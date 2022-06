Come aggiornare gratis i giochi PS4 alla PS5

Come tutti forse sanno, è possibile giocare alla maggior parte dei giochi per PlayStation 4 su PlayStation 5 grazie all’eccellente funzione di retrocompatibilità della console Sony. Ma alcuni produttori hanno fatto un ulteriore passo avanti con la console next-gen, permettendo di aggiornare gratuitamente i giochi PS4 alle versioni PS5, giocando così con una risoluzione dinamica 4K a 60 fotogrammi al secondo e con tempi di caricamento più brevi, rendendo l’esperienza di gioco più fluida e piacevole.

In questo ambito, uno degli ultimi giochi importanti a ricevere questo tipo di trattamento è stato Cyberpunk 2077, che ha suscitato numerose polemiche quando è stato rilasciato nel 2020 con una dote di gravi problemi di prestazioni.

Lo sviluppatore CD Projekt Red ha tuttavia rilasciato la patch 1.5 il 15 febbraio, aggiungendo una serie di nuove funzionalità e portando il gioco su PS5 e Xbox Series X|S. Sfortunatamente, i salvataggi non sono trasferibili da PS4 a PS5 e, quindi, dovrai ricominciare da capo (rimane invece possibile trasferire i salvataggi di Xbox).

Ciò premesso, Capcom ha rivelato che il remake di Resident Evil 2, il remake di Resident Evil 3 e Resident Evil 7 arriveranno su PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell’anno. Tutti e tre aggiungeranno ray tracing, frame rate elevato e audio 3D, oltre al feedback aptico e al supporto del trigger adattivo per DualSense.

La migrazione verso la next-gen

L’aggiornamento dei giochi non avverrà automaticamente o tramite un tipico aggiornamento. Dunque, chi non interviene giocherà alla versione PS4 di un gioco sulla nuova PS5. È invece necessario andare alla pagina del gioco sul PlayStation Network e scegliere di effettuare l’aggiornamento alla versione PS5. In questo modo si scaricheranno i dati extra necessari per le funzioni next-gen.

Ricordiamo che è possibile effettuare l’aggiornamento alle versioni PS5 anche se si possiede un gioco fisico per PS4, a patto che si sia acquistata la PS5 con un’unità disco. In questo caso per giocare alla versione PS5 sarà sempre necessario utilizzare il disco della PS4: l’aggiornamento non consente infatti di ottenere una copia digitale gratuita del gioco. Si può comunque scaricare l’aggiornamento per PS5 dal PSN, ma non avrai bisogno di un disco specifico per PS5: quello della PS4 diventerà un autenticatore. Se hai optato per la PS5 solo digitale e hai un disco, invece, sei sfortunato!

Tieni anche conto che:

alcune versioni PS5 degli attuali giochi PS4 non sono ancora disponibili

le versioni next-gen saranno file abbastanza grandi e occuperanno più memoria preziosa sull’SSD della console

troverai un nuovo elenco di trofei (l’elenco di ogni versione è infatti separato)

i salvataggi di alcuni giochi non verranno trasferiti e per alcuni sarà necessario caricare manualmente i salvataggi dalla versione PS4 per potervi accedere su PS5

alcuni aggiornamenti dei giochi sono disponibili solo nei bundle cross-gen o nelle edizioni speciali.

Un cambio di rotta

Inizialmente Sony aveva dichiarato che l’imminente esclusiva Horizon Forbidden West non avrebbe permesso di passare gratuitamente dalla versione PS4 a quella PS5 se non si fosse acquistata la più costosa Digital Deluxe, Collector’s o Regalla Edition. In seguito ha invertito la rotta, affermando che chiunque avesse acquistato la versione per PS4 avrebbe avuto diritto anche all’aggiornamento gratuito per PS5.

Tuttavia, Jim Ryan, capo di PlayStation, ha confermato che l’aggiornamento dei futuri giochi first-party avrà un prezzo.

“In futuro, i titoli first-party esclusivi cross-gen di PlayStation (appena usciti su PS4 e PS5) – sia digitali che fisici – offriranno un’opzione di aggiornamento digitale di 10 dollari da PS4 a PS5“, ha scritto in un post sul blog. “Questo si applicherà ai prossimi God of War e Gran Turismo 7, e a qualsiasi altro titolo esclusivo cross-gen per PS4 e PS5 pubblicato da Sony Interactive Entertainment”.

Aggiornamenti gratuiti

Assassin’s Creed Valhalla

Atelier Ryza 2

Borderlands 3

Bugsnax

Cyberpunk 2077 (il salvataggio su PS4 non viene trasferito)

Dead by Daylight

Destiny 2

DIRT 5

Doom Eternal (il salvataggio non viene trasferito)

Far Cry 6

FIFA 21

Final Fantasy 7 Remake

Fortnite

Ghostrunner

Guilty Gear Strive

Hitman 3 (solo versione digitale)

Horizon Forbidden West

Immortals Fenyx Rising

Kena

King Oddball

Little Nightmare 2

Madden NFL 21

Maneater

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

Nioh

No Man’s Sky

Outriders

Planet Coaster

Resident Evil Village

RIDE 4

Sackboy

The Elder Scrolls Online

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza: Like a Dragon

Alcuni aggiornamenti richiedono il pagamento o l’acquisto di una versione più costosa del gioco

Call of Duty: Black Ops Cold War è aggiornabile solo se si acquista il bundle cross-gen da 70 dollari o la Ultimate Edition da 90 dollari. La versione PS5 costa 70 dollari; la versione PS4 60 dollari.

La Director’s Cut di Death Stranding costa 10 dollari se si passa dalla versione PS4.

Ghost of Tsushima Director’s Cut costa 30 dollari se si passa dalla versione originale per PS4.

Marvel’s Spider-Man Remastered è disponibile solo con la Miles Morales Ultimate Edition da 70 dollari. Non è tecnicamente un aggiornamento, ma si possono trasferire i salvataggi dalla versione PS4.

Prossimi aggiornamenti gratuiti