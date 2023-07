La porta HDMI del tuo PC non funziona? Ecco come risolvere!

I cavi HDMI ti permettono di collegare un laptop a una TV o ai proiettori, in modo da effettuare al meglio presentazioni ai tuoi colleghi e ai clienti o, più semplicemente, di fruire su uno schermo molto più ampio per i contenuti video.

Nonostante la comodità di questa soluzione, non è raro che la connessione HDMI smetta misteriosamente di funzionare. In molti casi, basta un semplice riavvio per poter tornare ad utilizzare questa tecnologia.

Quando questa pratica però non basta, esistono altri metodi per ripristinare questo tipo di connessione. Di seguito ti mostreremo 9 possibili soluzioni da attuare quando la tua porta HDMI sembra non volerne più sapere di funzionare.

1- Controlla il cavo HDMI

Uno dei motivi più comuni per cui una porta HDMI non funziona su Windows è il cavo difettoso. È essenziale escludere questa evenienza prima di iniziare a modificare qualsiasi impostazione sul tuo laptop, poiché ciò comporta il minimo sforzo.

Per risolvere questo problema, prova a inserire un altro cavo HDMI nel tuo laptop e nel secondo monitor/proiettore. Se questo risolve il problema, dovrai eventualmente acquistare un cavo sostitutivo. Se non disponi di un cavo HDMI aggiuntivo, potrebbe essere necessario acquistarne anche uno solo per verificarlo. D’altro canto, averne uno di riserva non guasta mai.

In alternativa, prova a scollegare quello che stai attualmente utilizzando dal tuo portatile e inserirlo in un altro dispositivo: questo potrebbe essere un altro laptop o anche una console da gioco. Se così funziona, il problema è molto probabilmente legato al tuo laptop: continua dunque a leggere questa guida per trovare una soluzione.

2- Controlla la porta HDMI

Hai appurato che il cavo è funzionante. Il passo successivo è considerare eventuali problemi alla porta HDMI.

Pulisci bene la porta soffiandoci sopra o, ancora meglio, utilizzando una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuale polvere e detriti. Puoi anche tamponare una piccola quantità di alcol isopropilico su un batuffolo di cotone e strofinarlo sulla porta HDMI.

Una volta che la porta HDMI è pulita, ricollega il cavo e verifica se quanto hai appena fatto ha risolto il problema.

3- Prova una porta HDMI diversa

Molto probabilmente il tuo laptop avrà una sola porta HDMI, ma il dispositivo a cui lo stai collegando potrebbe averne due o più.

Analogamente alla prima correzione elencata qui sopra, se la porta a cui stai collegando il cavo HDMI presenta un guasto, prova a collegare il cavo HDMI a un’altra porta e verificane il funzionamento.

4- Modificare manualmente la modalità di proiezione

Con le soluzioni hardware archiviate, è il momento di iniziare ad analizzare il problema dal punto di vista software. Potrebbe essere che l’HDMI, di per sé, funzioni perfettamente, ma Windows non gestisce in maniera adeguata la proiezione.

Per verificare se è così premi Win + P per visualizzare le opzioni di proiezione. Controlla se Solo schermo PC è l’opzione evidenziata (il che significherebbe che Windows invierà solo l’output video al monitor principale). In tal caso, è necessario impostarlo su una delle altre opzioni disponibili:

Duplicato : sia il monitor principale che quello secondario mostreranno lo stesso output video;

: sia il monitor principale che quello secondario mostreranno lo stesso output video; Estendi : Windows tratta i monitor primario e secondario come schermate separate, il che significa che puoi visualizzare diversi contenuti su di essi;

: Windows tratta i monitor primario e secondario come schermate separate, il che significa che puoi visualizzare diversi contenuti su di essi; Solo secondo schermo: Windows disabilita il monitor principale, inviando tutto ciò che viene trasmesso al monitor secondario.

5- Assicurati di utilizzare la risoluzione corretta

Se la risoluzione sul tuo laptop non è quella giusta per il dispositivo di output, può ottenere un errore di visualizzazione. Puoi risolvere questo problema assicurandoti che la risoluzione del display sia quella consigliata. Per farlo, procedi nel seguente modo:

Fai clic con il pulsante destro del mouse su una parte vuota del desktop e seleziona Impostazioni di visualizzazione ;

su una parte vuota del desktop e seleziona ; Scorri verso il basso fino alla sezione Scala e layout e controlla il menu a discesa nella sezione Risoluzione dello schermo ;

e controlla il menu a discesa nella sezione ; Se la risoluzione impostata non riporta il termine Consigliata tra parentesi, fai clic sul menu a discesa per espanderla, quindi seleziona la risoluzione consigliata.

tra parentesi, fai clic sul menu a discesa per espanderla, quindi seleziona la risoluzione consigliata. Controlla se quanto appena fatto risolve i problemi lato HDMI.

6- Esegui una scansione SFC o DISM

Se sul tuo computer Windows sono presenti file di sistema corrotti o mancanti, alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente e, tra queste, potrebbe rientrare proprio l’output video HDMI. Risolvi facilmente questo problema eseguendo una scansione SFC o DISM.

Per effettuare una riparazione puoi utilizzare, nel prompt dei comandi, il comando:

sfc/scannow

Successivamente, esegui i comandi DISM (Deployment Image Servicing and Management) nell’ordine seguente:

DISM /Online /Cleanup-image /scanhealth

DISM /Online /Cleanup-image /restorehealth

L’SFC eseguirà la scansione e sostituirà eventuali file danneggiati utilizzando una copia memorizzata nella cache che si trova sul computer. Anche la scansione DISM farà lo stesso, ma sostituirà i file di sistema mancanti, poiché lo strumento riparerà l’intera immagine di Windows.

7- Risolvi i problemi del driver dello schermo

La connessione HDMI potrebbe non funzionare a causa di un malfunzionamento del driver dello schermo. Risolvi questo problema trovando il driver in questione andando in Gestione dispositivi, quindi aggiornando o reinstallando quel driver.

Se ciò non funziona, è possibile che la versione corrente del driver abbia riscontrato un bug. Per risolvere il problema, prova a ripristinare il driver a una versione funzionante precedente. Se poi non hai fretta, puoi sempre aggiornarlo in un secondo momento una volta che Microsoft ha corretto il bug.

8- Aggiorna la tua versione di Windows

È possibile che la funzione HDMI sul tuo laptop Windows non funzioni a causa di un bug dello stesso sistema operativo.

Il solito modo per risolvere questo problema è riavviare il computer, ma se ciò non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare Windows all’ultima versione. Si spera che il bug venga risolto nella versione più recente.

9- Prova un profilo utente diverso

Sebbene ciò non risolva effettivamente il problema, il passaggio a un profilo utente diverso può essere una buona soluzione quando alcune funzioni sul tuo computer non funzionano e non trovi altro modo per porvi rimedio. In tal senso, fai clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start, quindi seleziona Spegni o esci – Esci.

Accedi a un altro account utente sul tuo laptop Windows e controlla se l’HDMI funziona con quell’account. Se tutto va come deve, potrebbe significare che hai a che fare con un profilo in qualche modo corrotto.

Domande frequenti

Quando hai problemi di HDMI, potresti farti delle domande. In questo articolo abbiamo infine raccolto quelle più frequenti da parte degli utenti che devono affrontare questo tipo di problematica.

Come posso forzare il rilevamento di un secondo monitor su Windows?

Se il tuo sistema non è ancora in grado di rilevare il secondo monitor, collega di nuovo il cavo HDMI al computer e all’altro monitor, fai clic con il pulsante destro del mouse su una parte vuota del desktop, quindi seleziona Impostazioni di visualizzazione.

Scorri verso il basso fino all’intestazione Scala e layout ed espandi la sezione Display multipli. Infine, trova dove viene riportata la voce Rileva altro display e fai clic sul pulsante Rileva.

Perché l’audio HDMI non funziona in ambiente Windows?

Quando l’audio HDMI non funziona su Windows, di solito è perché il sistema operativo non seleziona il dispositivo audio corretto quando si collega il cavo di questo tipo.

Per risolvere il problema, premi Win + R per aprire una finestra di dialogo Esegui, digita mmsys.CPL nella casella di testo, quindi premi il tasto Invio.

Nell’elenco dei dispositivi audio nella scheda Riproduzione, fai clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo audio HDMI e seleziona Imposta come dispositivo predefinito.