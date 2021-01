Come collegare un controller DualSense PS5 al tuo PC

Non abbiamo nessun dubbio: il controller DualSense di PlayStation 5 è davvero innovativo e rivoluzionario. Esso rappresenta una vera e propria rivoluzione nel design del mondo dei controller grazie all’inserimento di un feedback tattile avanzato alla nuova console di Sony.

Questa novità è, senza dubbio, un grande passo avanti per i giochi. Pensiamo, ad esempio, ad Astro’s Playroom: l’uso del controller Sense con feedback tattile è in grado davvero di cambiare e rivoluzionare l’esperienza di gioco!

Come accade per la stragrande maggioranza degli altri controller per console, anche DualSense può essere utilizzato per giocare su PC. Ovviamente, se decidi di utilizzare questo controller sul pc, non potrai godere delle sue piene funzionalità come i trigger di resistenza variabile.

Fatta questa importante premessa, scopriamo insieme come collegare il controller PS5 al tuo PC.

Come collegare un controller PS5 al PC: Bluetooth o cavo

Il DualSense ha lo stesso funzionamento sul PC di qualsiasi altro controller: ciò vuol dire che, se lo colleghi al tuo computer, esso si comporterà come un normalissimo controller. Non potrai ovviamente usufruire delle funzionablità specifiche per PS5 che rendono il DualSense così rivoluzionario.

Questo controller è davvero molto semplice da configurare e utilizzare, sia che tu voglia connetterlo al PC usando un cavo USB sia che tu voglia utilizzare la connessione Bluetooth. Nei paragrafi seguenti, ti sveliamo come connetterlo usando queste due modalità.

Utilizzando il cavo USB in dotazione

Il collegamento del controller PS5 a un PC con un cavo USB è molto semplice da effettuare e azzera i ritardi in fase di input: ecco perché dovresti preferirlo! Inoltre, collegando il controller con un cavo USB, non correrai nemmeno il rischio di scaricare la batteria del DualSense mentre stai giocando.

Ti basterà semplicemente collegare il DualSense a un cavo da USB-C a USB-A (come quello fornito insieme alla PS5) e collegare l’altra estremità al PC. Se il tuo PC è dotato di porta USB-C, puoi anche utilizzare un normale cavo USB-C.

Utilizzando la connessione Bluetooth

Se il tuo computer ha il Bluetooth integrato oppure possiedi un adattatore Bluetooth separato, puoi anche connettere il DualSense in modalità wireless.

Farlo è davvero molto semplice: ti basterà tenere premuto il pulsante PS e il pulsante Crea sul DualSense per far partire l’associazione. Poi, sul tuo PC, accedi al menu Bluetooth e altri dispositivi e clicca su Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo. Infine, seleziona l’opzione Bluetooth.

Il controller PS5 sarà visualizzato come controller wireless nel menu, una volta stabilita la connessione. Per le volte successive sarà sufficiente accendere il controller ed attivare semplicemente il Bluetooth sul PC per avere una connessione automatica.

Come utilizzare un controller PS5 su PC con Steam

Prima di spiegarti come utilizzare un controller PS5 su PC con Steam, è molto importante che tu sappia che non tutti i giochi saranno in grado di riconoscerlo in modo nativo.

La buona notizia è che Valve ha aggiunto il supporto DualSense per Steam quasi in contemporanea con il rilascio della PS5 e continua ad aggiungere regolarmente nuove funzionalità.

Potrai riprodurre su Steam qualsiasi gioco e godere anche di tutte le funzionalità di DualSense fra cui i controlli di movimento e la barra luminosa. Purtroppo, i trigger adattivi non sono ancora funzionanti.

In ogni caso, se sei sfortunato e Steam non riesce a riconoscere automaticamente il tuo controller oppure se vuoi semplicemente modificarne le impostazioni manualmente, puoi comunque configurare il controller in autonomia.

Per configurare il tuo DualSense con Steam, accedi a Steam con il controller collegato, vai a Impostazioni e clicca sul menu Controller. Apri Impostazioni generali del controller e trova il tuo controller PS5. Dovresti trovarlo elencato come Sony Interactive Entertainment Wireless Controller. Da questo menu, puoi configurare ogni singolo pulsante, proprio come con qualsiasi altro controller.

Utilizzare il controller con titoli non Steam

Il tuo controller PS5 non funziona con un gioco installato sul tuo PC non presente in Steam? Abbiamo una soluzione da proporti. Accedi a Steam, clicca su Giochi nella barra degli strumenti, quindi Aggiungi un gioco non Steam alla tua libreria. Da questo menu puoi aggiungere a Steam qualsiasi gioco installato sul tuo PC e iniziare a goderti tutti i vantaggi del supporto DualSense di Steam.