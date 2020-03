Come guardare i video di Netflix in 4K su PC e TV | Guida

Guida pratica e passo passo su come vedere i film e le serie TV di Netflix con risoluzione 4k su PC e TV.

Netflix e Microsoft hanno annunciato, ormai qualche anno fa, una partnership che permette da tempo di godere di una tonnellata di contenuti video con risoluzione 4K sfruttando Smart TV e console come PS4 ed XboX One. Il tutto a patto di aver creato un account adeguato presso la nota piattaforma di video streaming.

Purtroppo – come spesso accade ai progetti in corso d’opera – non tutte le cose sono filate lisce come l’olio. Nello specifico, a causa del sistema di gestione dei diritti digitali realizzato da Microsoft, alcuni utenti Netflix potrebbero non essere in grado di accedere alla libreria dei contenuti in Ultra-HD presente sulla piattaforma streaming. Oppure l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’hardware del computer o dalla velocità limitata della vostra connessione. Scopriamo insieme come guardare i video di Netflix in 4K sul pc, risolvendo entrambi i problemi.

Netflix in 4K sul Pc? Il primo passo è l’abbonamento

Prima di capire come guardare i video di Netflix in 4K sul pc, dovrete assicurarvi di avere tutte le carte in regola per farlo. Nello specifico, dovrete avere un abbonamento Netflix con l’opzione Ultra-HD attivata, ovvero quella più costosa (13,99 euro al mese): le altre, infatti, non includono la possibilità di godere di questi contenuti, e dovrete dunque passare ad un abbonamento di portata superiore, nel caso non l’abbiate già fatto prima.

Come modificare il vostro piano abbonamento? Si tratta di un’operazione semplicissima. Vi basterà andare nella sezione Modifica Piano di Netflix e cambiarlo scegliendo il più avanzato e costoso: prima di farlo, però, assicuratevi di avere tutto il necessario per trasmettere sul Pc i vostri contenuti in 4K. In caso contrario, buttereste inutilmente i vostri soldi. Infine, per vedere i video in 4K avrete anche bisogno di una connessione Internet veloce (possibilmente Fibra), per evitare un buffering eterno e la visione di un video a scatti, che risulterebbe snervante e fastidioso. Il requisito per la risoluzione 4K è una connessione a banda larga di almeno 25 Mbps, ti invitiamo per questo motivo a testarne le performance prima di scegliere l’abbonamento.

Guardare Netflix in 4K sul Pc: di cosa avete bisogno?

In base all’accordo precedentemente accennato, per guardare i video di Netflix in 4K sul pc avrete bisogno della licenza PlayReady 3.0, attualmente presente solo sull’aggiornamento di Windows 10 Anniversary. Se non l’avete ancora fatto, dunque, il prossimo passo è installare questa versione del sistema operativo: in caso abbiate una versione di Windows precedente alla 10, o la 10 senza l’aggiornamento Anniversary, non potrete in alcun modo guardare i video in 4K da Netflix.

Ma gli aspetti da considerare non terminano certo qui: per poter gestire questo flusso streaming così complesso, avrete anche bisogno di un hardware in grado di codificare il formato HEVC 10-bit, come ad esempio un processore Intel Kaby Lake e una scheda grafica Nvidia della serie 10. Nel caso non abbiate una GPU di tale livello, preparatevi ad una spesa di circa 300 euro. Infine, sappiate anche che sarete costretti ad utilizzare i browser Microsoft Edge o Google Chrome e un monitor (o televisore) compatibile con il 4K: l’esborso economico, anche in questo caso, potrebbe essere decisamente notevole.

Il consiglio, dunque, è di optare per il 4K solo se siete degli autentici maniaci dell’alta definizione. Va anche detto che il prezzo delle Tv in 4K è sceso notevolmente nel corso degli ultimi anni.

Come guardare i video di Netflix in 4K sul PC?

Nel caso siate in grado di rispondere in modo positivo a tutti i requisiti precedentemente elencati, allora avrete tutto ciò che vi serve per guardare i video di Netflix in 4K sul vostro pc. Come fare? Anche in questo caso, la procedura è quasi banale:

accedete al vostro account Netflix utilizzando Chrome o Edge

fate clic sul tuo nome utente nell’angolo in alto a destra dello schermo

selezionate Il tuo account dal menu che appare

dal menu che appare in Il mio profilo fai clic su Impostazioni di riproduzione

assicurati che sia selezionato Alto

Come guardare i video di Netflix in 4K sulla TV?

Se hai una TV 4K con Android o utilizzi un Fire Stick Amazon o un TV Box Android allora le procedure per sfruttare l’alta definizione potrebbero essere diverse. Le Smart TV di ultima generazione e i TB Box riescono a regolare automaticamente la risoluzione, ma puoi sempre verificare sulle impostazioni che tutto sia settato correttamente.

Come vedere Netflix in 4K su uno schermo o una TV non Smart?

Se hai un monitor 4K o una TV 4K ma senza l’applicazione Netflix hai vari metodi per riuscire a goderti lo stesso i tuoi film preferiti in UltraHD. In questi casi però è necessario mettere mano al portafoglio ed acquistare un TV Box Android che supporti questa risoluzione o optare per un comodo e pratico Fire Stick 4k di Amazon o per una Chromecast.

Da questo momento in poi, sarete in grado di godervi i vostri film e le serie tv preferite con risoluzione in 4K sul computer o sulla Tv. Non vi resta che abbonarvi.