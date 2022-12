8 cose che non forse sai sul DualSense di PS5

PS5 è l’ultima console di casa Sony che da due anni a questa parte sta regalando agli appassionati di gaming una vasta gamma di giochi ed esclusive. Uno degli aspetti più tecnologici e apprezzati di PS5 è proprio il suo controller DualSense, caratterizzato da un design tutto nuovo e da una lunga serie di funzionalità interessanti, come il feedback tattile, i trigger adattivi e il microfono integrato. Oltre a tutto ciò, DualSense offre alcune funzionalità aggiuntive che non tutti gli appassionati di videogiochi conoscono. Andiamo allora a vedere 8 cose che forse non sai sul DualSense di PS5.

1. Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Sebbene l’eventualità di un malfunzionamento del controller sia rara, spesso potrebbe esserci bisogno di effettuare un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per esempio, potresti riscontrare dei problemi a connettere DualSense a PS5 tramite Bluetooth, o alcuni pulsanti potrebbero non funzionare correttamente. Cosa fare quindi in questi casi? Ti basterà effettuare un veloce ripristino tenendo premuto il pulsante di reset e il gioco sarà fatto. Il pulsante in questione è un piccolo foro posizionato sul retro del dispositivo e potrai premerlo facilmente con una spilla da balia o una graffetta.

2. Modificare i frontalini rimovibili

Se non ti piace l'aspetto del tuo controller DualSense o desideri aggiungere un tocco personale al design, sarai felice di sapere che il nuovissimo controller di Sony è altamente personalizzabile. Tra le otto cose che forse non sai sul DualSense, probabilmente c’è il fatto che puoi sostituire i frontalini neri con modelli colorati o dalle forme stravaganti. Basterà una semplice ricerca su Internet per trovare una grande varietà di prodotti simpatici e in grado di donare al controller un aspetto molto più vivace o in linea col tuo stile personale.

3. Metti il controller in pairing mode

Sicuramente saprai che il tuo controller DualSense utilizza il Bluetooth per connettersi alla PS5, ma l’accoppiamento con la console avviene quasi sempre tramite cavo USB. Ovviamente esiste un modo per accoppiare il controller alla PS5 o ad altri dispositivi compatibili anche senza utilizzare il cavo. Per farlo ti basterà tenere premuti contemporaneamente i pulsanti PlayStation e Crea finché la luce del controller non inizia a lampeggiare. Il controller entrerà quindi in pairing mode e potrai connetterlo alla console o a un altro dispositivo a tua scelta.

4. Puoi impostare i pulsanti personalizzati

Andiamo avanti con le cose che forse non sai su DualSense: il controller di PS5 consente di personalizzare i pulsanti a piacimento. Questa funzionalità è stata implementata per dare ai giocatori la possibilità di adattare il controller al proprio stile di gioco o a giochi specifici, e può tornare molto utile con tantissimi tipi di titoli.

Per cambiare le impostazioni dei tasti ti basterà accedere al menu Impostazioni e selezionare Accessibilità > Controller > Assegnazioni pulsanti personalizzate > Abilita assegnazioni pulsanti personalizzate. Dallo stesso menu, cliccando su Personalizza, potrai assegnare il comando che desideri a ogni tasto, scambiare le levette analogiche e tanto altro.

Ovviamente potrai anche ripristinare le impostazioni predefinite selezionando dallo stesso menu l’opzione Ripristina nel menu Assegnazioni pulsanti personalizzate.

5. Puoi utilizzarlo per disattivare l’audio del sistema

Il tuo controller DualSense è dotato di un microfono integrato pensato per gli appassionati di giochi online, che possono utilizzare la chat vocale per comunicare con altri giocatori o per inviare comandi alla console. Ecco un’altra delle cose che non sai sul DualSense di PS5: oltre a poter ovviamente mutare il microfono tramite il pulsante mute, potrai anche utilizzarlo per togliere l’audio all’intero sistema. Infatti, se per qualche motivo dovessi aver bisogno di giocare in silenzio, ti basterà semplicemente tenere premuto il pulsante Mute per disattivare l’audio della PS5.

6. Puoi spegnere il controller dal tasto PS

Tra le cose che forse non sai di DualSense, c’è un’altra interessante funzionalità del controller. Oltre a poter spegnere il controller tramite la pagina di impostazioni della console, potrai anche spegnerlo senza il minimo sforzo e senza nemmeno passare dal menu. Si tratta di un procedimento molto semplice: ti basterà infatti tenere premuto il pulsante pS per circa dieci secondi e il gioco sarà fatto. La stessa funzione può tornare molto utile quando si utilizza il controller su PC o sullo smartphone.

7. DualSense e la sua texture “invisibile”

La texture "segreta" di DualSense

Ecco una delle cose che forse non sai sul DualSense di PS5. Molti giocatori, una volta ricevuta la nuova console, non si sono soffermati a osservare l’incredibile livello di dettaglio con cui è stato realizzato il controller di PS5, perdendosi un particolare molto interessante. Guardando da vicino infatti, è possibile notare che la superficie di DualSense non è perfettamente liscia, bensì caratterizzata da tanti piccoli simbolini con triangoli, quadrati, x e cerchi. Oltre a rappresentare un dettaglio graficamente appagante, la texture speciale di DualSense è pensata per donare una presa migliore al dispositivo, per evitare che scivoli tra le mani e che risulti scomodo.

8. DualSense ha una batteria più grande rispetto al suo predecessore

Eccoci arrivati alla fine della lista delle cose che forse non sai sul DualSense di PS5. Sarai felice di sapere che il nuovo controller di Sony è caratterizzato da una batteria decisamente più grande rispetto a quella del suo predecessore DualShock. La batteria di dimensioni aumentate è molto utile per soddisfare tutte le nuove funzionalità avanzate, come per esempio i trigger adattivi e il feedback tattile.