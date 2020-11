Come trasferire i giochi dalla PS4 alla PS5 tramite Wi-Fi o HDD

Prima di iniziare a giocare a nuovi giochi per PS5 sulla tua nuova console potresti voler continuare a giocare ad alcuni dei giochi che stavi usando su PS4. La PS5 supporta migliaia di giochi PS4 grazie alla retro-compatibilità, quindi sarai tentato di trasferire tutti i tuoi giochi, i rlativi salvataggi e i tuoi dati sulla nuova console. C’è però un problema: l’SSD interno della nuova PS5 è da 825 GB ed è, quindi, facile esaurire rapidamente lo spazio di archiviazione. Per ovviare a questo ti consigliamo di utilizzare un disco rigido esterno molto capiente dove salvare tutti i dati.

Come trasferire i giochi ed i salvataggi dalla PS4 alla PS5

Se sei uno dei primi e fortunati acquirenti ad aver ricevuto la nuova PS5 ti starai chiedendo come puoi trasferire parte dei tuoi giochi e dei tuoi dati dalla vecchia alla nuova console. Per trasferire i giochi dalla vecchia alla nuova PlayStation puoi utilizzare la rete wireless oppure un comodo HDD esterno in modo da poter iniziare subito a giocare.

Come trasferire i giochi tramite la rete Wi-Fi

Assicurati che sia la PS4 che la PS5 siano accese e connesse al Wi-Fi. Accedi allo stesso account su entrambe le console. Sulla tua PS5 vai alle Impostazioni in alto a destra nella dashboard, accanto all’icona del tuo account. Seleziona Sistema

Dal menù che si apre seleziona Software di sistema e vai su Trasferimento dati. Seleziona Continua per preparare il sistema al trasferimento dei dati Consenti il ​​trasferimento dei dati in background. La PS dovrebbe darti una stima della durata del processo.

Come trasferire i giochi con un HDD

Per eseguire questo procedimento avrai bisogno di un disco rigido esterno, come il WD Elements da 2 TB, da collegare alla tua PlayStation.

Sulla tua PS4, vai su Impostazioni Seleziona Archiviazione Clicca su Archiviazione di sistema Seleziona Applicazioni Scegli il gioco che desideri trasferire tramite USB e fai clic sul pulsante Opzioni Seleziona “Sposta in una memoria esterna”. Se hai il disco rigido esterno compatibile collegato, tutto quello che hai selezionato verrà trasferito lì

Accendi la tua PS5 Scollega l’unità dalla PS4 e collegala ad una delle porte USB presenti sulla parte anteriore o posteriore della PS5. I tuoi giochi dovrebbero apparire automaticamente nella tua libreria.

Come trasferire i dati salvati da un’unità USB

Per eseguire questo procedimento avrai bisogno di un’unità USB in cui salvare i dati e questa dovrà essere collegata alla tua PS4 per copiare i dati.



Accendi la tua PS4 e vai su Impostazioni Seleziona Applicazioni e Salva gestione dati Clicca su Salva dati e memoria di sistema Seleziona “Copia su archivio USB” (assicurati di avere l’unità USB collegata)

Una volta terminato il processo, scollega l’unità USB dalla PS4 e collega l’unità USB alla tua PS5 Sulla tua PS5, vai su Impostazioni Seleziona Dati salvati e Impostazioni gioco / app Clicca su Dati salvati (PS4) Seleziona l’unità USB e copia i tuoi dati

Ti consigliamo di giocare a qualsiasi gioco PS4 sulla tua nuova PS5 tramite un HDD esterno in modo da poter salvaguardare la memoria SSD della nuova console per eseguire i giochi PS5. Poiché i giochi per PS5 possono essere eseguiti e archiviati solo sull’SSD interno in questo momento, avrai bisogno di lasciare più spazio possibile libero per loro.

Fonte AndroidCentral