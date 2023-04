Le 5 funzionalità nascoste di PS5 che dovresti conoscere

La PS5 di Sony è stata lanciata da diverso tempo, ma ciò non significa necessariamente che tu abbia già sfruttato tutte le sue potenzialità. Questa console offre una vasta gamma di funzionalità e attività divertenti che ti permetteranno di ottenere il massimo dal tuo investimento. Scoprire da soli tutte queste cose che non sapevi si possono fare con la PS5 a altre caratteristiche meno note può richiedere molto tempo, ma se stai cercando di capire meglio come sfruttare la tua PS5, sei nel posto giusto. In questo articolo, esploreremo alcune delle funzioni più interessanti e meno conosciute della PS5. Scopriremo come sfruttare al meglio la tua console e divertirti come non mai.

DualShock 4 per i giochi PS4

Se sei un giocatore che ha passato molto tempo sulla PS4 e di recente sei passato alla PS5, potresti ancora preferire la sensazione e la presa del DualShock 4. Non preoccuparti, però, perché c’è una buona notizia: puoi utilizzare il controller PS4 sulla tua PS5. Questo significa che, se sei più a tuo agio con il tuo vecchio controller, puoi continuare a utilizzarlo sulla tua nuova console. È importante notare che non sarai in grado di giocare ai giochi per PS5 con il DualShock 4, poiché non sono compatibili. Ci sono ancora molti giochi per PS4 compatibili con le versioni precedenti che puoi goderti. Quindi, se sei un po’ nostalgico o semplicemente preferisci la sensazione del DualShock 4, non esitare a collegarlo alla tua PS5 utilizzando un cavo USB per accoppiare i due dispositivi.

Se hai già acquistato un controller PS4, non dovrai spendere ulteriori soldi per acquistare un nuovo controller PS5. Questo è particolarmente utile per i giocatori che sono appena passati alla nuova console e vogliono risparmiare qualche soldo. Se decidi di acquistare un nuovo controller PS5, avrai accesso a funzionalità avanzate come l’haptic feedback, che ti consente di sentire le vibrazioni e le sensazioni dei giochi in modo più realistico.

Se preferisci il vecchio controller DualShock 4 sulla tua PS5, non c’è alcun problema. Puoi continuare a utilizzarlo per giocare ai giochi per PS4 compatibili con le versioni precedenti. Se invece decidi di acquistare un nuovo controller PS5, avrai accesso a funzionalità avanzate che ti faranno apprezzare ancora di più la tua esperienza di gioco.

Chat vocali con il microfono del controller DualSense

Uno dei motivi per cui il controller DualSense di PS5 è così apprezzato è per il microfono integrato che supporta le chat vocali. Questo significa che non è necessario utilizzare un auricolare per comunicare con i tuoi amici durante una sessione di gioco online. Puoi facilmente inviare note vocali ai tuoi amici su PS5 o partecipare a una chat senza dover indossare alcun auricolare, il che è particolarmente utile se non ne possiedi uno. Sebbene il microfono integrato del controller sia una funzione estremamente comoda, ci sono alcune ragioni per cui dovresti considerare l’utilizzo di un auricolare per le tue comunicazioni vocali.

In primo luogo, la qualità del suono del microfono integrato non è altrettanto buona come quella di un auricolare dedicato. L’utilizzo del microfono integrato riduce la durata della batteria del controller, il che potrebbe essere un problema se devi giocare a lungo. Poiché il microfono è attivo per impostazione predefinita, potresti dimenticare di disattivarlo tu stesso e trasmettere le tue conversazioni ai tuoi compagni di gioco ogni volta che giochi online, il che può essere imbarazzante.

Per questo motivo, è consigliabile disattivare l’audio del controller per impostazione predefinita. Puoi farlo andando su:

Impostazioni

Suono

Microfono

Stato microfono all’accesso

Selezioniamo “Disattiva” per disabilitare il microfono integrato. Sebbene il microfono integrato del controller DualSense di PS5 sia un’ottima funzionalità, potrebbe non essere la scelta migliore per comunicare con i tuoi amici durante le sessioni di gioco online. Se vuoi ottenere la migliore qualità audio e una maggiore durata della batteria, è consigliabile utilizzare un auricolare dedicato. In ogni caso, ricorda di disattivare l’audio del controller per impostazione predefinita per evitare eventuali inconvenienti.

Streaming dei giochi PS5 sui tuoi dispositivi mobili

Tra le cose che non sapevi della PS5, c’è la funzione Riproduzione remota che ti consente di riprodurre in streaming i giochi dalla tua console ai tuoi dispositivi mobili o al computer. Questo significa che, se qualcun altro sta guardando la TV in casa, puoi comunque giocare ai tuoi giochi PS5 sul tuo cellulare o tablet, grazie all’app PS Remote Play e a una connessione Internet affidabile. Per utilizzare questa funzione, devi innanzitutto scaricare l’app sul tuo dispositivo mobile dall’App Store (per iOS) o dal Google Play Store (per Android). Successivamente, dovrai abilitare la connessione sulla tua PS5 andando su:

Impostazioni

Sistema

Riproduzione remota

Abilita riproduzione remota

Una volta che hai completato questa operazione, puoi avviare l’app mobile e seguire le istruzioni per completare la configurazione. Se ti stai chiedendo come utilizzare il controller per giocare sul tuo dispositivo mobile, non preoccuparti; puoi utilizzare sia il controller su schermo, che il controller DualSense connesso al tuo telefono o tablet tramite Bluetooth.

Per connettere il controller PS5 al tuo dispositivo, devi prima metterlo in modalità di associazione premendo contemporaneamente i pulsanti PS e Crea. Dopo di che, puoi andare alle impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo mobile e completare la configurazione.

Ascoltare musica mentre giochiamo alla PS5

Tra le cose che non sapevi, sicuramente c’è il fatto che puoi ascoltare la tua musica preferita mentre giochi sulla tua PS5. Non sei più costretto ad ascoltare la noiosa colonna sonora del gioco, ma puoi collegare facilmente il tuo account Spotify o Apple Music alla tua console e ascoltare i tuoi brani preferiti mentre giochi. Per farlo, devi scaricare l’app Spotify o Apple Music dalla PlayStation Store sulla tua PS5 e accedere al tuo account una volta installata.

Durante il gioco, premi il pulsante PS sul tuo controller per accedere al centro di controllo e selezionare l’icona della musica. La tua app Spotify o Apple Music dovrebbe essere elencata lì. Selezionalo e puoi iniziare subito a riprodurre in streaming i tuoi brani preferiti mentre giochi. Ricorda solo di personalizzare le impostazioni audio del gioco per assicurarti che il suono del gioco e della musica sia di tuo gradimento.

Apparire offline quando giochi

Se sei un appassionato gamer che ama giocare da solo ogni tanto, potresti desiderare di apparire offline sulla tua PS5 per evitare di essere disturbato dai tuoi amici online. Potresti non voler disconnettere la tua console da Internet, poiché ciò potrebbe impedirti di accedere a funzionalità specifiche o di giocare a determinati giochi. Ciò che potrebbe sorprenderti è che sulla PS5 è possibile apparire offline mentre si è comunque connessi a Internet.

In questo modo, puoi goderti il tuo gioco in solitudine senza essere disturbato. Per farlo, puoi accedere al tuo profilo selezionando l’icona nell’angolo in alto a destra della schermata iniziale (dopo le impostazioni) e scegliendo: “Stato online“. Da qui, puoi selezionare l’opzione “Appare offline” per nascondere il tuo stato di gioco.

Puoi anche accedere al tuo profilo nel centro di controllo toccando il pulsante PS sul controller DualSense e seguendo gli stessi passaggi sopra. In questo modo, potrai apparire offline e continuare a goderti il tuo gioco senza essere disturbato.

Ricorda che se desideri tornare online, basta seguire gli stessi passaggi e selezionare “Stato online“. In questo modo, i tuoi amici online potranno vedere che sei nuovamente disponibile per chattare e giocare insieme.