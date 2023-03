Trucchi per PS5: sfrutta al massimo le potenzialità della tua console

Sei riuscito finalmente a mettere le mani sulla nuova console Sony e vuoi scoprirne ogni segreto? In questa guida ti illustreremo tutti i trucchi per PS5 pensati per sfruttare al meglio tutte le potenzialità della console e del suo innovativo controller. Fin dalla sua uscita, PlayStation 5 si è presentata come una piattaforma di gioco moderna e innovativa, in grado di offrire agli appassionati di videogiochi tantissimi segreti e funzionalità interessanti. In quest’articolo ci butteremo a capofitto nel mare infinito di feature particolari offerte da PS5: in questo modo potrai finalmente dire di sapere tutto sulla tua nuova console e potrai cominciare a sfruttare tantissime funzionalità di cui non eri a conoscenza. Dall’impostazione automatica della difficoltà nei giochi allo sfruttamento delle schede attività, la nostra guida ai migliori suggerimenti e trucchi per PS5 ti aiuterà a sfruttare appieno le potenzialità della tua nuova console. Cominciamo subito!

I migliori trucchi per PS5

Partiamo subito per il nostro viaggio alla scoperta dei migliori trucchi per PS5. Di quanti di questi eri già a conoscenza?

Usa sempre il piedistallo

Chi ha già acquistato la console, saprà bene che all’interno della confezione di entrambi i modelli è possibile trovare un comodo piedistallo. Il nostro consiglio è quello di non sottovalutare l’importanza del supporto fornito insieme a PS5, poiché può aiutare a mantenere la console sempre stabile e a evitare che cada. Che tu voglia posizionare la console in verticale o in orizzontale poco importa: il cavalletto ti aiuterà a mantenerla nella posizione ideale per evitare che PS5 si surriscaldi o che le piastre a conchiglia siano sottoposte a troppa pressione.

I segreti di DualSense

Tra i migliori trucchi per PS5 spiccano le tantissime e fantastiche funzionalità di DualSense, il nuovo controller Sony. Si tratta di uno strumento davvero notevole e in grado di offrire agli utenti una lunga lista di funzionalità per niente scontate. Abbiamo anche già visto come aggiornare il gamepad PS5 e procedere quando DualSense non si connette alla console.

Una volta imparate tutte le feature del controller potrai anche accedere al menu Impostazioni > Accessori> Controller e impostare a piacimento il volume dell’altoparlante interno, l’intensità della vibrazione e altro ancora.

Disattiva il microfono (permanentemente)

Un altro dei trucchi per PS5 che potresti non conoscere riguarda ancora una volta DualSense. Infatti, il controller è dotato da un microfono integrato, in grado di offrire una qualità audio media e perfetto per comunicare velocemente con gli altri giocatori durante il gioco online. Nonostante si tratti di una feature molto utile con alcuni giochi, durante le sessioni di gaming in single-player non ne avrai decisamente bisogno. Inoltre, utilizzare questa funzionalità potrebbe anche ridurre l’intensità del feedback tattile e dei trigger adattivi del gamepad. Il microfono è sempre attivo di default, e per disattivarlo temporaneamente (fino alla prossima accensione), potrai premere il tasto posizionato sotto al pulsante PlayStation. Tuttavia, se non hai bisogno di utilizzare spesso questa feature potrai disattivarla permanentemente e tornare a godere appieno di tutte le novità di DualSense.

Dalla schermata principale, accedi a Impostazioni > Suono > Microfono per visualizzare le impostazioni del microfono. Non è possibile modificare il dispositivo di input predefinito a meno che non sia collegato un altro microfono. Invece, puoi selezionare l’opzione Muto per disattivare il microfono in modo permanente.

Il tasto PS offre tante nuove funzionalità

Tra i tanti trucchi per PS5 che andremo a esplorare in questa guida, spicca nuovamente il tasto PS, che su DualSense offre qualche funzionalità in più rispetto alla vecchia cara PS4. Sulla console della generazione precedente, una singola pressione del pulsante ci riportava alla schermata principale, mentre una pressione prolungata faceva apparire un menu da cui era possibile selezionare diverse opzioni. Le cose sono cambiate con l’avvento di DualSense: ora, con una singola pressione potremo visualizzare il centro di controllo della console, dove potremo dare un’occhiata al nostro profilo, impostare la modalità riposo e tanto altro ancora. La pressione prolungata ci porterà invece alla schermata iniziale. Ciò che molti utenti non sanno, è che premendo due volte il tasto PS ci si apriranno due diversi tipi di menu: se non abbiamo nessun gioco in esecuzione, la doppia pressione ci porterà alla scheda Esplora. Se invece abbiamo un gioco aperto che supporta le carte attività, potremo usarle per accedere velocemente a una determinata area del gioco.

Puoi impostare automaticamente difficoltà, grafica e altri parametri

Ecco un altro dei migliori trucchi per PS5 che può tornare molto utile sia a chi ama godersi i giochi con tutta la calma e la tranquillità del mondo, sia agli amanti delle sfide. Sempre più sviluppatori stanno iniziando a includere più difficoltà, grafica e opzioni di accessibilità nei giochi per console. Invece di configurare ciascuna di queste impostazioni ogni volta che carichi un nuovo gioco, puoi impostare automaticamente le tue preferenze utilizzando i preset di gioco.

Basterà accedere al menu Impostazioni > Dati salvati e Impostazioni di gioco/app > Impostazioni di gioco e scegliere se utilizzare la risoluzione o la modalità prestazioni per i giochi che supportano entrambi. Potrai anche impostare la difficoltà predefinita, che verrà applicata automaticamente a tutti i giochi. Se mi metterti alla prova, imposta la difficoltà su Difficile e ogni gioco diventerà una vera sfida. Inoltre, potrai impostare il movimento della telecamera invertito sull’asse X e/o Y sia per i giochi in prima persona che in terza persona, o impostare la lingua di gioco predefinita e se desideri o meno i sottotitoli.

Risparmia spazio disattivando i video dei trofei

Forse non lo sai, ma a differenza di PS4, PlayStation 5 salva automaticamente un video di 15 secondi ogni volta che ottieni un trofeo. Per quanto possa trattarsi di una feature utile e carina, quest’impostazione finisce per occupare spazio inutilmente sul disco interno. Abbiamo già visto tutti i motivi per cui potresti aver bisogno di più spazio su PS5, e un ottimo modo per risolvere questo problema è acquistare un secondo SSD per la console. Tuttavia, nell’attesa dell’acquisto di un dispositivo di questo genere, puoi usare altri metodi per risparmiare lo spazio prezioso che hai a disposizione. Uno di questi, è proprio disattivare la cattura automatica dei video-trofei. Per farlo, accedi a Impostazioni > Acquisizioni e trasmissioni > Trofei. Qui, deseleziona Salva video trofeo. Se iinvece non ti dispiace occupare un po’ di spazio in più e ami tener conto delle tue vittorie, puoi lasciare selezionata l’impostazione e persino estenderne la durata utilizzando l’impostazione Durata video trofeo.

Visualizza le ore di gioco e altre statistiche

Un altro dei più utili trucchi per PS5 riguarda le statistiche di gioco più importanti. La nuova console di Sony consente infatti di visualizzare il tempo di gioco complessivo di ogni singolo gioco presente nella libreria. Basterà selezionare il tuo profilo nella schermata iniziale, e selezionare la scheda Giochi. Qui potrai dare un’occhiata al tuo tempo di gioco totale, e ai parametri che indicano l’ultima volta che hai giocato a una partita e i tuoi progressi nei trofei. Anche se si tratta di feature nuove e introdotte con l’arrivo di PS5, potrai comunque verificare le tue ore di gioco anche dei titoli PS4.

Puoi rimuovere i frontalini per pulire DualSense

La tua PS5 è molto impolverata e vuoi pulirla a fondo? Forse non lo sai, ma puoi rimuovere facilmente i frontalini della console per accedere al collettore di polvere e alla ventola interna. Ti consigliamo di pulire frequentemente la tua PS5 con aria compressa, possibilmente una volta ogni pochi mesi o una volta al mese se ti trovi in un ambiente particolarmente polveroso. Rimuovere il frontalino superiore, quello con il logo PlayStation, è molto facile: posiziona le mani sull’angolo del logo PlayStation e sull’angolo opposto. Quindi, solleva delicatamente entrambe le estremità. Scorri verso il basso, verso la parte inferiore della console, per rimuovere il frontalino.

Usa le carte attività per accedere rapidamente ai giochi

Ad oggi, PS5 offre alcuna funzionalità simile alla comodissima Quick Resume di Xbox. Anche con l’SSD incredibilmente veloce implementato nella console, selezionare Gioca sotto il tuo titolo del momento non è il modo più veloce per iniziare una partita. Per velocizzare un po’ il processo di avvio, puoi utilizzare le carte attività. Infatti, sfruttando questa feature potrai avviare il gioco velocemente e accedere direttamente all’area o alla sfida rappresentata sulla carta stessa.

Ci sono diversi modi per trovare le schede attività, ma il più semplice è selezionare il gioco a cui vuoi giocare nella schermata principale, scorrere verso il basso e selezionare la carta attività che preferisci. L’avvio dei tuoi giochi in questo modo salterà qualsiasi schermata iniziale e menu e caricherà direttamente il gioco.

Dì addio agli spoiler

Gli spoiler sono fastidiosi, e fortunatamente PS5 ci offre un modo per evitarli del tutto! Innanzitutto, ogni contenuto che contiene spoiler mostrerà, per impostazione predefinita, un tag “spoiler” per i giochi PS5. Inoltre, potrai proteggerti ulteriormente impostando gli spoiler in base ai tuoi progressi in un gioco. Per trovare l’impostazione, accedi al menu Impostazioni > Dati salvati e Impostazioni gioco/app > Avvisi spoiler. Assicurati che l’impostazione Avvisa sugli spoiler del gioco sia selezionata, quindi seleziona la modalità spoiler. Per impostazione predefinita, la console sarà impostata su Solo spoiler identificati dagli sviluppatori di giochi, che consigliamo di cambiare in Tutto ciò che non hai ancora visto.

Puoi trasferire i dati della tua PS4 sulla tua PS5

Ecco un altro dei migliori trucchi per PS5. Sapevi che puoi giocare ai vecchi giochi PS4 sulla tua nuova console? Per farlo, dovrai necessariamente trasferire tutti i tuoi dati dalla tua PS4 alla tua PS5. Basterà accedere nuovamente al menu Impostazioni > Sistema > Software di sistema > Trasferimento dati. Potrai anche decidere di collegare le tue console utilizzando un cavo Ethernet per un trasferimento più rapido che non dipende dalla velocità della connessione Internet. Forse non lo sai, ma puoi anche utilizzare il tuo controller DualShock su PS5!

Puoi aggiornare alcuni dei tuoi giochi PS4

Come la PS4 Pro, la PS5 è caratterizzata dalla modalità Boost per i giochi PS4, pensata per offrire ai giochi della vecchia generazione un tocco in più nel reparto visivo, oltre a fornire frame rate più elevati e tempi di caricamento più rapidi. A differenza di PS4 Pro, su PS5 la modalità Boost è abilitata per impostazione predefinita. Sebbene non sia necessario modificare nessuna impostazione per utilizzare la modalità Boost, dovrai aggiornare i tuoi giochi manualmente, soprattutto se li hai trasferiti direttamente dalla tua PS4. Se invece vuoi che la tua PS5 gestisca automaticamente questo processo, accedi al menu Impostazioni > Dati salvati e Impostazioni gioco/app > Aggiornamenti automatici.

Disattiva HDCP per utilizzare una scheda di acquisizione

Ecco un altro dei trucchi per PS5. Proprio come la console di vecchia generazione PS4, anche la nuova è caratterizzata da alcune impostazioni predefinite di protezione del contenuto digitale a larghezza di banda elevata. HDCP è una funzione HDMI che protegge i contenuti protetti da copyright dalla distribuzione tramite un dispositivo di acquisizione esterno. Fondamentalmente, garantisce che qualunque contenuto venga visualizzato sul tuo schermo venga visualizzato esclusivamente sul tuo schermo e da nessun’altra parte. Sebbene possa sembrare una funzionalità utile, quando è attivata non sarai in grado di connettere una scheda di acquisizione alla tua PS5, né di trasmettere in streaming le tue sessioni di gaming. Fortunatamente, se sei uno streamer, puoi disattivare HDCP accedendo al menu Impostazioni > Sistema > HDMI e deselezionando l’opzione Abilita HDCP.

Puoi personalizzare le funzionalità di risparmio energetico

Tra i trucchi per PS5 più utili, spicca sicuramente la modalità risparmio energetico. Infatti, ci sono tante opzioni tra cui puoi scegliere per far sì che la console si comporti esattamente come vuoi, anche durante i momenti di “riposo”. Puoi dare un’occhiata a tutte le opzioni a tua disposizione accedendo a Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico. Qui potrai decidere dopo quanti minuti o ore PS5 deve entrare in modalità di riposo e fare lo stesso per DualSense. Qui potrai anche impostare alcune opzioni molto utili: per esempio, puoi decidere per quanto tempo la console fornirà energia alle porte USB durante la modalità riposo, oppure per quanto tempo rimarrà connessa a Internet.

Puoi personalizzare le notifiche

PS5 ti consente anche di impostare e personalizzare le notifiche a tuo piacimento. Per farlo, accedi a Impostazioni > Notifiche. Qui, puoi disattivare completamente le notifiche, modificare la durata della visualizzazione sullo schermo e altro ancora. Tra i migliori trucchi per PS5, c’è anche una personalizzazione molto profonda degli avvisi che ricevi: per esempio, puoi modificare le impostazioni in base al tipo di notifica. Potrai infatti decidere di ricevere sempre le notifiche sui trofei e disattivare completamente le notifiche di accesso degli amici.

Se non vuoi disattivare alcuna notifica in modo permanente ma desideri comunque ritagliarti dei momenti di gameplay senza alcun disturbo, premendo il tasto PS potrai attivare la modalità Non disturbare. in questo modo disattiverai tutte le notifiche e gli avvisi fino a quando non deciderai di riattivarle, oppure fino a quando non spegnerai la console.

Il centro di controllo può essere personalizzato a piacimento

Il modo più rapido per visualizzare il centro di controllo della tua console è premere il pulsante PlayStation sul controller. Quando viene visualizzata la schermata del centro di controllo, hai la possibilità di personalizzare un po’ ciò che ti trovi davanti. Per farlo, premi il tasto PS e accedi al menu di personalizzazione. Qui potrai decidere se aggiungere o rimuovere funzionalità specifiche dal tuo centro di controllo. In questo modo potrai scegliere quali opzioni avere sempre sotto gli occhi. Ad esempio, se aggiungi il menu di accessibilità alla schermata iniziale, sarai in grado di regolare le correzioni del colore, attivare la modalità ad alto contrasto e tanto altro molto più rapidamente, anche durante le partite.

Imposta il tuo stato su offline

Se in precedenza possedevi una PS4, potresti già avere familiarità con questa funzione. Puoi infatti impostare il tuo stato su offline in modo da non essere disturbato da altri giocatori. Per farlo, premi il tasto PS e seleziona Offline.