PlayStation 5, Sony rivela la data di lancio e i prezzi delle due varianti: in Italia il 19 novembre

Finalmente Sony ha svelato alcuni dei dettagli più importanti in merito alla PlayStation 5. Da ieri, infatti, si conoscono la data di lancio e il prezzo delle due varianti della console di nuova generazione.

La PS5 costerà infatti 499 euro nella sua variante “Standard”, mentre la PlayStation 5 Digital Edition avrà un prezzo di lancio di 399 euro. Entrambe le console verranno lanciate il 12 novembre negli Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Messico, Australia e Nuova Zelanda; e il 19 novembre nel resto del mondo, Italia compresa.

I prezzi di PS5 e PS5 Digital Edition sono stati rivelati in occasione dell’evento online PlayStation 5 Showcase, e sono in linea con quanto trapelato nelle ultime settimane nelle varie indiscrezioni comparse sul web. Ma perchè questa differenza di prezzo tra la variante Standard della PS5 e la Digital Edition? Ci sono differenze a livello di hardware tra i due modelli?

In realtà no, dato che le due console si differenziano solo per un aspetto: la Digital Edition non è dotato di lettore ottico Blu-ray Disc. In termini di prestazioni, la PS5 ha la stessa CPU della famiglia Xbox Series ma con un clock diverso, la stessa GPU ma con meno unità di calcolo (CU) ma una maggiore velocità di clock e la stessa quantità di RAM. Tutto questo per dire che la nuova Xbox e PlayStation sono molto simili, ma è ancora troppo presto per provare a confrontarle.

Oltre a confermare data e prezzi delle due varianti di PS5, Sony ha anche fornito i prezzi dei controller della console di nuova generazione. Un controller wireless DualSense extra avrà un costo di 69,99 euro, mentre le cuffie wireless Pulse 3D verranno vendute al prezzo di 99,99 euro.

