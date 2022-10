Non sei sicuro di come spegnere completamente la tua PS5? Non sei solo: diversi possessori della console Sony sono confusi su come spegnere la propria console. Sebbene possa sembrare assurdo, si tratta di una situazione che si è verificata anche con PS4.

In questa piccola guida andremo a vedere come spegnere la PlayStation 5 completamente e senza problemi.

PS5: spegnimento o modalità riposo?

Dovresti sapere che spegnere la tua PS5 è solo una delle sue opzioni di alimentazione. Puoi anche impostare una modalità di riposo, che mette il dispositivo in questione in una sorta di “sonno”. Stiamo parlando di uno stato di basso consumo, simile a quello che nei computer è nota come modalità di sospensione.

In questo stato, la PS5 può comunque eseguire una serie di attività. A seconda delle impostazioni del tuo sistema, la console caricherà i controller, scaricherà software e aggiornamenti di gioco oltre a installare titoli acquistati dal PlayStation Store tramite telefono o computer. In questo stato, il dispositivo consuma una quantità inferiore di energia rispetto a quando è funzionante al 100%.

Nota bene: durante la modalità di riposo, l’illuminazione della spia presente sulla tua console diventa arancione.

Quando sei in modalità di riposo, la tua PS5 è ancora accesa, quindi non dovresti scollegare il cavo di alimentazione senza prima spegnere effettivamente la console. Quando la console è spenta, non consuma energia, quindi puoi scollegarla senza preoccupazioni.

Come spegnere la tua PS5

Quando vuoi effettuare lo spegnimento definitivo della tua PlayStation 5:

Premi il pulsante PlayStation sul controller per aprire il menu rapido (che appare nella parte inferiore dello schermo).

sul controller per aprire il menu rapido (che appare nella parte inferiore dello schermo). Scorri fino all’ icona di alimentazione , che si trova all’estrema destra del menu.

, che si trova all’estrema destra del menu. Premi X con l’icona evidenziata per aprire il menu di alimentazione.

con l’icona evidenziata per aprire il menu di alimentazione. Scegli Spegni PS5 per spegnere la console (e hai intenzione di riaccenderlo, magari per risolvere un problema, puoi invece utilizzare Riavvia PS5).

Lo spegnimento della tua PlayStation 5 chiuderà tutti i giochi in esecuzione, quindi assicurati di aver salvato i tuoi progressi prima di compiere questa azione. Quando la tua PS5 si spegne, le luci sulla console lampeggiano, quindi si spengono solo una volta che è completamente inattiva. A quel punto, puoi quindi scollegare in sicurezza il cavo di alimentazione.

Se preferisci, puoi anche spegnere la PS5 utilizzando il pulsante fisico sulla parte anteriore della console. Individua il pulsante di accensione, che è un pulsante nero vicino alla parte inferiore del pannello nero lucido del sistema.

Se hai la PS5 standard, il pulsante di accensione è quello più vicino alla parte inferiore del sistema. Nell’edizione digitale, il pulsante di accensione è l’unico pulsante disponibile.

Tieni premuto questo pulsante finché non senti due segnali acustici, quindi la tua PS5 si spegnerà. Se premi e rilasci il pulsante dopo un segnale acustico, il sistema verrà indirizzato verso la già citata modalità di riposo. Assicurati che le luci sulla parte superiore della console siano spente prima di scollegare e/o spostare la console.

Ora sai come spegnere la PS5. Non è difficile e, con questi due metodi, puoi farlo anche se non hai il controller a portata di mano.

Fonte howtogeek.com