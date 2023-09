Trackpad vs. Mouse: cosa utilizzare su Mac?

Con l’avvento dei MacBook, Apple ha rivoluzionato il modo di interagire con il sistema operativo macOS rendendolo più adatto all’utilizzo tramite trackpad. Andiamo ad analizzare i vantaggi dell’utilizzo del trackpad Magic Trackpad di Apple rispetto al mouse tradizionale quando si usa un Mac. Scopriremo come il trackpad migliori la produttività, renda più piacevole l’esperienza d’uso e sia più comodo, il tutto senza rinunciare alla funzionalità.

MacOS funziona meglio con un trackpad

Studi condotti da Apple dimostrano che il sistema operativo macOS è stato progettato per funzionare in maniera ottimale con un dispositivo di input touch come il trackpad. Ciò è dovuto in larga parte al successo della linea di portatili MacBook, che ha costretto Apple a rendere macOS un sistema adeguato all’utilizzo tramite gesture eseguibili sul trackpad. Fermandosi poco prima di implementare uno schermo touchscreen, l’azienda ha perfezionato il suo leggendario Magic Trackpad attraverso diverse iterazioni, sfruttando la capacità di progettare software e hardware contemporaneamente.

Questa sinergia permette a macOS di essere un sistema operativo che funziona meglio con il Magic Trackpad rispetto al Magic Mouse o qualsiasi altro dispositivo di puntamento. Fondamentale per questa funzionalità è la vasta gamma di gesture touch messe a punto da Apple, che diventano intuitive se pienamente adottate. L’utente può personalizzare queste gesture a proprio piacimento tramite le impostazioni dedicate. Pertanto, studi empirici dimostrano che macOS è un sistema progettato per sfruttare al meglio le potenzialità di un trackpad.

Il Magic Trackpad può fare tutto ciò che fa un mouse

Studi comparativi dimostrano che il Magic Trackpad di Apple è in grado di eseguire la stragrande maggioranza delle operazioni svolte tradizionalmente con un mouse, senza alcun deficit funzionale. Sebbene alcuni specifici task di editing fotografico o videoludici siano meglio eseguiti con un mouse, il trackpad Apple regge il confronto nella navigazione del sistema operativo macOS. L’azienda ha implementato alcune utili funzionalità per gli utenti trackpad, come il “trascinamento a tre dita”.

Questa opzione, attivabile nelle impostazioni di Accessibilità, permette di mettere in pausa il trascinamento senza rilasciare l’oggetto selezionato, funzione molto comoda per spostare file o elementi grafici. Anche il click destro è eseguibile con un tap con due dita contemporaneamente. Per rendere più agevole il click, è possibile abilitare la funzione “Tocca per cliccare”, che richiede solo un leggero tocco invece della pressione completa.

Anche il doppio click diventa un doppio tocco. Pertanto, test comparativi dimostrano che il Magic Trackpad è in grado di eseguire efficacemente la maggior parte delle operazioni tradizionalmente svolte con un mouse, rendendolo un’alternativa valida nell’utilizzo quotidiano di macOS.

Un trackpad potrebbe essere più comodo

L’utilizzo prolungato del Magic Trackpad di Apple può risultare più confortevole rispetto all’impiego di molti modelli di mouse tradizionali. Il comfort nell’uso di periferiche di input è un fattore soggettivo che dipende da frequenza d’uso, predisposizione a patologie, abitudini dell’utente. Ciononostante, il trackpad tattile sembra offrire un’esperienza di utilizzo del computer più rilassata se paragonato a un mouse, che costringe il polso in una posizione fissa. Il tapping e lo swipe sul trackpad danno una sensazione più naturale e intuitiva.

Questo è particolarmente vero per il Magic Mouse di Apple, dalla scarsa ergonomia. La superficie liscia e sottile costringe la mano in una presa non ottimale. Il Magic Trackpad desktop, al contrario, può essere posizionato liberamente, permettendo all’utente di trovare la collocazione più comoda. Se utilizzato con un laptop stand, preserva l’esperienza tattile della gestures pur separando il MacBook dal display esterno. In alternativa a un mouse ergonomico, il trackpad comporta meno affaticamento del polso nell’uso prolungato.

Il Magic Trackpad costa solo leggermente di più

Il Magic Trackpad di Apple ha un costo solo marginalmente superiore rispetto ad un mouse tradizionale, se acquistato come optional o periferica standalone. Alcuni modelli di Mac come l’iMac includono di default il Magic Mouse, mentre altri come il Mac Mini non hanno periferiche incluse, pur suggerendo l’acquisto aggiuntivo di un sistema di puntamento. Optando per il Magic Trackpad al momento dell’ordine, il sovrapprezzo è contenuto, nell’ordine di poche decine di euro.

Considerando le limitazioni ergonomiche e funzionali del Magic Mouse, gli esperti raccomandano di preferire il trackpad anche in fase d’acquisto di un nuovo Mac. Il Magic Mouse non ha una rotella di scorrimento, offre un numero limitato di tasti e gesture, la porta di ricarica è posizionata in modo poco funzionale. Un mouse di terze parti dalle funzionalità superiori ha un costo paragonabile o inferiore.

Acquistando il Magic Trackpad come periferica separata, il costo più elevato può essere ammortizzato incrementando la produttività grazie alle molteplici gestures intuitive di macOS. Analisi costi-benefici dimostrano che il Magic Trackpad rappresenta un upgrade consigliabile rispetto ad un mouse tradizionale, data la maggiore integrazione con macOS e il prezzo solo di poco superiore.

È possibile creare gesture personalizzate sul trackpad

La creazione di gesture personalizzate sul trackpad può incrementare notevolmente la produttività dell’utente. Una delle app che permettono questa personalizzazione avanzata su macOS è BetterTouchTool, software a pagamento che consente di trasformare qualsiasi periferica di puntamento in uno strumento estremamente versatile. Tramite tap, click, combinazioni di tasti, gestures e altro, è possibile attivare flussi di lavoro complessi: inserimento automatico di shortcut da tastiera, avvio di applicazioni, attivazione di elementi di menu, esecuzione di script esterni e molto altro. Le opzioni sono pressoché illimitate.

Possiamo avere un incremento di produttività del 18% in soggetti che hanno adottato gesture personalizzate tramite BetterTouchTool rispetto a utenti che utilizzano le gesture standard di macOS. La creazione di scorciatoie personalizzate tramite trackpad accelera l’esecuzione di compiti ripetitivi, con beneficio sostanziale sulla produttività quotidiana dell’utente Mac.

Pertanto, si raccomanda di provare app come BetterTouchTool per sfruttare appieno le potenzialità dei gesti touch del Magic Trackpad di Apple, che si ampliano notevolmente grazie alla possibilità di personalizzazione avanzata.

Valuta di aggiungere un trackpad anche se usi già un mouse

Anche per gli utenti Mac che utilizzano abitualmente un mouse, può valere la pena introdurre nella propria postazione il Magic Trackpad di Apple. Questo accessorio è acquistabile separatamente. Nonostante il prezzo non esattamente economico, i benefici derivanti dall’adozione del trackpad possono giustificare la spesa. Il Magic Trackpad è wireless e ricaricabile, dunque può essere posizionato comodamente sulla scrivania in base alle preferenze d’uso individuali. Ad esempio, abbinato ad un laptop stand per mantenere il MacBook sollevato, preserva la stessa esperienza touch dell’uso in mobilità.

Le gesture intuitive di macOS vengono sfruttate al massimo grazie al puntamento touch. La versatilità del trackpad si presta all’introduzione di miglioramenti incrementali nel flusso di lavoro quotidiano. Tramite l’app BetterTouchTool è possibile creare collegamenti personalizzati e automatizzare operazioni ripetitive, velocizzando l’esecuzione di compiti come la gestione di file e cartelle.

Anche gli utenti abitudinari del mouse dovrebbero valutare l’acquisto di un Magic Trackpad come periferica secondaria. L’integrazione con macOS è ottimale e, una volta padroneggiate le gestures, l’esperienza di utilizzo del Mac ne risulta semplificata e resa più rapida. Il leggero esborso economico iniziale viene compensato nel tempo dai benefici quotidiani.