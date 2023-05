Perché non dovresti comprare un Mac usato

Se stai pensando di acquistare un Mac usato o di seconda mano, potresti voler riflettere attentamente sui rischi associati all’acquisto di un computer usato. Non tutti i Mac di seconda mano sono uguali, e ci sono diversi motivi per cui potrebbe non essere una buona idea comprarne uno. In questo articolo, esploreremo in dettaglio i motivi per cui dovresti evitare di acquistare un Mac usato o di seconda mano, al fine di aiutarti a prendere una decisione più informata quando si tratta di acquistare un nuovo computer.

Introduzione

È vero che si possono trovare buoni affari, ma è altrettanto vero che ci sono diversi rischi associati all’acquisto di un computer usato, soprattutto se molto vecchio. È importante notare che non tutti i Mac di seconda mano sono uguali: ci sono quelli che sono stati mantenuti in buone condizioni e quelli che invece presentano problemi. Ad esempio, se si acquista un Mac vecchio di soli due anni da un venditore affidabile, potrebbe essere sicuro acquistarlo, ma sarebbe comunque meglio evitare i modelli Intel.

In ogni caso, il venditore dovrebbe aver preso le giuste precauzioni per preparare il Mac alla vendita, come la cancellazione dei dati personali e la disattivazione del proprio ID Apple. Purtroppo, ci sono molti casi di persone che hanno acquistato Mac molto più vecchi di seconda mano e che hanno incontrato problemi. È importante essere precisi nella scelta del modello e nella valutazione delle condizioni del computer, per evitare di commettere errori costosi.

È meglio cercare di acquistare un Mac nuovo o ricondizionato presso un rivenditore ufficiale, dove si possono avere garanzie e assistenza post-vendita. Nei prossimi paragrafi, vediamo perché acquistare un Mac usato e quelli di seconda mano non è sempre una buona idea.

Mac usato e seconda mano: la sicurezza

C’è una politica di supporto software da parte di Apple che prevede l’aggiornamento di sicurezza solo per le due versioni più recenti di macOS al momento attuale, ovvero Ventura, Monterey e Big Sur. Di conseguenza, qualora il tuo Mac non supporti almeno macOS Big Sur, non potrai accedere agli aggiornamenti di sicurezza. È importante sottolineare che l’utilizzo di un Mac con un software obsoleto può mettere a rischio i tuoi dati e la tua sicurezza personale.

Supporto Hardware

In caso di guasto al tuo vecchio Mac, è altamente improbabile che si possano trovare parti per ripararlo e, qualora fosse possibile, il costo della riparazione potrebbe essere molto elevato. Apple definisce “vintage” i Mac che hanno smesso di essere commercializzati da almeno sette anni. Dopo 10 anni, invece, i Mac vengono considerati “obsoleti”.

Nel caso di dispositivi vintage, Apple potrebbe essere in grado di fornire parti di ricambio in caso di necessità di assistenza, ma non può garantirlo. Nel caso di dispositivi obsoleti, invece, le possibilità di reperire parti originali Apple sono praticamente nulle.

Supporto Software

Nonostante alcuni Mac più vecchi possano supportare l’ultima versione di macOS, potrebbero perdere molte delle sue funzionalità più avanzate. Ad esempio, i Mac più datati potrebbero non disporre di alcune delle migliori funzioni presenti in macOS Ventura e macOS Monterey. Da notare che alcuni Mac Intel non supportano alcune delle nuove funzionalità di macOS Ventura e Monterey.

In aggiunta alla mancata attenzione di Apple per le versioni precedenti di macOS, è probabile che anche gli sviluppatori di software non aggiornino il software che stai utilizzando. Questo può mettere a rischio la sicurezza e l’affidabilità del tuo sistema.

Prestazioni di un Mac usato o di seconda mano

È altamente probabile che un vecchio Mac, anche se potentissimo al momento del suo acquisto, abbia difficoltà nell’eseguire le attività moderne. Sebbene sia possibile aggiornare la RAM e altri componenti del tuo vecchio Mac per renderlo più adatto alle attività odierne, gli investimenti economici necessari sarebbero meglio impiegati per l’acquisto di un nuovo dispositivo. I vecchi Mac sono spesso poco affidabili e suscettibili a arresti improvvisi e comportamenti anomali che possono influire negativamente sulla produttività.

Conclusioni

In conclusione, l’acquisto di un Mac usato o di seconda mano comporta alcuni rischi significativi per la sicurezza e l’affidabilità del sistema. Apple supporta solo le due versioni precedenti di macOS, il che significa che i vecchi Mac che eseguono software più datati potrebbero essere esposti a vulnerabilità e difetti nel software. Inoltre, Apple considera “vintage” i Mac che hanno più di sette anni e “obsoleti” quelli che hanno più di dieci anni, il che rende improbabile la disponibilità di parti per eventuali riparazioni.

Anche se alcuni Mac più datati possono supportare l’ultima versione di macOS, potrebbero non essere in grado di svolgere attività moderne e potrebbero mancare delle funzionalità più avanzate. In definitiva, l’acquisto di un Mac usato o di seconda mano potrebbe comportare costi aggiuntivi per l’aggiornamento dei componenti e l’affidabilità del sistema potrebbe essere compromessa. Pertanto, per garantire la sicurezza e la produttività, l’acquisto di un nuovo Mac sarebbe la scelta migliore.