5 cose che PS5 può fare mentre è in modalità di riposo

Mettere la tua console in modalità di riposo è un’operazione spesso sottovalutata. In realtà, si tratta di un’opzione che in molti casi si rende più utile del vero e proprio spegnimento della PS5. Una console in stato di “sonno” tende ad utilizzare meno energia, ma il vantaggio di tale condizione non si limita a questo.

Tenendo conto che, rispetto alla precedente generazione, il processo per ottenere questa modalità non è cambiato di una virgola, in questo articolo andremo a vedere i 5 vantaggi legati a tale situazione.

Puoi usare la tua PS5 da remoto per i giochi

Una delle cose migliori di mantenere la tua PS5 in modalità di riposo è la possibilità di utilizzare la console da remoto tramite l’app mobile. Puoi utilizzare quest’ultima per scaricare e installare giochi sulla tua console mentre sei fuori casa e i tuoi giochi saranno pronti per l’uso non appena torni.

Quando la tua PS5 usufruisce di questa modalità, puoi anche utilizzare la funzione di riproduzione remota per giocare ai giochi PlayStation sul tuo dispositivo mobile. Vale la pena ricordare che questa app utilizza più dati rispetto ad altre app di streaming video, quindi tienilo presente se non stai utilizzando una connessione Wi-Fi stabile rispetto a del traffico dati limitato.

A patto di avere una connessione adeguata, puoi dunque portare con te la maggior parte di titoli PS5 direttamente sul tuo smartphone: un vantaggio non da poco se stai viaggiando.

I giochi possono essere aggiornati in qualsiasi momento

Un’altra caratteristica interessante della modalità di riposo della tua PS5 è che i giochi possono essere aggiornati ogni volta che ne hanno bisogno, senza intervento manuale. Indipendentemente dal fatto che un nuovo aggiornamento venga lanciato a metà giornata o a mezzanotte, la tua PS5 aggiornerà automaticamente i giochi appena gli update sono disponibili.

Quindi, quando sei pronto per giocare, la tua console li avrà già aggiornati e non dovrai attendere tu stesso alcun tempo di scaricamento e installazione dei pacchetti.

I tuoi controller si caricano in modalità di riposo

Probabilmente sai che i tuoi controller DualSense possono caricarsi mentre la tua PS5 è accesa, ma sapevi che possono svolgere la stessa operazione anche mentre la tua console è in modalità di riposo?

Questa informazione è molto importante per gli utenti dimenticano di caricare i controller e, al momento in cui possono giocare, non possono utilizzare tale periferiche. Caricando i tuoi controller sfruttando tale modalità, avrai anche un consumo inferiore di energia, visto che la console svolge il compito rimanendo “addormentata”.

La sospensione del gioco

Un’altra cosa che la modalità di riposo ti consente di fare è sospendere i tuoi giochi se la condizione non ti permette di salvare e uscire. Questo è molto utile se non hai a disposizione la possibilità di salvare ma, per varie ragioni, devi lasciare la console. Puoi visualizzare il menu di gioco per mettere in pausa lo stesso, dunque impostare la console in modalità riposo.

Quando sospendi un gioco in questo modo, tutto rimarrà come nel momento in cui hai interrotto la sessione. È come se uscissi dal gioco per controllare il PlayStation Store o modificare un’impostazione sulla tua PS5 e poi tornassi immediatamente a giocare.

La tua console risparmia energia

Ovviamente, spegnere completamente la console consente di risparmiare più energia rispetto a quando è accesa. Ma la modalità di riposo raggiunge il perfetto equilibrio tra il risparmio energetico e allo stesso tempo ti consente di eseguire funzionalità accurate che rendono più piacevole l’esperienza complessiva della tua console.

Scopri tutte le sfumature della tua PS5

La modalità di cui abbiamo parlato in questo articolo è una delle tante caratteristiche della PS5 che la rendono una console così apprezzata dai videogiocatori di tutto il mondo. Anche se potrebbe non essere tra le caratteristiche più impressionanti, questa funzione è un “contorno” che permette di apprezzare ulteriormente quanto fatto da Sony.

Se sei il possessore di questa console e vuoi approfondire la conoscenza della stessa, ti consigliamo di dare uno sguardo ad alcuni trucchetti per utilizzare al meglio PS5 e alla selezione dei migliori monitor da gaming per PS5.

Fonte makeuseof.com