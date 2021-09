10 consigli per utilizzare PlayStation 5 al meglio

La tanto attesa PlayStation 5, con qualche difficoltà di troppo causa scorte limitate, sta giungendo nelle nostre case. Finalmente, milioni di utenti sparsi per il mondo possono godersi la sua libreria di giochi e i nuovi controller legati a questa console.

Esistono però alcuni trucchetti che non tutti conoscono e che permettono di vivere in maniera ancora più profonda PS5. In questo articolo abbiamo raccolto i 10 consigli per sfruttare al meglio la nuova console Sony.

Sfrutta al meglio la ricerca

Con la tua libreria di giochi, gli omaggi PlayStation Plus, i titoli di PlayStation Now e altro ancora, può diventare una seccatura scorrere tutti i tuoi giochi e trovare quello che stai cercando. Ecco perché dovresti usare la funzione di ricerca della tua PS5 per ridurre il tempo perso a scorrere i menu.

Per aprire la ricerca, premi Triangolo dalla schermata principale della tua PS5 per passare direttamente alla sua icona, quindi premi X. Da qui puoi cercare giochi, app, contenuti multimediali e altri lettori PSN. Usa le schede in alto per filtrare.

Poiché la PS5 mostra solo alcuni dei giochi che hai giocato di recente sulla schermata principale, questo è il modo migliore per trovare qualsiasi titolo che non hai aperto da un po’ di tempo o controllare qualsiasi videogame presente sul PS Store.

Gestisci i singoli contenuti di gioco per risparmiare spazio

L’SSD della PlayStation 5 ha una capienza di solo 825 GB e questo spazio non è del tutto utilizzabile. Visto quanto sono grandi i giochi al giorno d’oggi, probabilmente riempirai il tuo spazio di archiviazione in pochissimo tempo.

Puoi andare su Impostazioni – Archiviazione – Archiviazione console per gestire lo spazio di archiviazione e liberarlo disinstallando giochi terminati o comunque non di tuo gradimento.,

Oltre a quanto appena detto, nella sezione Giochi e app, c’è un’opzione per eliminare i dati inutilizzati di cui potresti non essere a conoscenza. In alcuni giochi, la tua PS5 installa effettivamente dei pacchetti extra per delle parti aggiuntive dei giochi. Vedrai un’icona a forma di matita accanto ai titoli che supportano questa funzione.

Ad esempio, Call of Duty: Black Ops Cold War ha ciascuna delle sue tre modalità principali come download separati. Quindi, se hai finito la campagna e non prevedi di giocarci di nuovo, puoi eliminarla e recuperare un bel po’ di spazio. Nel frattempo, se utilizzi abitualmente il multiplayer puoi conservare questa parte del gioco sulla console.

Scegli i preset predefiniti per tutti i giochi

Se ti piace invertire l’asse Y del tuo controller o abilitare i sottotitoli, è fastidioso cambiare questa opzione ogni volta che inizi una nuova partita.

A quanto pare, la PS5 ha un menu che ti consente di scegliere le tue opzioni preferite, che si applicano a tutti i giochi che supportano la stessa. Lo troverai in Impostazioni – Dati salvati e Impostazioni gioco/app – Preimpostazioni di gioco.

Imposta la riproduzione remota

Come Xbox Series X/S, la PS5 supporta la riproduzione remota. Ciò ti consente di riprodurre la tua libreria PS5 su un sistema PlayStation 4, un computer o persino sul tuo smartphone. Va fatta un po’ di attenzione alle impostazioni ma, a patto di avere un dispositivo ricevente all’altezza, questa funzione può essere davvero preziosa.

Per controllare le opzioni di riproduzione remota su PS5, vai su Impostazioni – Sistema – Riproduzione remota. Qui, attiva il dispositivo di scorrimento Abilita riproduzione remota, quindi scegli Collega dispositivo. Dovrai aprire l’app PS Remote Play sul tuo computer, telefono o altro dispositivo PlayStation e inserire il numero visualizzato.

Notifiche del sistema di controllo

Per impostazione predefinita, la PS5 invia molte notifiche. Alcuni di questi sono utili, ma altri sono solo fastidiosi e possono distrarti mentre giochi o guardi un film. È una buona idea visitare il relativo pannello delle Impostazioni per ridurre gli avvisi non necessari.

Vai su Impostazioni – Notifiche per dare un’occhiata. Puoi disabilitare tutte le notifiche, nascondere le anteprime e modificare la durata della visualizzazione in alto. Nell’elenco seguente, puoi regolare tutti i tipi di notifiche specifiche e scegliere di nasconderle durante il gioco, la riproduzione di video o durante la trasmissione.

Imposta le tue preferenze di acquisizione e condivisione

La PS5 può catturare i tuoi migliori momenti di gioco attraverso screenshot e clip video. Sebbene funzioni perfettamente, puoi visitare una pratica pagina delle impostazioni per modificare a tuo piacimento alcune opzioni rispetto questa funzionalità.

Visita Impostazioni – Acquisizioni o Trasmissioni per trovare le opzioni pertinenti. In Acquisizioni, puoi scegliere come funziona il pulsante Condividi e quanto tempo durano le clip di gioco recenti per impostazione predefinita. Queste opzioni ti consentono anche di scegliere i formati per screenshot e video.

Dai un’occhiata alla sezione Trasmissioni se esegui lo streaming su Twitch o su un’altra piattaforma dalla tua console. E sotto Trofei, puoi scegliere se salvare automaticamente screenshot e video clip quando guadagni un trofeo.

Questi video possono occupare molto spazio, quindi prova a regolare Salva video trofei per acquisire solo le clip per trofei di alto livello (o disattivalo completamente se vuoi preservare lo spazio d’archiviazione).

Personalizza il layout del centro di controllo

Premendo il pulsante PS sul controller viene visualizzato il centro di controllo, che è una raccolta di scorciatoie per funzioni comuni. È piuttosto semplice, ma puoi applicare un po’ di personalizzazione all’elenco, se lo desideri.

Con il centro di controllo aperto, premi il pulsante Opzioni sul controller. Questo mostrerà le caselle di controllo per ogni elemento, inclusi alcuni che non sono visibili per impostazione predefinita. Deseleziona gli elementi che non vuoi vedere e seleziona le caselle per gli elementi di cui potresti aver bisogno.

Utilizza l’app PlayStation

Anche se non utilizzi la riproduzione remota, dovresti comunque avere l’app PlayStation scaricata sul tuo telefono Android o iPhone. Ti consente di vedere quali amici sono online e inviare messaggi, navigare nel PS Store per acquistare nuovi giochi, scaricare giochi sulla tua console da remoto, controllare le notifiche e altro ancora.

Modifica le opzioni di accessibilità

Le console moderne hanno apportato enormi miglioramenti all’accessibilità, consentendo a chiunque di potersi godere i videogiochi. Per vedere cosa ha da offrire la PS5 in questo contesto, visita Impostazioni – Accessibilità.

Qui troverai opzioni come la trascrizione della chat vocale, i sottotitoli, uno screen reader e opzioni di visualizzazione come lo zoom e la correzione daltonici. Un’opzione degna di nota è Modifica assegnazione pulsanti, che consente di riconfigurare i pulsanti sul controller a livello di sistema.

Nascondi spoiler nei contenuti condivisi

Poiché la PS5 semplifica la condivisione di contenuti multimediali con gli amici, potresti imbatterti accidentalmente in uno screenshot o un video che rovinano parte di un gioco che devi ancora completare. Per evitare ciò, puoi abilitare un filtro per nascondere i media che mostrano parti di un titolo che vuoi terminare senza vedere riferimenti alla trama.

Vai su Impostazioni – Dati salvati e Impostazioni gioco/app per l’opzione apposita. Scegli Avvisi spoiler e attiva l’interruttore Avvisa sugli spoiler di gioco.

Per impostazione predefinita, questo è impostato su Solo spoiler identificati dagli sviluppatori di giochi. Ti consigliamo di cambiarlo in Tutto ciò che non hai ancora visto. In questo modo, per i titoli PS5 supportati, non vedrai condivisioni o altri media che potrebbero rovinare un gioco.

Prova tutto ciò che la PS5 ha da offrire

Ora sai di più sulle fantastiche impostazioni e funzionalità disponibili sulla tua PS5. Trattandosi di una console nuova però, i probabili aggiornamenti di sistema potrebbero, nel corso dei prossimi mesi, affinare alcune funzionalità e persino introdurne di ulteriori.

Nel frattempo, se hai appena acquistato la tua PlayStation 5, ecco una breve guida su come sincronizzare un controller DualSense in modo da risolvere uno dei problemi più fastidiosi di PS5.

Fonte makeuseof.com