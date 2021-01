Come fare e condividere uno screenshot su PS5

Con la nuova generazione di console, i produttori hanno voluto mantenere alto il focus sul lato social dei videogiocatori. In tal senso, la possibilità di effettuare screenshot su PS5 può risultare molto utile. Sony infatti, ha curato particolarmente le funzionalità per la condivisione degli “scatti” attraverso la rete, fornendo alla sua console dei nuovi strumenti.

Ovviamente, mentre un giocatore è totalmente concentrato sul videogioco, non ha possibilità di distrarsi più di tanto. Proprio per questo motivo è possibile, effettuare una serie di operazioni piuttosto interessanti semplicemente attraverso il pad.

In questo articolo andremo proprio a vedere come gestire la cattura di schermate su PlayStation 5, analizzando ogni singola opportunità proposta dal colosso coreano in tal senso.

Come acquisire e condividere uno screenshot su PS5 con un DualSense

Per poter effettuare e condividere con gli amici uno screenshot è necessario:

Accedere alla tua PS5;

Giocare a un qualsiasi titolo;

Nel momento in cui desideri fare uno screenshot, premi il pulsante Crea sul tuo controller DualSense ;

sul tuo controller ; Questo farà apparire il menu Crea , che ha una varietà di opzioni per personalizzare lo screenshot;

, che ha una varietà di opzioni per personalizzare lo screenshot; Premi Acquisisci screenshot quando sei soddisfatto del tuo scatto o nel momento giusto.

L’alternativa rapida

In alternativa, senza aprire il menu Crea, puoi tenere premuto il pulsante Crea per acquisire uno screenshot automaticamente, senza doverti distrarre più di tanto da ciò che stai facendo. Per condividere questo screenshot poi, devi andare nel Centro di controllo e qui selezionare l’apposita scheda con le schermate catturate recentemente. Dopo aver eseguito un controllo finale, puoi finalmente condividere lo screenshot su PlayStation o su una piattaforma di terze parti (come Twitter).

Nota bene: screenshot e video possono essere catturati fino a 4K su PS5.

Come acquisire e condividere uno screenshot su PS5 con DualShock 4

Puoi utilizzare il controller DualShock 4 per riprodurre giochi PS4 compatibili su PS5. Quando lo fai, puoi comunque accedere al menu Crea e condividere i tuoi screenshot su PS5. Dovrai solo utilizzare il pulsante Condividi sul DualShock 4 invece del pulsante Crea del DualSense.

Sarà richiesto un DualSense per i giochi PS5, quindi non sarai in grado di catturare screenshot con DualShock 4 quando giochi a giochi come Demon’s Souls e altri remake o simili.