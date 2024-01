5 motivi per cui dovresti acquistare una CPU Intel Core

Intel ha presentato la sua gamma completa di processori per desktop a partire dalla serie Core i-13000 (Raptor Lake), mentre l’imminente serie Core i-14000 (Raptor Lake Refresh) ha fatto il suo debutto pochi giorni fa.

Ma vi siete mai chiesti per quale motivo una CPU Intel dovrebbe essere presente nel vostro prossimo PC?

Abbiamo provato a riassumere i 5 motivi principali per acquistare una CPU Intel Core per il vostro computer di nuova generazione: scopriamoli insieme!

Prestazioni

Con la sua attuale microarchitettura, Intel ha compiuto ancora una volta un grande balzo in avanti, particolarmente evidente nelle prestazioni massicciamente aumentate e nell’efficienza significativamente migliorata rispetto alla generazione precedente.

In termini di prestazioni multi-thread, il Core i9-13900K batte il suo già velocissimo predecessore diretto, il Core i9-12900K, di un enorme 30-35%, mentre le prestazioni single-core sono aumentate di un altro 15%. Le attuali CPU Intel sono particolarmente interessanti per i giocatori, in quanto possono superare i loro predecessori, anch’essi progettati per il gioco, di circa il 20%.

I valori comparativi, basati sul benchmark CPU 2023 di PC-WELT rendono evidenti i progressi delle prestazioni:

Prestazioni single-core: + 15%

Prestazioni multi-thread: + 35% (utilizzando l’esempio del Core i9-13900K rispetto al Core i9-12900K)

Dando un’occhiata ai benchmark effettuati con una risoluzione di 1280×720 pixel (“720p”), ogni modello della serie Core-i-13000 è nettamente superiore al suo diretto predecessore della serie Core-i-12000, anche nei giochi.

Efficienza

A ogni nuova generazione di CPU, sorge spontanea la domanda: i produttori hanno ottenuto le prestazioni aggiuntive migliorando l’architettura o accettando un consumo energetico maggiore? In modalità idle o con carichi di lavoro ridotti, le CPU attuali sono tutte ben ottimizzate e consumano pochissima energia. Il design ibrido di Intel, tuttavia, va ancora oltre.

Soprattutto in modalità inattiva (“Idle”) e con carichi di lavoro leggeri e medi (“Workloads”), le nuove CPU Intel sono convincenti. Questo aspetto entra in gioco anche nei giochi. Intel è in grado di offrire una combinazione di piccoli core per l’efficienza (“E-cores”) e grandi core per le prestazioni (“P-cores”), che vengono utilizzati a seconda dello scenario.

Prezzo-prestazioni

Oltre alle prestazioni elevate e alla maggiore efficienza, i costi della piattaforma di Intel giocano a suo favore. A differenza della concorrenza di AMD, con l’attuale generazione di Core gli utenti possono ancora affidarsi alla RAM DDR4 a basso costo, che abbassa ulteriormente i costi della piattaforma. Nel frattempo, però, anche le stesse CPU hanno subito un forte calo di prezzo.

Nella combinazione di CPU, scheda madre e RAM, l’attuale generazione Core brilla con costi di piattaforma relativamente bassi ed è quindi consigliabile soprattutto per i nuovi sistemi.

Aggiornabilità

Gli utenti che optano per un PC basato sull’attuale Socket 1700 di Intel hanno la possibilità di iniziare con un Core i-12000 della generazione precedente, relativamente economico, e di passare successivamente a un 13000 o 14000. Il percorso di aggiornamento va da Alder Lake a Raptor Lake Refresh, il cui rilascio è avvenuto nelle ultime settimane.

Core-i-12000 (Alder Lake)

→ Core-i-13000 (Raptor Lake)

→ Core-i-14000 (Raptor Lake Refresh)

I nuovi modelli K di 14a generazione in uscita a ottobre, con il nuovo Core i9-14900K in testa, dovrebbero offrire un ulteriore 10-15% in più di prestazioni single-core e un 25-30% in più di prestazioni multi-thread. Per il momento potrebbero conquistare la prima posizione nei benchmark.

Set di funzionalità

Il moderno set di funzionalità, che offre tecniche come Intel XMP 3.0 (“Extreme Memory Profile”) per la memoria, Resizable BAR (“rBAR”) per l’accesso diretto alla VRAM della scheda grafica, nonché le moderne estensioni del set di istruzioni AVX, AVX 2 e VT-x, sono altri punti a favore delle CPU Intel.

Insomma, con la 13a generazione di Core i, Intel non solo è riuscita a offrire più core di elaborazione rispetto ad AMD nell’intero portafoglio, ma anche a vendere le CPU a un prezzo inferiore. Soprattutto per un PC da gioco, l’i5 dovrebbe chiaramente essere la prima scelta di acquisto, soprattutto se non ci si accontenta di una CPU della generazione precedente.

Evidentemente, gli utenti dovrebbero anche chiedersi cosa intendono fare con il loro sistema e il processore di cui hanno bisogno. I giocatori che cercano la CPU da gioco più veloce attualmente disponibile non possono evitare l’AMD Ryzen 9 7950X3D. D’altra parte, l’AMD Ryzen 7 5800X3D e l’Intel Core i5-13600K offrono attualmente un rapporto prezzo-prestazioni particolarmente convincente.

Per gli utenti che utilizzano solo l’ufficio, internet e i media, un piccolo AMD Ryzen 3 o un Intel Core i3 sono più che sufficienti.