L’aggiornamento di Windows 11 fallisce: come risolvere

Ci sono diverse ragioni per cui l’aggiornamento di Windows 11 non si installa correttamente. Alcune di queste includono una connessione Internet difettosa, un piccolo errore di sistema, una VPN attiva, spazio di archiviazione insufficiente e file di sistema di Windows corrotti. A volte, è una di queste cause a creare il problema. Altre volte, è una combinazione di diversi elementi che causa l’errore.

Ma non preoccuparti, in questa guida ti guideremo attraverso ogni soluzione, dalla più semplice alla più complessa, in modo che tu possa risolvere il problema il più rapidamente possibile.

Come risolvere l’errore di aggiornamento non riuscito

Poiché l’errore di aggiornamento fallito non ti fornisce informazioni precise sul problema del tuo sistema, dovrai seguire tutti i consigli per la risoluzione dei problemi di seguito fino a quando il tuo problema non sarà risolto. La cosa positiva è che è facile applicare queste correzioni, quindi sarai in grado di risolvere il problema in poco tempo seguendo questi nostri consigli per la risoluzione del problema:

Controlla la tua connessione Internet

Windows 11 scarica gli aggiornamenti tramite Internet, quindi assicurati di avere una connessione Internet attiva sia durante il download che durante l’installazione degli aggiornamenti. Una connessione inattiva o instabile può causare il fallimento degli aggiornamenti. Puoi verificare lo stato della tua connessione aprendo un browser web sul tuo PC e aprendo un sito web. Se il sito si apre senza problemi, la tua connessione funziona correttamente.

Se il browser non carica il sito o sembra bloccato, hai sicuramente un problema con la tua connessione Internet. In quest’ultimo caso, puoi provare a risolvere il problema riavviando il router, riconnettendoti alla rete Wi-Fi e seguendo altri consigli per la risoluzione dei problemi.

Riavvia il PC

Il riavvio risolve molti problemi minori del sistema, eventualmente anche un aggiornamento fallito. Per riavviare il tuo PC con Windows 11, apri il menu “Start“, fai clic sull’icona “Alimentazione” e scegli “Riavvia“. Quando il PC si riaccende, installa l’aggiornamento dalle Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update.

Disabilita la VPN

Come potresti già sapere, un’app VPN trasmette i tuoi dati Internet attraverso un server di terze parti. A volte, questa funzione non interagisce correttamente con gli aggiornamenti di Windows, causando problemi nel download o nell’installazione degli aggiornamenti stessi. Per risolvere questo problema, disattiva il servizio VPN quando stai scaricando o installando gli aggiornamenti di Windows 11.

Puoi farlo aprendo l’app VPN e cliccando sull’interruttore o sul pulsante on/off per disattivare il servizio. Successivamente, sul tuo PC, vai su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update e scarica o installa l’aggiornamento.

Usa lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows Update

Windows 11 include diversi strumenti di risoluzione dei problemi per aiutarti a correggere i problemi con i vari componenti del tuo PC. Quando un aggiornamento di Windows non si installa correttamente, utilizza il risolutore dei problemi integrato di Windows Update per risolvere i tuoi problemi. Questo strumento si esegue automaticamente, il che significa che rileva e risolve automaticamente i problemi relativi agli aggiornamenti.

Per avviarlo, apri l’app Impostazioni del tuo PC premendo Windows+i. Quindi, vai su Sistema > Risoluzione dei problemi > Altri risolutori di problemi. Nella pagina che si apre, accanto a “Windows Update“, fai clic su “Esegui“. Ora hai aperto lo strumento di risoluzione dei problemi di Windows Update sul tuo schermo, il che ti permette di risolvere tutti i problemi relativi agli aggiornamenti.

Libera lo spazio su disco

Una delle ragioni per cui l’aggiornamento di Windows non si installa correttamente è che il tuo PC non dispone di spazio libero sufficiente sul disco. Gli aggiornamenti richiedono un po’ di spazio di archiviazione libero per l’installazione e se non ne hai a disposizione, gli aggiornamenti non verranno installati. Risolvere questo problema è semplice, devi semplicemente individuare ed eliminare i file indesiderati dal tuo PC.

Puoi farlo manualmente utilizzando Esplora file o l’utilità Pulizia disco. Puoi anche eliminare la cache di Windows 11 per fare spazio per i file di aggiornamento. Una volta fatto ciò, prova a installare gli aggiornamenti accedendo a Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update.

Correggi i file di Windows corrotti

Infine, un’altra possibile causa del fallimento dell’installazione degli aggiornamenti di Windows 11 è la corruzione dei file di sistema, che può essere causata da virus, malware o applicazioni sospette installate sul tuo PC. Fortunatamente, la correzione dei file di sistema corrotti di Windows è semplice e consiste nell’eseguire alcuni comandi dal Prompt dei comandi. Windows 11 include uno strumento per la correzione dei file corrotti che puoi eseguire da CMD per risolvere i problemi relativi a tutti i file di sistema corrotti.

Per utilizzarlo, apri il menu “Start” del tuo PC e cerca “Prompt dei comandi“. Fai clic destro su questa utility e scegli “Esegui come amministratore“. Devi eseguire l’app con i privilegi di amministratore perché l’app modificherà i file di sistema. Nella finestra di dialogo “Controllo dell’account utente” che si apre, seleziona “Sì“. Quindi, nel Prompt dei comandi, digita il seguente comando e premi Invio.

Questo comando richiede a Windows Update di scaricare i file necessari per correggere gli elementi corrotti. Nota: questo comando potrebbe richiedere del tempo per completare l’esecuzione, quindi sii paziente. Ciò è dovuto al fatto che il comando scarica alcuni file da Internet. DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

Quando il comando precedente ha terminato l’esecuzione, esegui il seguente comando per avviare la correzione dei file corrotti del tuo PC: sfc /scannow Attendi che Windows corregga i file corrotti. Una volta completato, riavvia il PC e il tuo errore di aggiornamento sarà risolto.

Conclusioni

In conclusione, se l’aggiornamento di Windows 11 non riesce a installarsi correttamente, non dovete preoccuparvi. Seguendo alcune semplici soluzioni, potrete risolvere la maggior parte dei problemi. Assicuratevi di avere una connessione Internet stabile, riavviate il PC, disattivate la VPN, liberate spazio di archiviazione e correggete eventuali file di sistema corrotti. Con questi passaggi, potrete affrontare gli errori di aggiornamento e godere di un’esperienza ottimale con il vostro sistema operativo Windows 11.