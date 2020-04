Sony annuncia DualSense, il nuovo controller per la PlayStation 5

Sony non ha ancora mostrato come sarà la PlayStation 5, ma ha appena svelato il controller per la sua console di prossima generazione. Si tratta di DualSense, un controller tra i più interessanti a livello di design in tutta la storia delle console PlayStation.

Anche il nuovo controller ha alcuni grandi cambiamenti all’interno, a cominciare dal feedback aptico precedentemente annunciato (che sostituisce la vecchia tecnologia rombo presente nei controller precedenti) e i nuovi “trigger adattivi” che possono regolare la resistenza dei trigger per diversi effetti di gioco.

Nel nuovo controller DualSense troviamo anche un microfono integrato, una novità per i controller Sony, insieme a una porta USB-C (attesa da tempo). Come prevedibile, il controller DualSense presenta anche la nuova combinazione di colori a due tonalità (simile nello stile alla PSVR) e un design revisionato che dà una forma più arrotondata alle impugnature e ai pulsanti frontali.

Il pulsante di condivisione è stato anche rinominato in un nuovo pulsante “crea”, che offrirà “nuovi modi per i giocatori di creare contenuti di gioco epici da condividere con il mondo”. Sony promette inoltre che in prossimità del lancio ufficiale della PlayStation 5 verranno forniti ulteriori dettagli anche sul controller, compreso il prezzo.

Alcuni pulsanti sul DualSense sembrano interessati da alcune lievi modifiche rispetto al vecchio DualShock 4: il pulsante PlayStation, ad esempio, ora è ritagliato nella forma reale del logo PS, mentre i “triggeers” sono caratterizzati da un design più inclinato rispetto ai controller Sony precedenti.

Altre caratteristiche di DualShock 4 sono state confermate sul DualSense, come ad esempio il touchpad montato al centro e la barra luminosa (sebbene la barra sia stata spostata dalla parte superiore / posteriore del controller ai lati sinistro e destro del touchpad). Sony resta anche fedele al layout simmetrico del controller, con il D-pad e i pulsanti frontali posizionati nella parte superiore del controller e le levette analogiche corrispondenti nella parte inferiore.

Fonte The Verge