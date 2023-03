Risparmio energetico Windows 11: Che cos'è e come attivarlo

Windows 11 ha introdotto una nuova funzionalità per il risparmio energetico che consente agli utenti di migliorare le prestazioni del proprio computer, preservando al contempo l'energia e prolungando la durata della batteria. Questa funzionalità è stata progettata per fornire un'esperienza migliore e più sostenibile ai suoi utenti. In questa guida, forniremo una panoramica dettagliata della modalità efficienza in Windows 11, e spiegheremo come attivarla e gestirla.

Scoprirete come utilizzare questa funzione per ottimizzare le prestazioni del vostro computer, riducendo al minimo il consumo di energia e migliorando la vostra esperienza d'uso. Seguendo questa guida, sarete in grado di massimizzare l'efficienza del vostro sistema Windows 11, sfruttando al meglio le sue funzionalità avanzate per risparmiare energia.

La modalità risparmio energetico di Windows 11

La modalità efficienza è una delle opzioni disponibili nel Task Manager di Windows 11, rilasciata da Microsoft come parte dell'aggiornamento 22H2 di Windows 11. Una volta abilitata, questa modalità funziona per aumentare le prestazioni limitando lo stress che un'applicazione (o più) pone sulla CPU. In base a ciò, il sistema sarà in grado di ridurre il rumore della ventola e migliorare le sue prestazioni termiche, il che si traduce in un consumo complessivamente inferiore di energia. La modalità efficienza rappresenta un aggiornamento alla funzione Eco Mode che era disponibile in Windows 10.

Secondo i test condotti da Microsoft stessa, la modalità efficienza può migliorare la reattività del sistema fino al 76%. Questa opzione fa parte dell'Iniziativa software sostenibile di Microsoft, la quale si concentra sulla riduzione delle emissioni di carbonio e sull'aiuto per raggiungere lo status di carbonio negativo entro il 2023. L'obiettivo di tale iniziativa è quello di adottare misure concrete per proteggere l'ambiente e, allo stesso tempo, migliorare l'efficienza dei prodotti software Microsoft, riducendo il consumo di energia e limitando le emissioni di CO2.

Se si nota che una o più applicazioni stanno consumando troppa risorsa del sistema, è possibile abilitare facilmente la modalità efficienza di Windows 11 per risolvere il problema. Questo rappresenta un importante passo avanti nella direzione di un uso più sostenibile della tecnologia, fornendo agli utenti la possibilità di scegliere opzioni di risparmio energetico e riduzione delle emissioni.

Come funziona la modalità risparmio energetico

La modalità risparmio energetico di Windows 11 funziona limitando i processi in background che potrebbero interferire con le attività che l'utente sta utilizzando attivamente. Quando abilitato, fa due cose: abbassa la priorità dei processi e attiva EcoQoS. La riduzione della priorità dei processi permette a Windows di non allocare più risorse per quell'applicazione o servizio in particolare. EcoQoS è un pacchetto progettato per ridurre la velocità di clock della CPU, ma mantenendo al contempo l'efficienza delle attività mirate delle applicazioni.

Ad esempio, EcoQoS può consentire a un'app di eseguire attività in background per aggiornamenti, indicizzazioni, ecc., poiché questi processi non richiedono una velocità di clock elevata per funzionare. Gli sviluppatori di app dovranno adottare le API correlate ad EcoQoS nelle loro app per consentire un funzionamento senza intoppi dell'opzione. In altre parole, questa modalità di risparmio energetico disponibile in Windows 10 limita i processi in background per aumentare l'efficienza delle attività principali dell'utente.

Ciò viene ottenuto attraverso la riduzione della priorità dei processi in background e l'attivazione di EcoQoS, che riduce la velocità di clock della CPU in modo selettivo. L'utilizzo di questa modalità può essere particolarmente utile per utenti che lavorano con dispositivi a batteria, poiché riduce il consumo di energia complessivo del sistema. L'attivazione di questa modalità comporta una serie di vantaggi, tra cui un minor consumo energetico del sistema e un miglioramento delle prestazioni dell'utente.

Questa modalità può avere alcune limitazioni per le applicazioni che richiedono una velocità di clock elevata per funzionare correttamente. Inoltre, è necessario che gli sviluppatori di app adottino le API di EcoQoS per consentire un funzionamento senza intoppi.

Come abilitare la modalità risparmio energetico Windows 11

Per attivare la modalità di efficienza in Windows 11 è necessario prima aggiornare alla versione 22H2 per sbloccare la funzione. Una volta fatto ciò, è possibile decidere quale applicazione limitare nella gestione delle risorse del sistema. La scelta può essere fatta utilizzando il Task Manager di Windows, che può essere aperto premendo "Ctrl + Shift + Esc" o facendo clic destro sulla barra delle applicazioni e selezionando l'opzione corrispondente. L'abilitazione della modalità di efficienza in Windows 11 richiede l'aggiornamento alla versione 22H2 e la scelta dell'applicazione da limitare nella gestione delle risorse tramite il Task Manager. Una volta attivata, questa funzione può contribuire a migliorare l'efficienza del sistema e a ridurre il consumo di energia.

Nella sezione "Processi" del Task Manager di Windows è possibile individuare le applicazioni che stanno consumando molte risorse della CPU. Per fare ciò, è possibile cliccare sulla voce "CPU" in modo che il Task Manager possa ordinare i processi in base a questa caratteristica. Una volta individuata l'applicazione che si desidera limitare nella gestione delle risorse, è possibile selezionarla e cliccare sul pulsante "Modalità di efficienza" in alto. In alternativa, è possibile trovare la stessa opzione facendo clic destro sul processo interessato nel Task Manager.

Verrà visualizzata una finestra di avviso che informa che questa modalità potrebbe causare instabilità per alcuni processi (ne parleremo più avanti). Si può procedere cliccando sul pulsante "Attiva la modalità di efficienza". Dopo averla abilitata, comparirà un'icona a forma di foglia verde nella colonna "Stato" del Task Manager. In caso di eventuali problemi riscontrati dopo l'attivazione di questa modalità, è possibile disabilitarla facilmente selezionando nuovamente l'applicazione e cliccando sul pulsante "Modalità di efficienza" nella barra in alto.

È possibile attivare la modalità di efficienza di Windows 11 per quasi tutte le applicazioni. In alcuni casi, potresti trovare il pulsante disabilitato dopo aver selezionato un'applicazione nel Task Manager. Ci sono due ragioni per questo. La prima è che hai selezionato un'applicazione o un servizio core di Windows che non supporta questa opzione. La seconda è che hai selezionato un gruppo di processi.

I gruppi di processi nel Task Manager non vengono trattati come un'unica applicazione individuale, poiché includono diversi processi e istanze di un'applicazione. Ad esempio, se hai selezionato "Slack" nel Task Manager, troverai la modalità di efficienza disabilitata.