Come ottimizzare le prestazioni della tua scheda grafica

Quando si tratta di giochi per PC, la scheda grafica è il componente hardware più importante. Responsabile del rendering di tutto ciò che è visibile sullo schermo, dall’interfaccia utente ai video 4K, la GPU si prende sulle spalle la maggior parte del lavoro.

Per ottenere davvero il massimo da questa componente, però, non è sufficiente mettere mano al portafoglio e scegliere uno dei modelli più prestanti sul mercato.

Alcune accortezze, infatti, possono fare la differenza per la tua GPU, consentendo al componente di rendere al massimo delle sue potenzialità. Andiamo dunque ad approfondire argomento, cercando di capire come “mantenere in forma” la tua scheda grafica.

Aggiorna i driver della scheda grafica

Per assicurarti che la tua GPU funzioni al meglio, che si tratti di grafica integrata o di una GPU esterna, inizia con l’aggiornamento dei driver.

Poiché questo componente gestisce la maggior parte del carico della riproduzione grafica, assicurarsi di avere installati i driver più recenti dovrebbe essere il primo passo per prestazioni ottimizzate.

Se non sei sicuro del modello di GPU installato nel tuo PC, esegui questa procedura (valida sia per Windows 11 che per il 10):

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e selezionare la voce Gestione dispositivi nel menu a comparsa;

e selezionare la voce nel menu a comparsa; Con Gestione dispositivi aperta, fai clic su Schede video per espandere e rivelare la tua GPU;

per espandere e rivelare la tua GPU; Ora dovresti vedere almeno una GPU nell’elenco espanso (se il tuo PC ha una CPU Intel o una GPU AMD , vedrai un elenco per Intel o AMD Radeon . Se disponi anche di una GPU autonoma, vedrai un elenco aggiuntivo per un chip Nvidia GeForce o AMD Radeon );

o una , vedrai un elenco per o . Se disponi anche di una GPU autonoma, vedrai un elenco aggiuntivo per un chip o ); Per ottenere nuovi driver, rivolgiti ai siti dello specifico produttore con cui hai a che fare, scaricando quelli rivolti al tuo modello specifico.

Durante l’installazione del driver, utilizzare l’opzione Installazione personalizzata di AMD che disinstalla la suite software corrente e installa la versione corrente, oppure l’opzione Installazione pulita di Nvidia.

Nota bene: se è installato il client desktop GeForce Experience di Nvidia, in genere invia una notifica quando è disponibile un nuovo driver. Se non è installato sul tuo PC, fai clic sul collegamento fornito sopra per scaricarlo e aggiornarlo manualmente.

Aggiorna Windows

Avere gli ultimi aggiornamenti di Windows ti garantisce di avere tutte le risorse per far funzionare la tua scheda grafica in modo fluido ed efficiente.

Di fatto, subito dopo aver aggiornato i driver, ti conviene controllare eventuali update del sistema operativo che stai usando. Per Windows 10 e 11 segui questa procedura:

Fai clic sul pulsante Start seguito dall’ icona a forma di ingranaggio situata sul bordo sinistro del menu Start (su Windows 11 cerca l’icona Impostazioni );

seguito dall’ situata sul bordo sinistro del menu Start (su Windows 11 cerca l’icona ); Seleziona Aggiornamento e sicurezza nell’app Impostazioni ;

nell’app ; Fai clic sul pulsante Controlla aggiornamenti.

Aumenta il limite di potenza della GPU

Puoi ottenere maggiori prestazioni dalla tua GPU semplicemente aumentando il limite di potenza della stessa.

Le schede Nvidia e AMD hanno una base e aumentano la velocità di clock. Quando tutte le condizioni sono giuste, la tua GPU aumenterà automaticamente la velocità di clock fino al limite imposto dai produttori. Pertanto, l’aumento del limite di potenza consente alla tua GPU di raggiungere la velocità di clock di potenziamento più frequentemente e in modo coerente.

MSI Afterburner è un ottimo strumento in grado di trovare automaticamente l’overclock stabile più elevato della tua GPU. Ciò include i limiti di potenza e tensione.

Nota bene: come per l’overclocking, dovresti assicurarti che la tua GPU abbia un raffreddamento molto efficiente prima di procedere. Questa operazione, infatti, aumenterà la temperatura della tua scheda grafica e potrebbe anche renderla più rumorosa.

Scarica MSI Afterburner da qui;

da qui; Installa e avvia la relativa applicazione;

Trascina il cursore Power Limit e spingilo sopra 100 ;

e spingilo ; Clicca sul segno di spunta sotto i cursori per applicare l’aumento di potenza;

sotto i cursori per applicare l’aumento di potenza; Esegui un gioco che mette a dura prova la tua GPU e verifica la velocità di clock utilizzando MSI Afterburner;

Tieni d’occhio le temperature della GPU e assicurati che non escano dall’intervallo di sicurezza.

Con qualche prova dovresti trovare un buon bilanciamento.

Imposta la velocità della ventola personalizzata

Man mano che aumenti il limite di potenza in MSI Afterburner, vedrai aumentare anche il limite di temperatura. Questo è un fattore limitante affinché la tua GPU raggiunga le massime prestazioni, quindi va bene aumentare un po’ il limite, ma senza esasperare troppo l’hardware.

Per mantenere basse le temperature, puoi utilizzare la velocità della ventola personalizzata. Esistono molti strumenti per la curva della ventola online, ma puoi impostare la curva della tua GPU direttamente all’interno di MSI Afterburner:

Apri MSI Afterburner e fai clic sull’icona Impostazioni ;

; Vai sulla scheda Fan ;

; Seleziona Enable User Defined Software Automatic Fan Control ;

; Regola il parametro per aumentare la velocità della ventola all’aumentare della temperatura della GPU (è consigliabile impostare la curva per raggiungere il 100% della velocità della ventola ben prima che la GPU raggiunga il limite di temperatura).

Regola le impostazioni di alimentazione di Windows

La regolazione delle impostazioni di alimentazione su desktop e laptop collegati a una presa elettrica a muro potrebbe aumentare le prestazioni della GPU. In tal senso agisci in questo modo:

Fai clic sul pulsante Start e digita Pannello di controllo;

e digita Pannello di controllo; Apri il Pannello di controllo e fai clic su Sistema e sicurezza ;

e fai clic su ; Ora clicca su Opzioni risparmio energia e seleziona la modalità Prestazioni elevate.

Altri modi per accelerare le prestazioni grafiche del computer

Affinché la tua scheda grafica funzioni al meglio, esistono altre pratiche utili che non riguardano per forza lo stesso componente hardware. Di seguito, ti proponiamo alcune soluzioni che, se sommate tra loro, possono fare la differenza.

Mantieni pulito il tuo PC

Quando la scheda grafica si surriscalda, potrebbe rallentare o ridurre la velocità per evitare danni ai suoi componenti più sensibili. L’accumulo di polvere sulle ventole di aspirazione e sui filtri può impedire il corretto flusso d’aria, ostacolando la dissipazione del calore da vari componenti, inclusa la GPU.

Per risolvere questo problema, inizia pulendo tutte le ventole di aspirazione utilizzando una bomboletta di aria compressa.

Spegni il PC, scollega il cavo di alimentazione, effettuare la messa a terra e rimuovere il pannello laterale. Utilizzare aria compressa per rimuovere eventuali accumuli di polvere dai componenti interni.

Nota bene: ti sconsigliamo di utilizzare un aspirapolvere. L’accumulo di elettricità statica può danneggiare i componenti del PC.

Nel caso dei computer portatili, l’unica soluzione è espellere la polvere dalle ventole di aspirazione. Se sei fortunato, un coperchio di ventilazione rimovibile può coprire queste ventole, consentendo una facile rimozione della polvere soffiando aria direttamente s di esse.

Se vuoi approfondire questo argomento, abbiamo realizzato un articolo apposito.

Migliora il flusso d’aria

Sebbene la pulizia del desktop o del laptop contribuisca a migliorare il flusso d’aria, potresti scoprire che è necessario ancora un ulteriore passo per ottenere risultati concreti.

Nel caso dei PC desktop, potrebbero essere disponibili slot del case per ventole aggiuntive nella parte anteriore, superiore e inferiore. L’aggiunta di ventole può ridurre il livello di calore complessivo ma potrebbe comportare un aumento del rumore del PC.

D’altro canto, i portatili non offrono la possibilità di installare ventole aggiuntive. Tuttavia, puoi investire in un pad di raffreddamento progettato per essere posizionato sotto il tuo laptop.

Solitamente dotato di due grandi ventole, il pad di raffreddamento dirige l’aria fresca verso l’alto, verso la parte inferiore del laptop. Un potenziale inconveniente è l’accumulo di polvere, che richiede ulteriore manutenzione per mantenere pulito il dispositivo.

Aggiorna altri componenti del PC

Sebbene avere una GPU potente sia essenziale, è fondamentale riconoscere che un PC è composto da più componenti che ne influenzano le prestazioni complessive. La CPU, la memoria RAM e lo spazio di archiviazione influiscono tutti sulla velocità del sistema.

Soprattutto sotto il punto di vista grafico, un processore di alto livello può aiutarti (e non poco) ad ottenere un frame rate elevato, sostenendo in modo adeguato la scheda grafica.

In genere, però, mentre la GPU gestisce compiti visivi pesanti la CPU gestisce funzioni critiche come calcoli matematici, l’elaborazione di input, l’esecuzione di codice e servizi di sistema come quelli forniti da Windows. Una CPU performante è essenziale per una sinergia ottimale con la tua GPU.

Per quanto riguarda la RAM, attualmente standard sul mercato è 16 GB, è un’altra considerazione cruciale. Optare per alternative più economiche può compromettere la velocità e le prestazioni complessive del PC.

Prima di un qualsiasi acquisto o aggiornamento, è fondamentale verificare l’esistenza di un collo di bottiglia, ovvero una singole componente che fa fatica a star dietro alle altre, rallentando di conseguenza tutto il computer.

La relazione tra CPU e GPU varia a seconda dei diversi giochi, con alcuni titoli che stressano più l’elaborazione dei meccanismi e altri che hanno invece un maggior stress lato grafico.

Gestione attività è uno strumento prezioso per valutare l’utilizzo del sistema, fornendo approfondimenti sull’utilizzo di GPU, memoria, disco, rete e CPU. Se l’utilizzo della CPU supera costantemente l’utilizzo della GPU durante il gioco, il processore potrebbe essere il punto debole della macchina.