Il tuo controller PS5 soffre di drifting? Ecco come risolvere

Già dall’uscita della PlayStation 5, i primi possessori dell’attesa console hanno notato un fastidioso problema del DualSense incluso nella confezione. Come avvenuto in precedenza con il DualShock di PS4 la periferica tende a soffrire del fastidioso drifting.

Se hai problemi di questo tipo, nell’articolo che stai leggendo abbiamo cercatp di darti preziose indicazioni su come risolvere il tutto.

Perché il tuo controller soffre di drifting?

L’effetto “deriva” del DualSense si verifica quando la PS5 registra il movimento sullo schermo nonostante il giocatore non tocchi il controller.

Ciò è dovuto al drifting del DualSense. In sostanza, i sensori del joystick all'interno del pad stanno registrando un movimento non voluto, forse a causa di usura. Spesso però, tale problema si presenta dopo poche settimane dall’acquisto: il tutto, infatti, può essere riconducibile anche all’intasamento da sporcizia.

A prescindere dal fattore scatenante, ti consigliamo di dare uno sguardo alle seguenti indicazioni per cercare di porre rimedio a questa situazione.

Prima soluzione: regola la soglia di ingresso sul controller DualSense

La soglia di input (nota anche come zona morta) è essenzialmente l'area in cui la levetta non registra alcun movimento. Quindi, se stai sperimentando un drifting lieve, potresti essere in grado di sradicarlo completamente modificando tale parametro. Tuttavia, questa correzione funzionerà solo per alcuni giochi.

Se accedi alle impostazioni del controller su alcuni (ma non tutti) i videogiochi, noterai un'opzione per modificare la dimensione della soglia di input del controller. Questa voce è molto diffusa tra gli FPS e i titoli che necessitano di particolare precisione in fase di puntamento.

Quindi, se riscontri una leggera deriva del DualSense verso destra sulla levetta destra, puoi aumentare la dimensione della zona morta/soglia di input in quella direzione. Ciò significa che il controller non registrerà il movimento fino a quando non spingi lo stick fuori dalla sua soglia.

Purtroppo, questa non è un'opzione a livello di sistema, il che è sorprendente in quanto sarebbe semplice per Sony implementarla. Potrebbe includerlo in un aggiornamento del controller e della console, ma per ora non si hanno notizie chiare in merito.

Seconda soluzione: Pulisci a fondo il controller DualSense

Se non pulisci mai i tuoi controller, dovresti davvero iniziare a farlo. Pensaci, quando giochi, ti sudano le mani. Questo lascia residui sulla periferica, anche se non ci fai caso. La sporcizia entra nelle scanalature, sotto i grilletti, sotto i pulsanti frontali e praticamente ovunque ci sia una minima fessura.

Sfortunatamente, questo significa che anche lo sporco finisce sotto le levette. Tutto ciò può causare l’effetto drifting del DualSense. Quindi, devi pulire il controller PS5 per evitare che ciò accada.

Gli strumenti migliori sono un batuffolo di cotone e alcol isopropilico ad alta concentrazione. Suggeriamo l'alcool più concentrato che puoi trovare, visto che, maggiore è la concentrazione, minore è la quantità di acqua che contiene, il che significa una minore possibilità causare danni ai circuiti interni. Non dimenticare di scollegare e spegnere il controller prima di iniziare a pulirlo. Non farlo potrebbe facilmente danneggiare la periferica.

A livello pratico poi, agire sul controller è semplice: si tratta semplicemente di immergere il batuffolo di cotone in un po' di alcol e pulire delicatamente ogni levetta e il suo alloggiamento.

Non usare molto liquido durante la pulizia, limitati al minimo possibile. Assicurati di spostare la levetta nel suo telaio e di pulire correttamente il cuscinetto, poiché questa è la parte della levetta che introdurrà lo sporco all'interno del controller.

Inoltre, puoi anche riparare la deriva della levetta DualSense soffiando via la polvere o qualsiasi altra particella che potrebbe rimanere intrappolata sotto la levetta. È possibile utilizzare un piccolo compressore ad aria compressa per questo compito. Prova a muovere la levetta in cerchio completo mentre soffi aria nel controller.

Terza soluzione: solleva e ruota le levette

Se giochi spesso a titoli che richiedono di utilizzare e fare clic con la levetta in una direzione specifica per periodi prolungati, potrebbe verificarsi un effetto drifting in quella direzione.

Un modo per risolvere questo problema è sollevare delicatamente la levetta dal suo alloggiamento e ruotarla generosamente alcune volte prima di reinserirla. Ciò aiuterà a ricentrare il meccanismo all'interno della levetta e, si spera, a correggere la deriva del controller PS5.

Quarta soluzione: ripristina e aggiorna il controller DualSense

Mentre il drifting del controller PlayStation 5 è principalmente dovuto a problemi hardware, dovresti comunque eventuali problemi software che potrebbero causare questo fastidioso fenomeno. Quindi, se le prime tre soluzioni non hanno risolto l'effetto drifting, ripristina il controller DualSense. Avrai bisogno di una graffetta o di una spilla da balia per questo compito.

Innanzitutto, assicurati che il controller sia spento. Quindi, inserisci delicatamente e tieni premuta la graffetta o la spilla da balia nel piccolo foro sul retro del controller DualSense per cinque secondi. Dopo il ripristino, prova a utilizzare nuovamente il controller e verifica se il problema è stato risolto.

Se il ripristino del controller non funziona, potrebbe essere necessario ripristinare la connessione Bluetooth. Per farlo, vai su Impostazioni - Accessori - Generali - Disattiva Bluetooth. Avrai bisogno del tuo cavo USB per questo. Infine, controlla se la tua console e il controller DualSense eseguono il firmware più recente.

Per il tuo controller, vai su Impostazioni - Accessori - Controller (generale) - Software dispositivo controller wireless DualSense. La tua console dovrebbe aggiornarsi automaticamente, ma puoi anche attivare un aggiornamento manuale andando su Impostazioni - Sistema - Software di sistema - Aggiornamento software di sistema e Impostazioni - Aggiorna software di sistema.

Abbiamo fornito ulteriori informazioni sull’aggiornamento del controller in questo articolo.

Quinta soluzione: restituisci il controller DualSense a Sony

Se il tuo controller DualSense è ancora in garanzia e, supponendo che tu abbia la prova d'acquisto, potresti essere in grado di restituirlo a Sony e ottenere una sostituzione gratuita. Tuttavia, dovresti utilizzare questa opzione solo in casi estremi.

Gestire il processo di restituzione è ragionevolmente semplice. È solo il caso di andare alla pagina Fix and Replace di PlayStation.com e da lì puoi iniziare il processo di sostituzione. Puoi anche tenere traccia del reso su quella pagina per sapere quando è in arrivo la periferica sostitutiva.

Basta selezionare l'opzione DualSense e il sito ti guiderà attraverso una serie di domande per diagnosticare il problema e avviare l’eventuale richiesta.

Cosa NON fare con il tuo controller in caso di effetto drifting

Ora che ti abbiamo detto alcuni possibili modi per risolvere il problema, devi anche sapere cosa non fare.

Innanzitutto, non smontare il controller PS5. Se lo fai, annullerai la garanzia, il che significa che non potrai restituire il DualSense a Sony per una sostituzione. Non è necessario smontarlo perché probabilmente non hai i componenti corretti con cui ripararlo, dunque evita a prescindeere.

In secondo luogo, mentre ti consigliamo di pulire il controller, non ti suggeriamo di lavarlo con acqua corrente o in maniera sconsiderata: utilizza solo sostanze detergenti adeguate.

Terzo, tratta con cura il tuo controller. Non lanciarlo se perdi una partita o danneggerai il controller in maniera, molto probabilmente, irreparabile. Allo stesso modo, non è necessario premere troppo forte i pulsanti della levetta, poiché si tratta di componenti delicati e facili da usurare.

Inutile dire che meglio tratti il tuo controller, più a lungo durerà. Poiché questo è un problema con le levette, evita di azionarle mentre aspetti il caricamento dei livelli; ciò può esaurire rapidamente il ciclo vitale dei delicati componenti all'interno.

Il tuo controller PS5 “drifta”?

Se il tuo controller presenta il fenomeno drifting, prova le soluzioni di cui sopra e verifica se funzionano. Inizia con la pulizia e, se non funziona, restituisci il controller a Sony. Nel frattempo, alcuni giochi ti consentono di cambiare le zone morte, così puoi ancora giocare, a prescindere.

Ovviamente ci sono anche molti motivi per amarlo, ma il drifting del DualSense è un problema che Sony deve affrontare prima piuttosto che dopo per mantenere felici i suoi fedeli clienti PlayStation.

Ricordati, infine, che puoi arricchire la tua PS5 con una serie di accessori a dir poco interessanti.