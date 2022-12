PS5 si surriscalda: ecco come risolvere

PS5 si surriscalda? Niente paura. In questa guida ti spiegheremo come risolvere il problema e quali possono essere le principali cause del surriscaldamento in modo che tu possa evitare di commettere errori. Spesso e volentieri, durante le sessioni di gaming più lunghe, capita di ricevere il fatidico messaggio che ci avvisa che PS5 è troppo calda e che ci consiglia di spegnerla per abbassarne la temperatura. Il surriscaldamento della console può causare gravi danni ai componenti interni, soprattutto se non ci si mobilita immediatamente per risolvere il problema. Dopo aver visto i 10 consigli per utilizzare PlayStation 5 al meglio, diamo un’occhiata a com’è fatta l’ultima console di Sony e a come mantenerla sempre in perfette condizioni.

Com’è fatta una PS5?

PS5 si surriscalda? Prima di addentrarci nel merito di questo problema, andiamo a vedere com’è fatta la console. L’ultima creazione di Sony è incredibilmente efficiente nel mantenersi fresca grazie ad alcuni componenti studiati appositamente per aiutare a mantenere costante la temperatura e per evitare surriscaldamenti. La ventola interna da 120 mm è abbastanza grande da girare a una velocità media, in modo da offrire ai giocatori un’esperienza di gioco fluida, silenziosa e senza surriscaldamenti. Tra i componenti principali troviamo anche un dissipatore di calore, pensato per assorbire il calore generato dalla console e per espellerlo con l’aiuto della ventola. Tuttavia, nonostante la console sia costruita per evitare di surriscaldarsi, spesso può succedere che la temperatura si alzi eccessivamente.

PS5 si surriscalda: come evitare il problema?

Sebbene il surriscaldamento di PS5 rappresenti un’eventualità rara, questo non significa che non possa verificarsi. Ecco perché è buona consuetudine conoscere tutto ciò che si può fare per prevenire questo fastidioso problema. La soluzione più semplice consiste infatti nel posizionare la console in un luogo adatto, in modo da evitarne il surriscaldamento e da mantenerla fresca e perfettamente funzionante il più a lungo possibile. Per fare ciò, occorre seguire i preziosi consigli offerti dal PlayStation Blog, che suggerisce di posizionare la console ad almeno 10 cm da qualsiasi superficie e di evitare assolutamente di scegliere spazi stretti e angusti. Evitare quindi di posizionarla in armadietti chiusi o in mobili senza ricircolo d’aria è importante per evitare di comprometterne il funzionamento. Il Blog consiglia anche di evitare di posizionarla su tappeti e altri materiali in grado di trattenere molto il calore e di attirare polvere, che a lungo andare non farebbe che ostruire la ventola e causare surriscaldamento. È molto importante anche mantenere la console sempre pulita e libera dalla polvere, in modo da prevenire qualsiasi tipo di problema ai sistemi di raffreddamento. Come già accennato, PS5 è dotata di sistemi di raffreddamento sufficienti per regolare la sua temperatura senza alcun tipo di assistenza, ma può comunque surriscaldarsi se tenuta in modo improprio.

Come capire se PS5 si surriscalda?

Come capire quindi se PS5 si surriscalda e se c’è bisogno di intervenire? La tua PS5 mostrerà sintomi già dalle prime fasi del surriscaldamento. Se impari a riconoscere questi segnali, puoi intervenire in tempo e prima che appaia il temuto messaggio di errore, che comparirà invece durante le fasi finali del surriscaldamento. Infatti, PS5 ti avviserà solamente quando avrà raggiunto una temperatura talmente alta da causare danni ai componenti interni. Alla comparsa del messaggio quindi, è assolutamente consigliato salvare i dati di gioco e spegnere la console, prima che si spenga da sola. Altri segnali della temperatura eccessiva di PS5 sono le ventole estremamente rumorose: questo succede quando la console aumenta la velocità delle ventole per cercare di espellere il calore in eccesso. Inoltre, potresti notare alcuni piccoli problemi grafici, cali di prestazioni e di frequenza dei fotogrammi. Infine, il gioco potrebbe bloccarsi e la console potrebbe spegnersi improvvisamente.

Cosa fare se PS5 si surriscalda?

Riconoscere i segni o i sintomi del surriscaldamento di PS5 è molto importante, così come è fondamentale sapere come agire quando determinati segnali si presentano. Ecco alcuni consigli.

1. La prima cosa che dovresti fare se la tua console si surriscalda è salvare immediatamente i tuoi progressi di gioco, spegnere il sistema e attendere che si raffreddi completamente prima di riprendere a utilizzarla. Giocare per più di cinque ore di seguito può causare surriscaldamento: in questo caso basterà spegnere la console finché non si raffredda e riprendere a giocare senza alcuna complicazione. Se il problema si ripresenta non appena riaccendi la console, la situazione potrebbe essere più grave del previsto e potrebbe essere necessario indagare più a fondo sul motivo del surriscaldamento.

2. Quando giochi, assicurati sempre che la console espella il calore nel modo corretto. La ventola interna è stata implementata proprio per aiutare a dissipare il calore in modo efficace. Quando la console espelle aria fredda è probabile che il calore rimanga all’interno e che a lungo andare causi surriscaldamento e diversi altri problemi ai componenti interni.

3. Dai un’occhiata alla ventola e assicurati che giri correttamente. A volte, la polvere e lo sporco possono essere risucchiati nel sistema e comprometterne il funzionamento. In questo caso, una pulizia profonda potrebbe risolvere il problema. Se noti che la tua console ha aspirato troppa polvere, probabilmente dovrai posizionarla in un luogo più protetto.

4. Se hai installato un SSD nella tua PS5, assicurati che sia dotato di un dissipatore di calore.

Finché la tua console è pulita, al riparo dalla polvere e conservata in uno spazio ben ventilato, non dovresti sperimentare fastidiosi problemi di surriscaldamento. Se invece PS5 si surriscalda nonostante tu abbia già messo in atto tutti i suggerimenti presenti in questa guida, il sistema potrebbe essere difettoso. In questo caso, l’opzione migliore consiste nel contattare Sony per capire se la console necessita di essere riparata.