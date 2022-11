Puoi usare il controller PS4 su PS5?

Stai valutando l’acquisto di una nuova console e ti chiedi se potrai usare i tuoi cari controller PS4 su PS5? La risposta è sì, anche se solo in alcuni casi. Ma non solo. Ci sono tanti altri dispositivi e periferiche di PS4 che funzionano ancora alla perfezione anche sulla nuova console. Dopo aver visto come collegare una PS4 e PS5 a un laptop o Mac, ecco tutto quello che devi sapere sui dispositivi della vecchia generazione compatibili con la nova.

È possibile usare il controller PS4 su PS5?

Come già accennato, puoi tranquillamente usare i tuoi controller PS4 su PS5, anche se questi non funzioneranno con tutti i giochi. Infatti, i cari e vecchi DualShock saranno compatibili esclusivamente con i titoli PS4. Questo significa che per giocare ai giochi di nuova generazione dovrai necessariamente munirti di un controller PS5 DualSense, che comunque viene venduto nella confezione insieme alla console. PlayStation 5 è compatibile con la stragrande maggioranza di titoli PS4: questo significa che potrai tranquillamente utilizzare il tuo vecchio controller e altri dispositivi per giocare a tutti i giochi old-gen. Inoltre, è possibile aggiornare molti titoli PS4 a PS5. Possedere la PS5 Standard, ovvero la versione con disco, non è l’unico modo per continuare a giocare ai vecchi titoli. Infatti anche chi ha acquistato la versione Digital potrà tranquillamente scaricare dal PlayStation Store tutti i giochi per PS4. Infine, gli abbonati PlayStation Plus e PlayStation Plus Extra e Premium possono godersi tutti i titoli presenti nella Collection, che offre una vasta selezione di giochi della vecchia generazione.

Quali dispositivi PS4 funzionano su PS5?

Se hai appena comprato una PlayStation 5 sarai contento di sapere che il controller non è l’unico dispositivo PS4 che potrai continuare a usare sulla tua nuova console. Come riportato dal PlayStation Blog, i dispositivi compatibili sono davvero tanti. Potrai infatti continuare a utilizzare qualsiasi Gamepad di terze parti con licenza ufficiale, la maggior parte dei volanti, stick arcade e stick di volo con licenza ufficiale, le cuffie wireless PlayStation Platinum e Gold ufficiali e le cuffie di terze parti che utilizzano una porta USB o un jack audio. Inoltre, anche PS Move, PS VR Aim Controller e PlayStation Camera per PS4 funzioneranno perfettamente anche su PS5, anche se quest’ultima necessiterà di un adattatore.

Controller PS4 su PS5: differenze tra DualShock e DualSense

Mentre i controller Xbox Series X e Series S di Microsoft utilizzano un design quasi identico al gamepad di Xbox One, con DualSense Sony ha voluto offrire ai giocatori un dispositivo dal design completamente rinnovato, con una forma nuova che mantiene ovviamente i classici simboli di PlayStation sui pulsanti di destra. DualSense di PS5 è dotato anche di due trigger adattivi sui pulsanti L2 e R2, ovvero degli speciali tasti che necessitano di essere premuti con una determinata pressione, a seconda del gioco e della situazione, per essere attivati. Questa nuova funzionalità è stata implementata per rendere più realistica l’esperienza di gioco quando un personaggio impugna un fucile o una pistola. I trigger adattivi possono anche essere disattivati per fare somigliare il controller a DualShock.

Quella del Feedback tattile è invece una funzionalità pensata per trasmettere al giocatore sensazioni di gioco ancor più realistiche e che consente al controller di vibrare in luoghi specifici e a determinate intensità. Infine, DualSense è dotato di un microfono integrato all’interno del GamePad, pensato per funzionare senza bisogno di indossare auricolari o un microfono per comunicare con gli altri giocatori durante le sessioni di gaming online.

Insomma, DualSense è una vera e propria evoluzione di DualShock. Per tua fortuna, potrai utilizzare il tuo vecchio controller PS4 su PS5 e viceversa: DualSense è infatti compatibile con tutti i giochi PlayStation 4 giocati su PlayStation 5. Tuttavia, tutte le nuove funzionalità saranno disponibili esclusivamente sui giochi next-gen.