Recensione Logitech Craft: la tastiera a basso profilo per copywriter e creativi

Il mondo delle tastiere da parecchi anni ci mette di fronte a prodotti piatti e monotoni e tamarrate da gaming. L’evoluzione dei tasti meccanici ha portato ad una larga diffusione delle tastiere meccaniche che però non sempre risultano idonee per chi usa il PC, o il Mac, per scrivere o per attività di grafica e creatività. Punto di caratterizzazione di Logitech Craft è il tasto rotante soft touch, la corona, che ne incrementa notevolmente potenzialità e modalità di utilizzo, scopriamo tutti i segreti di questa tastiera rivoluzionaria nella nostra recensione.

Perché ho acquistato Logitech Craft

Nel corso degli ultimi anni ho utilizzato numerose tastiere meccaniche, l’ultima è stata l’ottima Razer Huntsman, ma dopo qualche settimana di utilizzo sono sempre tornato alla mia vecchia Logitech con i pannellini solari. La mia vecchia e fedele tastiera green però mi ha lentamente abbandonato dopo lunghi mesi di agonia durante i quali la batteria mi ha pian piano lasciato. Disperato mi sono messo alla ricerca di una nuova tastiera a basso profilo con tasti a membrana e con retroilluminazione che fosse ideale per lunghe sessioni di scrittura, un po’ di video editing e qualche attività di creatività. Dopo aver scartato numerose tastiera ho deciso di acquistare Logitech Craft convinto dai buoni materiali, dall’ottima qualità costruttiva e da quella figata di rotella posizionata in alto a sinistra che permette di svolgere compiti differenti in base all’applicazione in uso. Dopo un buon mese di test sono finalmente pronto a presentare la mia recensione e ti anticipo che sono molto molto soddisfatto del mio acquisto.

Costruzione

Logitech Craft si presenta con un design assolutamente minimal e moderno che combina materiali di alta qualità a linee semplici e bordi arrotondati. La costruzione della tastiera si compone di due blocchi: il blocco principale, in plastica, di colore scuro raggruppa i tasti retroilluminati, quello superiore più chiaro, in alluminio, ospita la ghiera rotante, il logo del produttore ed un led di notifica relativo alla carica della batteria. Nella parte posteriore della tastiera è posizionata una porta USB Type-C da utilizzare per ricaricare la batteria, contenuta nel blocco superiore, tramite il cavo fornito in confezione. Nella parte inferiore sono presenti quattro gommini arrotondati in grado di garantire grip e stabilità, anche durante il gaming. Unico lato negativo della costruzione è la mancanza di piedini regolabili che non permettono di modificare l’inclinazione della tastiera.

L’accessorio è molto solido e resistente. Le dimensioni sono compatte, parliamo di 43 x 14,8 x 3,2 cm, ma il peso non è piuma, a causa della presenza di alluminio e della batteria si arriva a 962 grammi.

La corona, chiamata Crown da Logitech, è un pulsante rotante soft touch con sensibilità al tocco su tutti i suoi lati. Oltre ad essere sensibile al tocco può anche essere cliccato, la combinazione di tutte queste possibilità di utilizzo ne permette una profonda personalizzazione software. La corona ha una rotazione con piccoli scatti ma può essere girata agevolmente anche in maniera continua, può anche essere girata e premuta contemporaneamente al fine di completare un task diverso. Il passaggio da una modalità all’altra (da rotazione a rotazione con pressione) verrà segnalato con un chiaro rumore meccanico creato da uno switch appositamente inserito sotto la corona. Il feedback meccanico è strano durante i primi utilizzi: sembra che qualcosa stia danneggiando la crown ma ci si rende conto fin da subito di cosa significhi questo segnale audio.

Connettività

La tastiera Logitech Craft può essere collegata via Bluetooth o tramite dongle USB con tecnologia wireless Logitech Unifying. Il dongle USB, incluso nella confezione, ha una portata di 10 metri e consente di collegare tutti i dispositivi wireless Logitech tramite un solo hub e permette di avere una connessione stabile e veloce, senza lag e precisa anche in fasi di digitazione intensa. Durante i test con il dongle non ho mai riscontrato problemi di ritardi, lag o impuntamenti.

La connessione può essere effettuata anche tramite Bluetooth, fino a 3 dispositivi contemporaneamente, e permette di creare profili di utilizzo diversi in base al dispositivo connesso. Anche la connessione via Bluetooth risulta stabile e veloce ma ho riscontrato qualche sporadico lag.

Software

Il software Logitech Options consente una profonda personalizzazione dei 13 tasti funzione e dei 4 pulsanti aggiuntivi posizionati sopra il tastierino numerico. Interessante l’aggiunta dei 4 pulsanti sopra il tastierino che consentono di avere rapido accesso a calcolatrice, cattura schermo, clic destro del mouse e blocco del PC/Mac. Senza personalizzazione i tasti funzionano con le classiche funzioni associate ai disegni sui pulsanti.

Grazie al pratico software si possono associare una grandissima serie di funzioni ai vari tasti e si possono personalizzare anche il funzionamento, pressione e tocco della corona, oltre che ai vari profili. Si può effettuare un rapido passaggio fra i 3 profili salvati utilizzando i 3 comodi tasti posizionati sopra le frecce direzionali.

Le funzioni della crown sono personalizzabili per applicazione di PC o Mac e permette quindi di ottenere funzioni uniche e specifiche per ogni singolo utilizzo dei software.

Utilizzo e digitazione

Dopo aver speso un po’ di tempo per personalizzare le funzioni per le vostre app più utilizzate sarai pronti per partire.

Tutti i tasti, ad esclusione dei pulsanti di funzione, sono concavi e a basso profilo, caratteristiche che li rendono facili da premere e che permettono di effettuare passaggi veloci ed agevoli da un tasto all’altro durante le sessioni di scrittura. La superficie dei tasti è liscia ma non scivolosa.

I tasti di Logitech Craft sono davvero solidi, resistenti e ben realizzati e regalo un ottimo feeling alla pressione. Quest’ultima risulta sempre immediata e molto precisa, anche quando si va a premere in malo modo i pulsanti negli angoli e senza troppa forza. La corsa dei vari tasti è abbastanza breve, ma non corta come quella di un notebook. Il comfort in fase di scrittura rasenta la perfezione e la comodità dei tasti a basso profilo permette di scrivere per lungo tempo senza accusare affaticamenti.

Alcuni dei tasti fisici sono realizzati in maniera duale e consentono di sfruttare al meglio tutte le funzioni sia su Windows che su Mac, serve un attimo per abituarcisi ma dopo qualche ora di utilizzo sarai pienamente a tuo agio.

Pregevole anche la retroilluminazione intelligente che funziona in maniera perfetta. La luce che illumina i tasti è potente e permette di ottenere ottimi risultati sia di giorno che al buio. La retroilluminazione si attiva automaticamente quando si avvicinano le dita alla tastiera, senza il bisogno di premere i tasti. Il funzionamento è perfetto e permette di risparmiare batteria e migliorare l’efficienza in fase di utilizzo.

The Crown: il pulsante girevole

La crown, il pulsante girevole, è l’elemento di differenziazione di un prodotto già eccellente. Questa nuova tipologia di pulsante, unico nel suo genere, permette di aggiungere funzionalità uniche al sistema operativo e alle applicazioni che usiamo maggiormente nel corso delle nostre giornate.

Nell’utilizzo generico, dopo aver settato le funzioni per rotazione, pressione e rotazione e pressione, è possibile velocizzare operazioni di uso quotidiano e risparmiare tempo e click del mouse. Alla fine della giornata il tempo risparmiato potrebbe essere solo di qualche minuto ma ai fini delle produttività potrebbe fare la differenza.

L’unica funzionalità a non convincermi pienamente, più che altro per la “complessità” di utilizzo, è la rotazione con pressione che non risulta sempre precisa: in fase di rilascio del pulsante serve precisione altrimenti si rischia di effettuare un eccesso di rotazione.

Nell’utilizzo specifico in vari software è possibile risparmiare molto tempo e velocizzare funzioni ed azioni generiche. Oltre alle personalizzazioni specifiche, Logitech ha creato profili di personalizzazione software per: Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (2010, 2013 e 2016), Microsoft Edge, Adobe Photoshop CC, Illustrator CC, Indesign CC e Premiere Pro CC 2017 e versioni successive, Google Chrome e Mozilla Firefox. Per tutte le funzionalità ti rimando alla pagina del prodotto sul sito di Logitech dove sono presenti video esplicativi di tutte le possibilità di utilizzo per i vari software. I profili specifici per le varie applicazioni si attivano automaticamente nel passaggio da un software all’altro, non è quindi necessario effettuare modifiche o selezioni ad ogni cambio di applicazione.

Nell’utilizzo della corona con i vari browser è possibile passare velocemente da una scheda all’altra. La funzione torna molto comoda a chi lavora spesso con molte schede aperte e vuole evitare continui passaggi tra le schede tramite click del mouse o con combinazioni di pulsanti.

Nell’uso della suite Office e Adobe la Crown si esalta e da il suo meglio, e giustifica il prezzo di acquisto della tastiera, grazie ad una sterminata quantità di funzioni eseguibili che permettono davvero di migliorare la propria produttività, risparmiare tempo e velocizzare i compiti che si svolgono con maggior frequenza. Prendere dimestichezza con le funzioni di Adobe e Office richiedere del tempo ma, una volta entrati a regime, i vantaggi saranno notevoli e scrittori e creativi saranno in grado di beneficiarne ed apprezzare queste funzionalità uniche.

La Crown è un pulsante multifunzione unico nel suo genere che permette di migliorare la propria produttività a che utilizza in maniera intensiva le suite di Office ed Adobe, portando anche qualche miglioramento in fase di navigazione e di utilizzo dei vari sistemi operativi.

Prezzo

Logitech Craft ha un prezzo di vendita ufficiale di 208,99 ma è possibile risparmiare molto acquistandola su Amazon a circa 150 euro. Il rapporto qualità prezzo è molto buono vista la qualità della tastiera e la totale assenza di prodotti alternativi.

Conclusioni e giudizio finale

Logitech Craft è una tastiera rivoluzionaria, la prima ad introdurre la nuova tecnologia Crown, e ci auguriamo sia solo la prima di una lunga serie di prodotti ad utilizzarla. Logitech Craft è una tastiera perfettamente costruita, perfetta per copywriter e creativi ed in grado di ampliare le funzionalità classiche grazie al pulsante girevole. Se utilizzi molte ore al giorno la tastiera sulla suite Office o su quella Adobe la Craft di Logitech è la tastiera che devi assolutamente avere.

Foto ed immagini