Come resettare il controller DualSense PS5 se ti crea problemi

Quando un controller DualSense PS5 presenta dei problemi, questi possono essere di natura fisica o software.

Nel primo caso, quasi sicuramente dovrai ricorrere alla sostituzione della periferica. Se sei fortunato e la problematica è software, hai diverse possibilità per risolvere la situazione. In questo contesto rientra un potenziale soft reset o un hard reset (per i casi più gravi).

Di base, reimpostare un controller e riportarlo alle impostazioni di fabbrica è un ottimo modo per risolvere dei malfunzionamenti. In questa breve guida affronteremo questo tipo di intervento sotto tutti i punti di vista.

Come fare un soft reset del controller PS5 DualSense

Cosa significa effettuare un soft reset sul controller di PlayStation 5? Semplice: spegnere e accendere la periferica.

Questo tipo di soluzione è ideale se il controller è lento nelle risposte agli input, non risponde o presenta fenomeni anomali come il drifting. o se hai difficoltà a sincronizzare il dispositivo.

Per compiere questa azione, premi il pulsante PS per accedere al centro controller della console. Seleziona l'icona del controller nel menu del centro di controllo e seleziona DualSense Wireless Controller. A questo punto vai su Spegni per mettere a riposo la periferica. Attendi 10-15 secondi e premi il tasto PS per accendere il controller.

In alternativa, vai su Impostazioni - Accessori - Generali - Disattiva accessori e seleziona il controller che desideri disattivare. Un altro modo per disattivare il DualSense è tenere premuto il pulsante PS5 per almeno 10 secondi.

Se, dopo questa procedura, il dispositivo presenta ancora i precedenti problemi, è bene passare all’hard reset.

Come effettuare l’hard reset del controller PlayStation 5

L’hard reset è, come facilmente avrai intuito, un’operazione un po’ più drastica.

Se soffri di:

Disconnessioni frequenti ;

; Difficoltà a livello di accoppiamento e connessione con la console;

con la console; Durata della batteria improvvisamente molto bassa ;

; Componenti malfunzionanti (luce LED, pulsanti o altoparlanti).

Per eseguire un hard reset sulla periferica, devi prima spegnere la tua console. Tieni premuto il pulsante di accensione della PlayStation 5 finché non senti i due segnali sonori che ti indicano lo spegnimento. Attendi 10 secondi affinché la console si spenga del tutto prima di agire.

C'è un pulsante di ripristino fisico sul retro di tutti i controller wireless DualSense. Il pulsante non è visibile perché si trova all'interno di un piccolo foro sul retro del controller, accanto al logo SONY.

In questo senso, devi intervenire spingendo al suo interno con uno spillo, uno strumento di espulsione della SIM, una graffetta raddrizzata o qualsiasi piccolo strumento nel foro. Mantieni dunque la pressione per 3-5 secondi.

Dovresti sentire un clic quando premi il pulsante nel foro. Una volta passato il suddetto lasso di tempo, il controller è stato resettato: dunque puoi riaccendere la console e testare se i problemi sono spariti.

Alternative e passi successivi per risolvere i problemi

Che le due tipologie di reset siano efficaci nella maggior parte dei casi è fuori da ogni dubbio. Ma cosa puoi fare se, una volta accesa console e controller, il problema si presenta di nuovo? Vediamo quali possono essere le altre opzioni che hai a disposizione.

Associa il controller PS5 DualSense tramite un cavo

Non è detto che un reset, a prescindere da che tipo sia, risulti efficace. Puoi comunque cercare vie alternative per sbloccare la situazione.

Per esempio, puoi collegare il controller alla tua PS5 utilizzando il cavo USB-C incluso e premi il pulsante PS sulla periferica. La PS5 dovrebbe rilevare immediatamente il controller collegato tramite cavo. Prova un cavo USB diverso se la tua console non riconosce il controller.

Nel caso tutto funzioni nella norma con un collegamento cablato, il problema potrebbe essere di natura fisica sulla periferica o direttamente sulla console.

Associa il controller PS5 DualSense in modalità wireless

Puoi associare il controller DualSense in modalità wireless se non disponi di un cavo USB. Avrai bisogno di un controller aggiuntivo già associato alla console per farlo. Dopo aver ripristinato la periferica, accendi la tua PS5 e segui i passaggi seguenti:

Seleziona l' icona a forma di ingranaggio nella schermata principale della PS5;

nella schermata principale della PS5; Vai su Accessori - Generale e seleziona Accessori Bluetooth ;

- e seleziona ; Tieni premuti i pulsanti Crea e PS sul controller che hai appena ripristinato: ciò attiva la modalità di associazione wireless (il controller inizia a lampeggiare con una luce blu );

e sul controller che hai appena ripristinato: ciò attiva la (il controller inizia a lampeggiare con una ); Utilizzare il controller aggiuntivo per selezionare il nuovo controller nella sezione Accessori trovati ;

; Seleziona Sì nel pop-up di conferma per registrare e associare il controller alla tua console.

Aggiorna il controller wireless DualSense

L'aggiornamento del firmware del controller può migliorarne le prestazioni, risolvere problemi di connettività Bluetooth e tanto altro. Puoi aggiornare la periferica dal menu delle impostazioni della tua PS5 o tramite computer.

Per agire dal menu Impostazioni di PS5:

Connetti la tua PS5 a una rete Wi-Fi o Ethernet ;

o ; Vai su Impostazioni - Accessori - Controller (generale) e seleziona Software dispositivo controller wireless.

La tua console scaricherà e installerà l'aggiornamento se è disponibile una nuova versione del firmware per il tuo controller. In caso contrario, riceverai un messaggio simile a L'ultima versione del software del dispositivo controller wireless DualSense è già installata.

Come già accennato, puoi anche agire attraverso il tuo PC. SONY offre agli utenti un'app dedicata per l'aggiornamento dei controller wireless DualSense su PC Windows a 64 bit. Se il controller, per qualunque motivo, non si accoppia alla console puoi dunque aggiornane il firmware dal computer.

Con un PC collegato alla rete puoi procedere in questo modo:

Scarica e installa l' aggiornamento del firmware per l'app del controller wireless DualSense sul tuo PC;

l' per l'app del controller wireless DualSense sul tuo PC; Avvia l'app e collega il controller DualSense alla porta USB del tuo PC utilizzando un cavo USB-C.

L'app dovrebbe aggiornare immediatamente il controller wireless PS5 DualSense senza alcun tipo di problema.

Aggiorna la tua PlayStation 5

Se hai provato soft reset, hard reset e gli altri metodi sopraelencati per non ottenere nessun tipo di risultato, il problema potrebbe essere la console stessa. PS5 e il controller, per loro stessa natura, lavorano in sinergia: dunque, un aggiornamento della console può portare benefici anche a tale periferica.

Per aggiornare la tua PlayStation 5 vai su Impostazioni - Sistema - Software di sistema - Aggiornamento e impostazioni del software di sistema - Aggiorna software di sistema e seleziona Aggiorna tramite Internet.

Non ha funzionato nulla? Il problema è fisico

A questo punto, se niente ha funzionato, hai probabilmente a che fare con una periferica danneggiata fisicamente.Contatta l'assistenza PlayStation o invia il controller al centro assistenza per la riparazione. Se la tua console è ancora in garanzia, SONY potrebbe sostituire il controller se presenta un difetto di fabbrica.

In caso contrario, non ti resta che acquistare una nuova periferica.