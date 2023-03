Come aggiornare DualSense su PS5 o PC

Ti chiedi sempre come si faccia ad aggiornare DualSense? Eccoti una guida dettagliata per aggiornare il controller sia su PS5 che su PC. Con un incredibile feedback tattile, trigger adattivi dinamici e controlli di movimento intuitivi, il gamepad wireless DualSense di Sony ideato appositamente per PlayStation 5 è davvero un hardware straordinario, nonché un vero passo avanti rispetto alle versioni delle vecchie generazioni. A distanza di tre anni dalla sua uscita, sono ancora tanti i segreti di DualSense a far battere i cuori degli appassionati di videogiochi. Trattandosi di un hardware così complesso e tecnologicamente avanzato, il gamepad di Sony ha ovviamente bisogno di essere aggiornato di tanto in tanto.

Gli aggiornamenti rilasciati dal gigante di Tokyo hanno ovviamente lo scopo di migliorare la stabilità e le prestazioni del gamepad, risolvendo anche eventuali problemi. Infatti, può capitare che DualSense non si connetta a PS5 o che ci sia bisogno di resettare il controller per ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica. Gli aggiornamenti servono proprio a prevenire questi problemi e a tenere il gamepad sempre aggiornato alla versione più recente. Vediamo quindi come aggiornare DualSense su PS5 o su PC.

Come aggiornare DualSense su PS5

Il modo più conveniente per aggiornare DualSense è su PlayStation 5. Per impostazione predefinita, la tua PS5 ti avviserà con una notifica ogni volta che sarà disponibile un nuovo aggiornamento di firmware, che comparirà sullo schermo al momento dell’accensione o dopo aver avviato una PS5 che era in modalità riposo. Ecco come procedere:

Collega DualSense a una porta USB di PS5 utilizzando il cavo da USB C in dotazione (in alternativa puoi utilizzare un USB C di qualità che sia abilitato al trasferimento dati)

utilizzando il cavo da USB C in dotazione (in alternativa puoi utilizzare un USB C di qualità che sia abilitato al trasferimento dati) Premi il pulsante PS del gamepad

del gamepad Seleziona Aggiorna ora

Ricorda di non scollegare DualSense durante il processo, altrimenti l’aggiornamento potrebbe non andare a buon fine e addirittura danneggiare il controller.

Puoi anche decidere di controllare autonomamente la presenza di nuovi aggiornamenti di DualSense accedendo PlayStation e accedendo al menu delle impostazioni. Per portare a termine quest’operazione dovrai necessariamente avere una buona connessione Internet attiva. Ecco come procedere:

Seleziona Impostazioni > Accessori > Controller > Software del dispositivo controller wireless

Nel caso sia disponibile un nuovo aggiornamento, collega DualSense a PS5 e seleziona Aggiorna ora

Se utilizzi più controller, collega il gamepad che desideri aggiornare prima di cercare gli aggiornamenti.

Come aggiornare DualSense su PC

Se utilizzi un controller wireless DualSense con Windows per giocare su PC o in modalità Remote Play, puoi aggiornare il suo firmware con l'utility Firmware updater for DualSense wireless controller di Sony. Puoi optare per questo metodo per aggiornare Dualsense nel caso in cui gli aggiornamenti del controller non vadano a buon fine su PS5. Ecco come fare:

Scarica Aggiornamento firmware per controller wireless DualSense dal sito Web ufficiale di PlayStation

dal sito Web ufficiale di PlayStation Esegui il file FWupdaterInstaller scaricato

scaricato Scegli una lingua e segui le istruzioni riportate sullo schermo per installare l'aggiornamento del firmware DualSense sul tuo PC

Apri l'utility Aggiornamento firmware per controller wireless DualSense e collega il controller PS5 a PC tramite USB

e collega il controller PS5 a PC tramite USB Seleziona Aggiorna ora per aggiornare DualSense

Ricorda di non scollegare il cavo fino al termine dell'aggiornamento.