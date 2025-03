7 test da fare prima di acquistare un PC o laptop Windows usato

Acquistare un PC o laptop Windows usati, è una pratica diffusa quanto potenzialmente pericolosa.

Potresti fare l’affare della tua vita, trovandoti con un dispositivo di grande valore, oppure ritrovarti tra le mani un prodotto scadente, cadendo nella più classica delle fregature. Per evitare questa seconda ipotesi dovresti effettuare alcuni test per assicurarti delle condizioni del PC o del portatile in questione.

Se invece stai pensando a un Mac di seconda mano, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

PC o laptop Windows usato? Ecco i test indispensabili

Di seguito analizzeremo 7 passaggi obbligatori per capire se il prodotto che hai tra le mani è funzionante o meno.

1- Prova il display, la tastiera e il trackpad

Display, tastiera e trackpad: se stai acquistando un laptop di seconda mano, queste sono le prime tre componenti su cui dovresti concentrarti. Queste parti parti sono essenziali per l’uso quotidiano e qualsiasi problema riscontrato può avere un impatto significativo sulla reale usabilità del dispositivo.

Per testare il display, visita un sito Web come Test My Screen e controlla se vi sono pixel morti, sfarfallii o altri problemi. Puoi usare sfondi a tinta unita (bianco, nero, rosso, verde e blu) per individuare irregolarità con precisione. Inoltre, prova a regolare la luminosità per assicurarti che funzioni correttamente e controlla se c’è un bleeding della retroilluminazione o un’illuminazione irregolare.

Fatto ciò, puoi passare alla tastiera. Anche in questo caso puoi avvalerti di uno strumento online come Keyboard Tester. Con questo sito potrai testare ogni singolo bottone, accertandoti che non ve ne sia nessuno rotto.

Per testare il trackpad, invece, sposta semplicemente il cursore per controllare che il tracciamento sia fluido. Prova anche i gesti multi-touch come scorrimento, pizzico per zoomare e simili. Inoltre, controlla che i pulsanti fisici (sinistro e destro) rispondano bene e non siano bloccati o eccessivamente rigidi.

2- Testa webcam, microfono e altoparlanti

Se stai acquistando un laptop, è importante testare la webcam. Puoi farlo semplicemente aprendo l’app Fotocamera integrata in Windows. Dovresti vedere un’immagine nitida e funzionante. Se la fotocamera ti mostra immagini sfocate o non risponde, potrebbe indicare un problema.

Quindi, prova il microfono andando su Impostazioni – Sistema – Suono. Nella sezione Input, seleziona il dispositivo microfono integrato, quindi fai clic su Avvia test. Inizia a parlare, quindi usa il pulsante Riproduci per ascoltare l’audio registrato e verificare la presenza di malfunzionamenti vari.

Per dare un’occhiata agli speaker, torna al menu Suono, vai alla sezione Output e seleziona gli altoparlanti integrati. Fai clic sul pulsante Prova per riprodurre un suono e assicurati che l’audio sia nitido senza crepitii o distorsioni.

Nota bene: se individui un difetto in webcam, microfono o altoparlanti ma prevedi che le tue intenzioni di utilizzo non siano influenzate in modo diretto da tale lacuna, puoi comunque acquistare il laptop (magari facendo leva sul problema per ottenere comunque un prezzo migliore).

Infine, considera anche le porte. Questo aspetto è essenziale, tanto su un laptop quanto su un PC. Nello specifico, dovresti concentrarti sulle porte HDMI, USB e sul jack per le cuffie da 3,5 mm.

Puoi provare a collegare vari dispositivi, come un’unità USB, delle cuffie o un display esterno, per verificare che ogni porta risponda come previsto.

3- Controlla la RAM

Se finora abbiamo trattato componenti ben visibili, ora andiamo ad analizzare una parte hardware essenziale, ma che richiede una ricerca un po’ più approfondita.

Un malfunzionamento della RAM si verifica quando un processo scrive dati nella memoria, ma la RAM restituisce dati diversi quando recupera le stesse informazioni. Se acquisti un computer con questa componente difettosa, probabilmente andrai incontro a crash, grafica distorta, prestazioni insufficienti e altri fenomeni poco piacevoli.

Sebbene siano disponibili vari strumenti di terze parti per testare la RAM, consigliamo di utilizzare lo strumento Diagnostica memoria di Windows. Prima di eseguire il test, salva eventuali file non salvati: la procedura richiederà infatti il riavvio del computer.

Dunque procedi in questo modo:

Premi Win + R per aprire la finestra di dialogo Esegui ;

+ per aprire la finestra di dialogo ; Digita mdsched nella casella di testo e premi Invio ;

; Fai clic su Riavvia ora e verifica la presenza di problemi;

e verifica la presenza di problemi; Esecuzione dello strumento Diagnostica memoria di Windows su un computer Windows.

Diagnostica memoria inizierà a funzionare dopo l’avvio. Una volta completato il test, Windows si riavvierà di nuovo. Al secondo riavvio, potresti vedere immediatamente i risultati del test oppure potresti dover aprire il Visualizzatore eventi di Windows per trovarli.

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start di Windows e cerca il Visualizzatore eventi. Per farlo:

Vai su Registri di Windows e poi su Sistema ;

e poi su ; Fai clic su Trova in Azioni nel riquadro di destra;

in nel riquadro di destra; Digita MemoryDiagnostic e fai clic su Trova.

Attendi che il Visualizzatore eventi cerchi la stringa nei suoi dati e mostri il risultato dell’esecuzione del test. Se non trovi errori di sorta, la RAM dovrebbe essere intatta.

4- Controlla lo stato di hard disk o SSD

In genere, i dischi rigidi dei computer, siano essi SSD o HDD, sono progettati per durare a lungo e raramente hanno veri e propri guasti. Tuttavia, dovresti assicurarti che il tuo PC o laptop Windows usato ne offra uno in buone condizioni, che la loro temperatura rimanga entro un intervallo accettabile e che non abbiano settori o blocchi danneggiati.

Un disco rigido difettoso può causare diversi problemi, come l’impossibilità di leggere o scrivere sull’unità, frequenti crash, caricamento lento dei file e altri problemi.

Puoi controllare lo stato dei tuoi dischi rigidi utilizzando uno strumento come CrystalDiskInfo. Scarica ed esegui questa app sul tuo computer e vedrai le statistiche di tutte le unità sul tuo computer.

Se hai più di un disco rigido, puoi passare da uno all’altro cliccando sul pulsante freccia nell’angolo in alto a destra.

Per non perderti in troppi numeri complicati, ti consigliamo di verificare due elementi essenziali come l’Integrità e la temperatura sono della massima importanza. Lo stato di salute del tuo disco rigido dovrebbe essere indicata come Good e la sua temperatura dovrebbe essere compresa tra i 30 e i 50 gradi a riposo. Nel caso peggiore, la temperatura non dovrebbe superare i 70 gradi.

5- Dai un’occhiata allo stato della batteria

Come ben saprai, la capacità di carica delle batterie dei portatili diminuisce nel tempo (nonostante alcuni espedienti per aumentare la longevità). Se la batteria del laptop che stai pensando di acquistare è molto consumata, potresti non ottenere la stessa carica e potresti persino aver bisogno di una sostituzione fisica di tale componente.

Per evitare di sostenere questo costo aggiuntivo dopo l’acquisto, dovresti eseguire prima un controllo dello stato della batteria. Segui questi passaggi per ottenere un accurato un report sulla batteria:

Apri il menu di ricerca di Windows e digita cmd nella casella di testo;

Clicca con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi e fai clic su Esegui come amministratore ;

e fai clic su ; Nella console, digita powercfg/batteryreport e premi Invio.

Con questo processo genererai un report sulla batteria, con Windows che lo salverà in una cartella specifica (nella maggior parte dei casi sarebbe C:\Users\[nome dell’utente]\battery-report).

Analizza le stime di utilizzo e durata della batteria esaminando attentamente il report sulla batteria. Dovresti assicurarti che la durata stimata dopo una carica completa sia adeguata.

Anche in questo caso, se la batteria deve essere sostituita, considera questo costo nella tua decisione quando acquisti un laptop Windows usato.

6- Fai uno stress test di CPU e GPU

Un altro passaggio che non dovresti trascurare è un’analisi riguardante CPU e GPU siano in grado di gestire le attività che intendi svolgere. Il modo migliore per eliminare ogni dubbio è affidarti a uno stress test.

Queste prove mirano a far lavorare in modo intenso le componenti in questione, monitorando il loro comportamento quando sono sottoposte a carichi estremi. Se il computer rimane stabile durante lo stress test, hai tra le mani un dispositivo valido, che almeno nell’immediato non dovrebbe presentare problemi.

A tal proposito, in passato ti abbiamo già fornito un articolo con gli strumenti che potrebbero esserti utili.

7- Occhio alle temperature

Rimaniamo sul tema CPU e GPU. Anche se queste componenti hardware funzionano a dovere, non è detto che presentino delle temperature anomale.

Se hai effettuato lo stress test e il computer si spegne, si blocca o presenta errori, il problema poterebbe essere una temperatura eccessiva. Se ciò accade, puoi decidere se hai bisogno di una ventola aggiuntiva per il case (se parliamo di un PC) o di altre soluzioni simili. Nel caso di un laptop Windows usato puoi optare di una base per il raffreddamento.

Anche nel caso tu risolva la situazione, ti consigliamo comunque di dare sempre uno sguardo alle temperature interne.

Nel caso dei notebook usati, per esempio, la combinazione tra una struttura fisiologicamente poco adatta a dissipare il calore e lo sporco accumulato con mesi (o anni) di utilizzo, possono creare non pochi problemi sotto questo punto di vista.